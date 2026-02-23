ЕС решил сократить диппредставительство России до 40 дипломатов

Каллас сообщила о сокращении диппредставительства России при ЕС до 40 дипломатов

Tекст: Вера Басилая

Решение о сокращении штата российского дипломатического представительства при Европейском союзе до 40 человек было объявлено главой дипломатии ЕС Кайей Каллас, передает РИА «Новости».

По ее словам, данное ограничение касается именно количества дипломатов, официально аккредитованных при ЕС.

Она отметила, что ЕК работает с Венгрией и Словакией для разблокирования 20-го пакета санкций против России. Каллас уточнила, что взаимодействие с коллегами ведется на разных уровнях, чтобы ускорить принятие новых санкционных мер.

Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.

Обсуждение 20 пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против чего выступают Греция и Мальта.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.