ЕК скрыла переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer

Tекст: Евгения Караваева

Еврокомиссия не сохранила СМС-переписку между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин от коронавируса в разгар пандемии, скрыв ее от общественности, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Как отмечает издание, журналисты запросили эти сообщения в соответствии с правилами прозрачности, однако им было отказано из-за невозможности их предоставить.

В ответе ЕК говорится, что сообщения были утеряны или удалены, так как не считались важными, а также из-за того, что глава комиссии несколько раз меняла телефоны и не всегда переносила данные. Глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт утверждал, что сообщения касались лишь согласования встреч и не подлежали хранению, отмечает газета.

New York Times предполагает, что решение об удалении переписки было принято после мая 2021 года, когда журналисты впервые запросили публикацию этих сообщений. Ранее суд Евросоюза признал, что комиссия допустила нарушения при закупках вакцин в 2020 и 2021 годах, ограничив доступ к информации о ценах и не доказав отсутствие конфликта интересов.

Скандал, получивший в СМИ название «Пфайзергейт», разгорелся после публикации сведений о том, что фон дер Ляйен лично вела переговоры о крупнейшем контракте Евросоюза на поставку вакцин объемом 1,8 млрд доз на сумму до 35 млрд евро, что существенно превышало потребности ЕС. Несмотря на призывы к открытости, Еврокомиссия отказалась публиковать переписку и летом 2022 года.