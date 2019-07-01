Глава Евросовета Дональд Туск приостановил экстренный саммит Евросоюза, на котором должны быть определены ключевые посты ЕС. Саммит перенесен на вторник после того, как 20-часовые переговоры закончились безрезультатно.

«Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11.00 (12.00) мск», – передает ТАСС слова представителя Туска.

21 июня Туск также сообщал, что на саммите ЕС в Брюсселе не смогли прийти к соглашению относительно назначения нового главы Еврокомиссии.