Боец ВС России рассказал о креативной доставке грузов роботами «Курьер» на СВО
Доставка продовольствия и боеприпасов на передовые позиции осуществляется наземными робототехническими комплексами (НРТК) «Курьер», способными работать в сложных условиях, рассказал командир роты подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Центр» младший лейтенант Денис Колесов.
По его словам, подходить к использованию НРТК «Курьер» на передовой нужно творчески, что и делает оператор робота, передает РИА «Новости».
«На бумаге всё просто, на дорогах тяжелее всё намного. Сегодня мы по дороге проехали – сегодня дорога есть, завтра дороги нету, противник уничтожил ее. Приходится искать, как обходить ее», – рассказал боец на видео Минобороны.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что использование таких комплексов позволяет устойчиво снабжать бойцов даже при изменяющейся обстановке на линии боевого соприкосновения.
НРТК «Курьер» – отечественные комплексы, которые применяются для доставки боеприпасов, продовольствия, эвакуации раненых и огневой поддержки. Эти роботы снабжают подразделения ВС России, минимизируя риски для военнослужащих при выполнении наиболее опасных задач.
