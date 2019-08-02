Страны ЕС выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ

Представители стран Европейского союза выбрали единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ).

По данным Reuters, единым кандидатом на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда от стран Европейского союза стала представитель Болгарии Кристалина Георгиева, передает ТАСС.

Кандидату необходимо было добиться поддержки 55% от входящих в ЕС стран, то есть не менее 16 государств, на которых должно приходится как минимум 65% населения Евросоюза.

На финальном этапе борьба развернулась между кандидатурами Георгиевой и представителя Нидерландов Йеруном Дейсселблумом. Победу Георгиевой удалось одержать Голосования и дискуссии по кандидатурам продолжались более 12 часов. Кандидатура Георгиевой особо активно поддерживалась Францией.

Кристалина Георгиева – болгарский экономист и профессор. С 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, с ноября 2014 по декабрь 2016-го работала на должности третьего заместителя председателя Еврокомиссии. С 2017 года находится на посту главного исполнительного директора Всемирного банка.

Напомним, 16 июля глава МВФ Кристин Лагард подала в отставку. В начале июля Лагард предложили пост главы Европейского центробанка.

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