  • Новость часаВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польский генерал хочет «сжечь Калининград» по личным причинам
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    Лидеров BLM обвинили в краже миллионов долларов на борьбу с расизмом
    Назван единственный собственник квартиры Долиной
    ЕС запретил фотографироваться с российскими дипломатами
    Bild сообщила о подключении Бундесвера к операции «Восточный щит»
    Axios: США сочли прогрессом слова Зеленского о референдуме
    Задержанная во Франции россиянка Новикова сообщила о новых обвинениях
    В Госдуме заявили о необходимости увеличить число уроков математики и русского языка
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    16 комментариев
    13 декабря 2025, 14:39 • Новости дня

    Число погибших на границе с Камбоджей таиландских военных достигло 14

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество погибших таиландских военнослужащих во время боев на границе с Камбоджей увеличилось до 14, сообщило агентство AFP со ссылкой на Минобороны Таиланда.

    Число погибших таиландских военнослужащих в ходе боевых столкновений на приграничной территории с Камбоджей достигло 14, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP и Министерство обороны Таиланда.

    Представитель оборонного ведомства сообщил: «Погибли еще четверо солдат». Общее количество потерь среди военных страны достигло 14 человек по итогам боев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Таиланда и Камбоджи достигли соглашения о прекращении огня. Число погибших военных Таиланда на границе с Камбоджей достигло восьми человек. Глава МИД Таиланда отверг использование тарифов для давления в конфликте с Камбоджей.

    10 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что современные научные достижения, включая искусственный интеллект, меняют баланс военного превосходства и усиливают секретность исследований.

    Развитие робототехники и систем управления на базе искусственного интеллекта провоцирует новый виток гонки вооружений, отмечается в статье главы СВР России Сергея Нарышкина в журнале «Разведчик», пишет ТАСС. По словам Нарышкина, промышленно развитые государства все чаще рассматривают науку и технологии в качестве ключевых инструментов поддержания экономического и военного лидерства.

    Он указал, что перспективные разработки, в том числе технологии двойного назначения, больше не обсуждаются на открытых международных площадках, а реализуются в атмосфере секретности. Кроме того, западные страны концентрируют у себя высокий технологический потенциал, используя научно-технические достижения для наращивания военных возможностей.

    «США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов», – заявил глава СВР. Нарышкин отметил, что развитие синтетической биологии, робототехники и ИИ ведет к коренным изменениям способов ведения войны и создает угрозу изменения существующего баланса сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Нарышкин прокомментировал возможность прослушивать украинских чиновников. Он отметил, что российские спецслужбы работают строго в рамках закона и своих полномочий.

    А что касается использования ИИ, то накануне президент России Владимир Путин отметил, что проблема распространения искусственного интеллекта требует взвешенного подхода. Игнорировать искусственный интеллект недопустимо, но и бездумно внедрять эту технологию опасно для страны, считает глава государства.

    Президент России также призвал вывести развитие искусственного интеллекта в России на новый уровень, чтобы соответствовать глобальным тенденциям.

    Комментарии (3)
    10 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевики начали использовать беспилотники, чтобы проводить разведку и сбрасывать боеприпасы на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике, сообщил советник по безопасности президента РФ Дмитрий Подольский.

    Боевики в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) начали активно применять беспилотники для разведки и атак на российские базы, где работают военные инструкторы, сообщил советник по безопасности президента страны Дмитрий Подольский, его слова приводит ТАСС. По его словам, дроны сбрасывали боеприпасы на позиции российских специалистов, оказывающих поддержку национальной армии ЦАР.

    Подольский подчеркнул: «В каких-то случаях боевиков обучают иностранные инструкторы, а также те люди, которые принимают участие в боевых действиях – к примеру, на территории Судана. Сейчас угроза БПЛА сохраняется, особенно в приграничных районах с Суданом и Чадом».

    Советник отметил, что боевики пока не использовали FPV-дроны, основную разведку они ведут при помощи квадрокоптеров Mavic. Сообщается также, что существует информация о возможном наличии у них переносных зенитных ракетных комплексов.

    В преддверии выборов, которые пройдут 28 декабря, безопасность в стране будут обеспечивать в том числе российские инструкторы. Военные специалисты из России реагируют на угрозу с помощью стрелкового оружия, дробовиков калибра 12 и комплексов радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что Запад использует Украину для координации действий террористов против Центрально-Африканской Республики.

    В ноябре российские военные инструкторы совместно с армией ЦАР уничтожили базу боевиков в префектуре От-Котто. А в сентябре в ЦАР при поддержке россиян ликвидировали 17 боевиков.

    Комментарии (4)
    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 22:35 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ

    Политолог Данилин: Понимание Путиным обстановки на фронте – огромное преимущество для России

    Эксперт: Освобождение Северска подчеркнуло печальное положение ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Северска подтверждает правильность избранной армией России тактики и открывает возможности для ее дальнейшего продвижения вглубь Донбасса. Регулярные совещания президента с военными, участие в них командиров с передовой и их подробные доклады дают России важное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации.

    «Совещание Владимира Путина по новым победам на фронте стало ярким комментарием в ответ на абсурдные спекуляции Украины относительно требований к мирному плану США. Мы подчеркнули печальное положение ВСУ, ведь российские войска постепенно продвигаются по направлению к опорным пунктам противника в Донбассе: Славянску и Краматорску», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, Владимир Путин очень глубоко погружен в происходящие события на фронте. «Это не первый для него опыт общения с военными. Более того, подобные контакты давно превратились в обычную практику для главы государства. Глубокое понимание президентом текущей обстановки – огромное преимущество для России. А уникальной чертой нынешнего совещания стало участие военных: командира 123-й мотострелковой бригады Дениса Пирогова, под чьим руководством был освобожден Северск, а также рядовых штурмовиков», – подчеркнул эксперт.

    «Как уже говорил президент, мы готовы к продолжению СВО до выполнения обозначенных задач. Возможно, Украина об этом забыла. При этом Москва от мирного процесса не отворачивается. Мы готовы договариваться. Но если наши визави хотят диалога, то пусть выдвигают предложения, достойные рассмотрения – то есть учитывающие интересы России. В противном случае мы добьемся реализации поставленных целей иным путем», – заключил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации. Там президенту доложили об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил глава государства, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент военных.

    Путин отметил, что успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории всего Донбасса. Президент подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего наступления на других направлениях и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Газета ВЗГЛЯЛ рассказала, как была проведена операция по освобождению города, за что Путин лично похвалил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение.

    Комментарии (1)
    11 декабря 2025, 22:38 • Новости дня
    Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников
    Адмирала США допросили в Конгрессе про убийство выживших в море лодочников
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Адмирал Фрэнк Брэдли, командующий операцией ВМС США, оказался в центре скандала после того, как дал приказ уничтожить двух выживших на лодке, подвергшейся атаке американских сил вблизи Тринидада. Он был вызван в Конгресс, где сейчас изучается его дело – действия адмирала вызывают вопросы о соблюдении международного права.

    Инцидент произошел 2 сентября, когда американские силы нанесли удар по лодке, подозреваемой в перевозке наркотиков. Первым ударом с использованием лазерной бомбы были уничтожены девять из одиннадцати человек на борту, а оставшиеся двое оказались на обломках лодки. Видео с беспилотника показало, что мужчины пытались удержаться на плаву, пишет The Washington Post.

    Перед миссией министр обороны США Пит Хегсет заявил, что задача войск – уничтожить пассажиров лодки, затопить судно и уничтожить наркотики. Адмирал Брэдли, наблюдая за трансляцией, обсудил ситуацию и принял решение о втором ударе, который убил обоих выживших.

    По словам Брэдли, он считал, что мужчины могли представлять угрозу, поскольку не было подтверждения, что выжившие намерены сдаться. Адмирал подчеркнул, что считал всех людей на борту «наркотеррористами», что, по версии администрации Трампа, оправдывает применение оружия.

    Решение Брэдли вызвало критику со стороны экспертов по международному праву и некоторых законодателей. Международное право предусматривает особую защиту для потерпевших кораблекрушение – людей, находящихся в опасности на воде и не совершающих враждебных действий. Даже военные юристы отмечают, что выжившие должны были получить помощь.

    Адмирал провел более восьми часов на закрытых слушаниях в Конгрессе, объясняя свои действия. Тем временем два комитета Конгресса начали расследование инцидента, но глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей республиканец Майк Роджерс заявил о намерении завершить его после ознакомления с полным видео операции. Сенатская же проверка продолжается.

    Эксперты подчеркивают, что удар был нанесен по судну с наркотиками, предназначенными для стран Южной Америки, а не для США, что ставит под сомнение аргумент о необходимости применения военной силы против гражданских лиц. Кроме того, выжившие могли не понимать, как сдаться американским войскам.

    Представители Пентагона и командования Специальных операций США отказались давать комментарии по этому делу.

    В среду американские военные захватили танкер у побережья Венесуэлы. Газета ВЗГЛЯД  разбиралась, почему Вашингтон пошел на такой шаг, как это скажется на мировых ценах на нефть и какие угрозы акт новых пиратов Карибского моря создает для России?

    Комментарии (18)
    12 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах

    Минобороны предложило создать штабы обороны во время военного положения

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России предлагает создать в регионах специальные штабы обороны на случай введения военного положения, учитывая опыт территорий Донецкой и Луганской народных республик, следует из проекта закона.

    Министерство обороны России предложило формировать штабы обороны в регионах и муниципалитетах страны на период действия военного положения, следует из проекта на портале нормативных правовых актов.

    Разработчики отметили, что инициатива основана на опыте функционирования подобных штабов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой.

    Комментарии (7)
    13 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    В Саратове один человек погиб в ходе атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате повреждений на объектах гражданской инфраструктуры в Саратове, связанных с атакой беспилотников, погиб один человек.

    Объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в Саратове, передает РИА «Новости».

    Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента погиб один человек.

    Ранее губернатор предупреждал о риске атаки беспилотников на территории Саратовской области.

    Причины произошедшего и конкретные подробности об ущербе не уточняются.

    На данный момент предпринимаются меры по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Твери эвакуируют жителей многоэтажного дома после атаки БПЛА, в результате которой пострадали шесть взрослых и один ребенок.

    Беспилотник-камикадзе повредил многоквартирный жилой дом и газопровод в Калининском районе Горловки.

    В селе Бирюч Белгородской области беспилотник привел к тяжелому ранению женщины после удара по частному дому.

    Комментарии (3)
    10 декабря 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам

    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам армии России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два воинских подразделения ВС России стали гвардейскими за проявленный героизм и мужество в ходе боевых действий. соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания «гвардейский» сразу двум подразделениям российской армии, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно тексту документа, такое решение было принято «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». В указе отдельно отмечено, что 44 инженерно-саперному полку теперь присваивается наименование «44 гвардейский инженерно-саперный полк».

    Аналогичное почетное название получил 299 парашютно-десантный полк, который теперь будет именоваться «299 гвардейский парашютно-десантный полк». Оба документа подписаны 10 декабря и с этой даты вступают в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейский» 255-му мотострелковому полку за героизм в боевых действиях.

    Неделей ранее президент России  поздравил командование и личный состав 33-го мотострелкового полка с присвоением почетного звания «гвардейский».

    До этого Владимир Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки звание «гвардейская».

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 21:21 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»

    Леонков: Освобождение Северска приближает контроль России над Славянском и Краматорском

    Военный эксперт объяснил значение преодоления «Северского выступа»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Северск долгое время являлся насущной проблемой для ВС РФ. Наличие в его районе выступа, контролируемого ВСУ, мешало российской армии вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску. Теперь же освобождение этих городов становится вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над Северском.

    «Освобождение Северска – значимый момент для всего хода СВО. Напомню, что установить контроль над этим городом у России не получилось даже в 2022 году в самый разгар наступательного запала. ВСУ сумели превратить эту местность в тщательно укрепленный «форт», который к тому же поддерживался формированиями из Славянско-Краматорской агломерации», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Но для русского солдата безвыходных ситуаций не бывает. Теперь нам удалось выбить противника из города, а местный гарнизон – ликвидирован. Тем самым мы лишили украинскую армию так называемого северского выступа, который долгое время препятствовал продвижению ВС РФ вглубь Донбасса и не позволял вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску», – добавляет он.

    «Важно, что освобождение Северска сопровождалось ударами по окрестностям Кременчуга. Именно здесь скапливались основные силы противника, которые планировалось перебросить для отражения российского наступления. Прямо сейчас достаточно успешно также развивается ситуация в районе Красного Лимана – подходим к рубежам Святогорска», – уточняет собеседник.

    «Ну и в Константиновке мы продолжаем выбивать ВСУ. То есть Славянск и Краматорск рискуют оказаться в полукольце еще и с юга, а также с севера. Эта стратегическая фигура будет постепенно «сжиматься». Таким образом, не исключаю, что в ближайшее время у нас даже получится зайти на окраины городов. Но загадывать в этом деле лучше не стоит», – акцентирует эксперт.

    «Что касается совещания Владимира Путина и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то самое главное, что из него можно выделить, это подтверждение четкого продвижения ВС РФ в соответствии с планом. Мы плавно движемся к реализации намеченных целей: без спешки и эмоций. В военном деле это, как правило, служит залогом успеха. И Северск – пример тому », – заключил Леонков.

    Ранее стало известно об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил Владимир Путин, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент бойцов.

    По оценкам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    Напомним, Северск является городом ДНР с довоенным населением чуть больше десяти тысяч человек. Населенный пункт является одним из центров добычи флюсовых известняков. Начиная с 2014 года был своеобразной буферной зоной между Украиной и территорией республики – линия фронта проходила всего лишь в 50 км от города.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 03:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын отметил рост престижа КНДР после освобождения Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Ким Чен Ын назвал участие армейских частей КНДР в событиях вокруг Курской области фактором, повысившим престиж страны на мировой арене.

    Участие частей Корейской народной армии в освобождении Курской области подчеркнуло статус и престиж КНДР, об этом заявил Ким Чен Ын на заседании пленума, сообщает ТАСС.

    По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, расширенный пленум Центрального комитета Трудовой партии Кореи проводился с 9 по 11 декабря, где обсуждались итоги партийной и государственной работы за год и подготовка к следующему съезду.

    Руководитель государства подчеркнул: «Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали миру непобедимость нашей армии и государства, подтвердили их репутацию как истинного защитника международной справедливости».

    Центральное телеграфное агентство отдельно выделило, что празднование 80-летия основания Трудовой партии Кореи также стало важным внешнеполитическим достижением года.

    В ходе мероприятий, по информации ЦТАК, было подчеркнуто абсолютное достоинство и силу партии, народа и государства КНДР на международной арене, а также зафиксированы значимые успехи в развитии обороноспособности страны.

    Ким Чен Ын сообщил, что 2025 год стал историческим поворотным моментом, когда страна преодолела последний этап выполнения пятилетнего плана и заложила основы для следующего этапа развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров выразил благодарность КНДР за союзническую поддержку в операциях по освобождению Курской области.

    В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.

    Комментарии (13)
    12 декабря 2025, 19:55 • Новости дня
    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие

    Политолог Данилин: При желании Зеленский давно провел бы президентские выборы

    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    При желании Владимир Зеленский давно бы провел президентские выборы на Украине, но он специально затягивает время, чтобы выторговать перемирие и укрепить резервы ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу в Киеве снова заявили о том, что для проведения выборов необходимо добиться остановки огня.

    «Вполне вероятно, что Владимир Зеленский прорабатывает вариант, при котором США просто не допустят его участия в президентских выборах, например, из-за коррупционного скандала. Поэтому он нервничает, затягивает время и надеется выторговать перемирие, чтобы потом всех обмануть, в первую очередь Россию, укрепив резервы ВСУ и фронт», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, требования Киева по проведению выборов и референдума касательно возможных территориальных уступок Украины позволяют Зеленскому выторговать время, «за которое можно понастроить столько укреплений, чтобы потом продолжить конфликт». При этом он прекрасно осознает, что является диктатором, не способным одержать победу на голосовании, считает эксперт.

    «Важно понимать, что Зеленский не имеет полномочий ни для заключения мира, ни для того, чтобы представлять Украину. Но при этом он понимает, что требования США о проведении выборов – это условие его политического выживания. Плюс, он надеется, что может провести электоральную кампанию по молдавскому сценарию, договорившись с европейцами о том, чтобы обеспечить нужный результат за счет голосов украинской диаспоры», – рассуждает Данилин.

    Тот факт, что для проведения выборов, то есть обеспечения базовой демократической процедуры, Зеленскому нужна помощь других государств, «указывает на несостоятельность украинской независимости», подчеркивает политолог. При желании он давно провел бы выборы, ведь России боевые действия не помешали организовать референдумы на исторических территориях, а также выборы в Курской области.

    «Если в 2024 году у Зеленского были мутные шансы на победу, то сейчас их вообще нет. Поэтому все, что он говорит о невозможности проведения выборов – это отговорки, его отсылки к вопросам безопасности – ничтожны», – добавил Данилин.

    Напомним, в пятницу советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для проведения легитимных выборов необходимо добиться остановки огня. «Во время предвыборной кампании и голосования не должны стрелять ракеты и дроны. На мой взгляд, добиться этого можно только путем объявления перемирия», – написал Подоляк в своем Telegram-канале. 

    Он также потребовал денег от партнеров, указав на то, что поиск средств на избирательный процесс «не должен быть только проблемой Украины». О том, что перемирие было бы обманом и запудриванием мозгов, нужен долгосрочный мир, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, если желание Зеленского провести «референдум по территориальным вопросам» это предлог для требования передышки, то это у Киева не пройдет.

    Накануне Зеленский не исключил возможность организации общенационального голосования, в рамках которого гражданам могут предложить ответить на территориальные вопросы. «Пойдет ли Украина на «свободную экономическую зону» в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», – сказал Зеленский.

    «Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США», – заявил Зеленский.

    Вопрос о необходимости проведения президентских выборов на Украине приобрел особую актуальность после недавнего заявления Вашингтона с упреками в адрес украинских властей в том, что они используют конфликт с Россией в качестве предлога для отказа от проведения голосования.

    В ответ на это Зеленский сразу же заявил о готовности к проведению голосования, подчеркнув, что ждет соответствующих «предложений от партнеров и депутатов о законодательных изменениях», которые якобы сумеют помочь организовать выборы в стране во время военного положения. «Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60-90 дней Украина будет готова», – добавил Зеленский.

    Комментарии (25)
    10 декабря 2025, 17:04 • Новости дня
    Медведев сообщил о прибытии 400 тыс. военных в ВС России

    Медведев: В воинские части прибыло свыше 400 тыс. военнослужащих в ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 400 тыс. военнослужащих прибыли в воинские части России, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Кроме того, в добровольческие подразделения на данный момент зачислено свыше 34 тыс. человек, добавил он во время совещания по доукомплектованию Вооруженных сил России контрактниками, фрагмент которого опубликован на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».

    «В воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих, ну и кроме того в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тыс. человек. Таковы текущие результаты», – заявил Медведев.

    В октябре Медведев сообщил, что 336 тыс. человек заключили контракты с ВС России в 2025 году.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях

    Путин рассказал о значении освобождения Северска для наступления ВС России

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что освобождение Северска способствует успешному наступлению на других направлениях и приближает восстановление мирной жизни на территории Донбасса.

    Путин на совещании по ситуации в зоне специальной военной операции заявил, что освобождение города Северска Вооруженными силами РФ приближает новые успешные наступления, передает ТАСС.

    По словам главы государства, успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории Донбасса. Путин подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего прогресса по другим направлениям и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

    «Освобождение города Северска и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое – успешное, не сомневаюсь в этом, – наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса», – сказал он.

    Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин был проинформирован, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных. Вооруженные силы России начали зачистку Северска в ДНР.

    Путин заявил, что украинские военные пытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако эти планы не сработали.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 07:38 • Новости дня
    Ким Чен Ын оценил героизм саперов КНДР, вернувшихся из России

    ЦТАК: Ким Чен Ын отметил успехи саперов КНА после операции в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР похвалил подразделение саперов, сумевших обезвредить минные поля в Курской области, подчеркнув массовый героизм и самоотверженность военных.

    Ким Чен Ын высоко оценил боевые успехи инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии, вернувшегося на родину после выполнения задач за рубежом, сообщает РИА «Новости».

    Он лично выступил на церемонии приветствия 528-го саперного полка КНА, указав, что военные действовали в очень сложных условиях. По словам Ким Чен Ына, бойцы полка продемонстрировали массовый героизм, профессионализм и верность приказу партии и Родине.

    Северокорейский лидер подчеркнул, что полк был создан в конце мая для укрепления победы в зарубежной военной операции, а в августе отправился в Курскую область России, где был достигнут значительный успех в выполнении задач по разминированию.

    «Полк, организованный 28 мая по решению и приказу Центрального Военного Комитета нашей партии с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции, на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении саперных боевых заданий в Курской области Российской Федерации, которую освободили соратники ценою жизни», – заявил Ким Чен Ын на церемонии.

    Он отметил, что успехи стали результатом коллективных усилий всех военнослужащих, а также связистов и военных врачей, которые ежедневно рисковали своей жизнью ради общего дела.

    По словам лидера КНДР, условия работы саперов были крайне опасными, и каждый шаг был связан с угрозой для жизни. Тем не менее все бойцы проявили отвагу и исполнительность, не допустив ни малейшего колебания или задержки.

    Ким Чен Ын заключил, что благодаря самоотверженности саперов за менее чем три месяца сложная и опасная территория, которую обычно разминировали бы несколько лет, стала полностью безопасной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР и почтил память умершего посла России Александра Мацегоры.

    В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.

    Ким Чен Ын назвал участие армейских частей Северной Кореи в этих событиях фактором, повысившим престиж страны.

    Комментарии (3)
    11 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Украинских военных после возвращения из самоволки начали отправлять в штурмовики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные теперь не могут перевестись в желаемое подразделение после возвращения из самовольного оставления части (СОЧ), для них предусмотрен перевод в штурмовые части, пишут местные СМИ.

    Генштаб ВСУ изменил правила возвращения военнослужащих после самовольного оставления части, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Hromadske. Теперь военным, которые вернулись из самоволки, невозможно перейти в другие подразделения по собственному желанию или по указанию командиров.

    Согласно новым распоряжениям, личный состав, возвращенный после самовольного ухода, будет направляться исключительно в десантно-штурмовые войска или штурмовые полки. Об этом говорится в сообщении одного из украинских командиров, приведенном в издании. Новый порядок не принимает во внимание рекомендательные письма и письменные согласования командиров частей.

    Военным разъясняют, что это делается не только для того, чтобы напугать личный состав, но и для информирования об изменениях в процедуре перевода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный Ярослав Доля заявил о массовом бегстве солдат с позиций ВСУ. По его словам, некоторые командиры ВСУ разрешают военнослужащим покидать должности и возвращаться домой.

    Другой украинский пленный из бригады осужденных рассказал о применении жестоких методов наказания со стороны командиров.

    На Украине могут ликвидировать штурмовые войска из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания, сообщили в российских силовых структурах.


    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тела военнослужащих ВСУ, погибших от переохлаждения, были найдены российскими силовиками на занятых противником позициях в лесу западнее Лимана.

    Как передает РИА «Новости», тела погибших военнослужащих ВСУ были обнаружены в результате продвижения российских силовиков по лесному массиву к западу от Лимана.

    Собеседник агентства сообщил, что замерзшие насмерть украинские бойцы лежали на двух из шести обследованных позиций.

    Официальный представитель отметил: «В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замерзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения».

    Подробностей о количестве погибших не приводится. Указывается, что тела бойцов находились непосредственно на боевых рубежах, где ранее шли ожесточенные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Лиман, Куриловку, Кучеровку, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловку.

    Солдатам 72-й бригады ВСУ на харьковском направлении приписывают массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    Захарова: Зеленский шантажирует коррумпированных западных политиков
    Ким Чен Ын оценил героизм саперов КНДР, вернувшихся из России
    Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы
    Адвокат рассказала о молчании Долиной после обещания вернуть деньги
    Синоптик предсказал скорое исчезновение снежного покрова в Московском регионе
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусотрен штраф до 15 тыс. рублей

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации