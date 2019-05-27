NYT: В Европе усилился раскол из-за будущего ЕС

Прошедшие выборы в Европарламент усилят борьбу за курс политики внутри Европейского союза, в частности, за развитие или сокращение интеграции между европейскими странами, пишет New York Times.

Националисты, которые хотят сократить полномочия Европейского союза, увеличили свою долю в Европарламенте по результатам выборов. Ожидается, что они получат около 25% от 751 места в ЕП, в то время как пять лет назад им досталось 20% мест. Таким образом, итоги голосования оказались не так страшны, как этого ожидали консерваторы. В то же время более высокая, чем обычно, явка показала, что проевропейские избиратели стали мотивированнее: порядка 51% из 420 млн европейских избирателей отдали свои голоса. Это на 8% больше, чем пятью годами ранее.

По мнению комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, люди осознали, что выборы дают им власть. «Эту власть нужно использовать», – подчеркнула в интервью Deutsche Welle Вестагер, которую фракция «Альянс либералов и демократов за Европу» выдвигает на пост главы Еврокомиссии.

По данным New York Times, результаты выборов в ЕП демонстрируют, что борьба за будущее направление политики ЕС, в частности, за развитие или сокращение интеграции между европейскими странами, только усилится. Так, ожидается, что националисты попытаются усилить контроль за иммиграцией и бюджетом. Они также, вероятно, будут настаивать на наделении народа большей властью.

Наибольший эффект от выборов, вероятно, будет ощутим во Франции и Италии, где победили партии, известные своим критическим отношением к нынешнему устройству руководящих органов ЕС. Так, лидер входящей в правящую коалицию Италии партии «Лига», которая победила на выборах в Европарламент, Маттео Сальвини уже заявил о намерении тесно сотрудничать в будущем ЕП с французским «Национальным объединением» Марин Ле Пен, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также Найджелом Фаражем, чья партия Вrexit – лидер выборов в Великобритании, передает ТАСС.

Во многих из 28 стран Евросоюза крупным центристским партиям не удалось сохранить свои позиции. В то же время наблюдается усиление либералов, «зеленых», а также правых партий. Аналитики в Брюсселе говорят об усилившейся фрагментации Европарламента.

По предварительным данным, христианские демократы из «Европейской народной партии» (ЕНП) могут получить 179 мандатов в парламенте нового созыва, это на 42 места меньше, чем по итогам прошлых выборов. Социал-демократы претендуют на 150 мест (минус 36). Фракция «Альянс либералов и демократов за Европу», напротив, увеличится. С учетом мандатов партии французского президента Эмманюэля Макрона «Республика на марше» либералы могут рассчитывать на 107 мест. Фракция «Зеленые» – «Европейский свободный альянс также увеличится – до 70 мест. Таким образом, теперь ЕНП и социал-демократы больше не смогут вдвоем формировать большинство в Европарламенте. Им понадобится поддержка либералов или «зеленых».

Особенно необычными были европейские выборы в Великобритании, которая хочет покинуть Евросоюз, но не смогла вовремя организовать Вrexit. По этой причине в пятницу британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о своей отставке. Новая Партия Вrexit противника Евросоюза Найджела Фаража, как и предсказывалось, выиграла выборы с 31,5% голосов. Правящие консерваторы несут тяжелые потери.

В Греции левопопулистский премьер Алексис Ципрас проиграл консервативной оппозиции. Поэтому он объявил, что скоро пройдут новые парламентские выборы.

Высокие результаты партии Марин Ле Пен во Франции стали персональной неудачей для президента страны Эмманюэля Макрона. «Макрон попытался положить на чашу весов свой политический вес, чтобы не допустить первенства Марин Ле Пен. Но ему это не удалось», – констатирует эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Янис Эмануилидис.

В Австрии «народная» партия консервативного канцлера Себастьяна Курца значительно прибавила, хотя в этот понедельник ему и может быть вынесен вотум недоверия в парламенте. Правые популисты из Австрийской партии свободы (АПС) получили на несколько процентов меньше, чем предсказывалось до скандала с публикацией видео c Ибицы. На нем демонстрируется, как уже ушедший в отставку с поста главы АПС Хайнц-Кристиан Штрахе в 2017 году обещал предполагаемой племяннице российского олигарха госзаказы в обмен на поддержку на выборах.

В Германии успеху на выборах своей пародийной партии под названием «Партия» радуется сатирик Мартин Зоннеборн. Он получил как минимум два мандата в новом составе Европарламента, хотя до сих пор и не придумал никакой программы.