Боец ВС России рассказал о креативной доставке грузов роботами «Курьер» на СВО

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, подходить к использованию НРТК «Курьер» на передовой нужно творчески, что и делает оператор робота, передает РИА «Новости».

«На бумаге всё просто, на дорогах тяжелее всё намного. Сегодня мы по дороге проехали – сегодня дорога есть, завтра дороги нету, противник уничтожил ее. Приходится искать, как обходить ее», – рассказал боец на видео Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что использование таких комплексов позволяет устойчиво снабжать бойцов даже при изменяющейся обстановке на линии боевого соприкосновения.

НРТК «Курьер» – отечественные комплексы, которые применяются для доставки боеприпасов, продовольствия, эвакуации раненых и огневой поддержки. Эти роботы снабжают подразделения ВС России, минимизируя риски для военнослужащих при выполнении наиболее опасных задач.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех сообщил о применении десяти видов высокотехнологичных дронов в зоне СВО.

