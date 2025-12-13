Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие

Политолог Данилин: При желании Зеленский давно провел бы президентские выборы

Tекст: Андрей Резчиков

«Вполне вероятно, что Владимир Зеленский прорабатывает вариант, при котором США просто не допустят его участия в президентских выборах, например, из-за коррупционного скандала. Поэтому он нервничает, затягивает время и надеется выторговать перемирие, чтобы потом всех обмануть, в первую очередь Россию, укрепив резервы ВСУ и фронт», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, требования Киева по проведению выборов и референдума касательно возможных территориальных уступок Украины позволяют Зеленскому выторговать время, «за которое можно понастроить столько укреплений, чтобы потом продолжить конфликт». При этом он прекрасно осознает, что является диктатором, не способным одержать победу на голосовании, считает эксперт.

«Важно понимать, что Зеленский не имеет полномочий ни для заключения мира, ни для того, чтобы представлять Украину. Но при этом он понимает, что требования США о проведении выборов – это условие его политического выживания. Плюс, он надеется, что может провести электоральную кампанию по молдавскому сценарию, договорившись с европейцами о том, чтобы обеспечить нужный результат за счет голосов украинской диаспоры», – рассуждает Данилин.

Тот факт, что для проведения выборов, то есть обеспечения базовой демократической процедуры, Зеленскому нужна помощь других государств, «указывает на несостоятельность украинской независимости», подчеркивает политолог. При желании он давно провел бы выборы, ведь России боевые действия не помешали организовать референдумы на исторических территориях, а также выборы в Курской области.

«Если в 2024 году у Зеленского были мутные шансы на победу, то сейчас их вообще нет. Поэтому все, что он говорит о невозможности проведения выборов – это отговорки, его отсылки к вопросам безопасности – ничтожны», – добавил Данилин.

Напомним, в пятницу советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для проведения легитимных выборов необходимо добиться остановки огня. «Во время предвыборной кампании и голосования не должны стрелять ракеты и дроны. На мой взгляд, добиться этого можно только путем объявления перемирия», – написал Подоляк в своем Telegram-канале.

Он также потребовал денег от партнеров, указав на то, что поиск средств на избирательный процесс «не должен быть только проблемой Украины». О том, что перемирие было бы обманом и запудриванием мозгов, нужен долгосрочный мир, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, если желание Зеленского провести «референдум по территориальным вопросам» это предлог для требования передышки, то это у Киева не пройдет.

Накануне Зеленский не исключил возможность организации общенационального голосования, в рамках которого гражданам могут предложить ответить на территориальные вопросы. «Пойдет ли Украина на «свободную экономическую зону» в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», – сказал Зеленский.

«Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США», – заявил Зеленский.

Вопрос о необходимости проведения президентских выборов на Украине приобрел особую актуальность после недавнего заявления Вашингтона с упреками в адрес украинских властей в том, что они используют конфликт с Россией в качестве предлога для отказа от проведения голосования.

В ответ на это Зеленский сразу же заявил о готовности к проведению голосования, подчеркнув, что ждет соответствующих «предложений от партнеров и депутатов о законодательных изменениях», которые якобы сумеют помочь организовать выборы в стране во время военного положения. «Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60-90 дней Украина будет готова», – добавил Зеленский.