Российские дипломаты пообещали поддержку по делу археолога Бутягина в Польше

Дипломат Ордаш: Сделаем все возможное для помощи археологу Бутягина в Польше
Российские дипломаты намерены применить весь арсенал доступных дипломатических и юридических инструментов для решения вопроса с арестованным в Польше по запросу Украины археологом Александром Бутягиным, сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
Ордаш в эфире «Соловьев Live» отметил, что посольство поддерживает контакт с адвокатом Бутягина, а также «пытается поддерживать контакт с прокуратурой», передает ТАСС.
«Два раза мы уже посещали Александра в СИЗО. Будем делать все возможное, что есть в наших силах», – сообщил Ордаш. Он подчеркнул, что Министерство иностранных дел России намерено в далее сопровождать дело археолога и предоставлять необходимую консульскую поддержку, несмотря на объективные ограничения, с которыми приходится иметь дело в Польше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские спецслужбы задержали археолога Бутягина на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Варшавский суд выбрал ему меру пресечения в виде ареста на 40 дней. Польская прокуратура 23 декабря получила от украинской стороны запрос на экстрадицию Бутягина. Киевский режим считает Бутягина виновным в незаконных раскопках на территории Крыма.