Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня
Власти Таиланда и Камбоджи подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на линии границы между двумя странами после двадцати дней активных боевых столкновений, передает Thai PBS.
По информации Thai PBS, подписи под документом поставили министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и глава оборонного ведомства Камбоджи Теа Сейха, передает РИА «Новости».
«Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и глава минобороны Камбоджи Теа Сейха подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня с 27 декабря», – говорится в материале.
Глава минобороны Таиланда уточнил, что прекращение огня вступает в силу в 12.00 (8.00 мск). Обе стороны договорились, что возвращение эвакуированных жителей в приграничные районы возможно через 72 часа после установления перемирия, если ситуация останется стабильной. В этот же срок перемирие будет находиться под контролем группы военных наблюдателей от АСЕАН и обеих сторон. Таиланд затем передаст пленных камбоджийских военнослужащих Камбодже.
Напомним, количество погибших таиландских военнослужащих во время боев на границе с Камбоджей увеличилось до 14 человек.
Ранее российский посол в Камбодже Анатолий Боровик опроверг обвинения таиландских СМИ об участии граждан России в пограничном конфликте в качестве наемников.