Кремль счел вредными незаконные торговые меры на фоне ситуации с «Лукойлом»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ограничения против «Лукойла» нарушают нормы международной торговли и вносят вред мировой экономике.
По его словам, все законные интересы компаний в сфере мировой торговли должны быть соблюдены, а любые нарушения недопустимы и вредны, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что «мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе и российской, как «Лукойл», с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы и вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке».
При этом представитель Кремля отметил, что указанный вопрос не находится полностью в компетенции властей России, поскольку он связан прежде всего с коммерческими отношениями и незаконными торговыми ограничениями, нарушающими международное право. По словам Пескова, данные события касаются прежде всего сферы бизнеса.
На вопрос о том, связана ли ситуация вокруг «Лукойла» с переговорами по Украине, Песков ответил отрицательно, подчеркнув, что это «совершенно разные измерения».
