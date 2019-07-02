Пост главы ЕК предложили министру обороны Германии

Лидеры 28 стран-членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе кандидатов на ключевые посты в сообществе, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

«Европейский совет согласовал будущее руководство институтов ЕС», – передает его слова ТАСС.

Так, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен согласована на пост главы Еврокомиссии, премьер Бельгии Шарль Мишель должен стать новым главой Евросовета, глава МИД Испании Жозеп Боррель – главой дипломатии ЕС, директор МВФ Кристин Лагард – главой Европейского центробанка.

В понедельник Туск вынужден был приостановить экстренный саммит ЕС из-за неспособности лидеров стран Евросоюза договориться относительно кандидатур на ключевых постах сообщества.