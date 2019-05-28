Туск оценил возможность межинституционального конфликта в ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал возможность начала межинституционального конфликта в Евросоюзе, к которому может привести назначение нового председателя Еврокомиссии (ЕК).

Глава Евросовета выразил уверенность, что его ведомству и Европарламенту (ЕП) удастся избежать межинституционального конфликта, передает ТАСС.

«Я уверен, что мы найдем лучший путь вести переговоры с ЕП, потому что это наш общий интерес. Никто не заинтересован в межинституциональном конфликте – ни мы, ни Европарламент», – заявил Туск по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в ходе выборов в Европарламент родилась новая Европа.

Германский политолог Александр Рар, комментируя итоги выборов в Европарламент, предсказал Евросоюзу дестабилизацию и раскол.