Евросоюзу предсказали дестабилизацию и раскол

«Крупнейшие европейские страны будут искать альтернативу Евросоюзу. Трения внутри ЕС усилятся. Слишком разные силы и течения теперь представлены в руководстве Европы», – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя итоги выборов в Европарламент.

«Что касается итогов выборов непосредственно для Германии, то, во-первых, стоит отметить, что немцы голосовали совершенно нетипично на фоне остальной Европы, где особенно на Юге и на Востоке чувствуется сильный крен в правую сторону. Там все больше набирают вес националистически настроенные партии, правые партии, очень консервативные, я бы даже сказал, неоконсервативные партии», – отметил Александр Рар.

В Германии же существенную победу одержали «зеленые», которые давно уже не только экологисты, но главные приверженцы либеральных ценностей, прав человека, универсального гуманитаризма и гендерной политики.

«Правящие партии, такие как социал-демократы, которые правили Германией и фактически руководили Европой в последние 70 лет, сейчас рушатся. Хоть и медленно, но верно. Они теряют свои позиции, люди от них отворачиваются. Особенно это видно на примере как раз социал-демократов, которые провели хорошую избирательную кампанию, но все равно проиграли «зеленым», – поделился германский политолог. – Таким образом, в Германии сейчас начнется экологическая революция, а либеральная – продолжится. «Зеленые» будут максимально дистанцироваться от своего главного политического врага – правых, и, наоборот, пытаться создать коалицию, поддержать идеологию партии левых».

«Это объяснимо, учитывая историю страны. Немцы хотят оттолкнуться от прошлого, для них слово «националист» – это по-прежнему страшное ругательство», – подчеркнул Александр Рар.

«Сейчас другие ключевые страны, кроме Германии, будут искать альтернативу ЕС, трения внутри Евросоюза усилятся, проект «Соединенные Штаты Европы» станет почти невозможен. Слишком разные силы и течения теперь представлены в руководстве Европы, все идет к тому, что Союз станет более расколотым, чем когда-либо», – констатировал эксперт.

«Вся надежда была на Эммануэля Макрона во Франции, который предлагал Европе общие финансы и еще большее сращивание экономических систем. Либералы рассчитывали, что он победит и потянет Европу за собой, станет этаким новым де Голлем. Но эти надежды не оправдались. Шанс на сохранение единства останется, если, несмотря на разность взглядов, евродепутаты все же сумеют услышать друг друга. В противном случае ЕС ждет дальнейшая дестабилизация и еще больший раскол», – заключил Рар.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Европейская народная партия и социал-демократы впервые в истории потеряли совместное большинство в Европарламенте. Таким образом, объединение этих двух партий не набирает необходимых для большинства 376 мандатов, хотя прежде им всегда удавалось преодолеть эту отметку.

По данным СМИ, прошедшие выборы в Европарламент усилят борьбу за курс политики внутри Европейского союза, в частности, за развитие или сокращение интеграции между европейскими странами.