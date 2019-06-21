Юнкер оказался «незаменим» для Еврокомиссии

На саммите ЕС в Брюсселе не смогли прийти к соглашению относительно назначения нового главы Еврокомиссии, сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

Туск сообщил, что главы государств и правительств стран ЕС не договорились по кандидатурам на ключевые посты, передает РИА «Новости».

Туск сообщил, что «большинства ни по одному кандидату достигнуто не было».

Он отметил, что «пока преждевременно говорить об именах», передает ТАСС.

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер с иронией и «некоторым удовольствием» отметил, что заменить его «не очень просто».

Внеочередной саммит пройдет 30 июня.