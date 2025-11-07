Кремль счел вредными незаконные торговые меры на фоне ситуации с «Лукойлом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, все законные интересы компаний в сфере мировой торговли должны быть соблюдены, а любые нарушения недопустимы и вредны, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что «мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании, в том числе и российской, как «Лукойл», с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы и вредят общемировому режиму торговли. Это очень большой игрок на мировом рынке».

При этом представитель Кремля отметил, что указанный вопрос не находится полностью в компетенции властей России, поскольку он связан прежде всего с коммерческими отношениями и незаконными торговыми ограничениями, нарушающими международное право. По словам Пескова, данные события касаются прежде всего сферы бизнеса.

На вопрос о том, связана ли ситуация вокруг «Лукойла» с переговорами по Украине, Песков ответил отрицательно, подчеркнув, что это «совершенно разные измерения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Юшков отметил, что санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» могут сказаться на устойчивости экспорта и сделках по зарубежным активам. Компания Gunvor отозвала свое предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла». Парламент Болгарии преодолел вето президента на закон о продаже активов «Лукойла».