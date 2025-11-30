На СВО испытали дрон «Странник» для минирования позиций ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на территории спецоперации на Украине испытали дрон «Странник», предназначенный для дистанционного минирования и организации диверсий на коммуникациях противника, сообщает ТАСС. Степанов рассказал, что эта машина работает на гусеничной платформе и уже способна выполнять задачи по минированию на дистанции до 20 км даже на сложной местности.

Эксперт отметил: «Дрон «Странник» реализует мероприятия инженерной поддержки наступательных и оборонительных действий наших подразделений, а также подготовки диверсионных акций на каналах коммуникаций противника, например, в условиях его тактического окружения». Также он пояснил, что робототехнический комплекс «Странник» производится народным ВПК, а разрабатывается в донецком научно-техническом предприятии «Komandante robotics», которым руководит Алексей Смирнов.

В этой же серии создан дрон «Бишоп» на колесной платформе, который с 2024 года применяется на спецоперации для эвакуации раненых, включая работу в районе Работино Запорожской области. Эвакуация осуществляется под прикрытием огня и с использованием разведывательных дронов для оптического контроля, а специальное антитепловизионное покрытие снижает тепловую заметность при транспортировке раненых.

Для управления дронами используется спутниковый канал, практически неуязвимый для РЭБ противника: оператор может дистанционно контролировать платформу с обычного смартфона или планшета. Независимая подвеска и полноприводный мотор позволяют бережно доставлять раненых, а подвижная платформа облегчает посадку бойца на дрон.

Степанов подчеркнул, что «всё чаще мы можем наблюдать интеграцию в войска роботизированных и автономных комплексов – модульные платформы, которые могут выполнять широкий спектр задач в условиях высокоинтенсивного боя». По его словам, подобные системы особенно востребованы для эвакуации и решения логистических задач на передовой, а создание специальных войск беспилотных систем станет стимулом для дальнейших разработок в этой сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» усилил защиту дрона «Квазимачта» от средств радиоэлектронной борьбы. В России прошли успешные испытания искусственного интеллекта для поиска людей с помощью беспилотников.