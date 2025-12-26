Глава ЕНП Вебер предложил отправить немецких военных на Украину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Долгосрочные гарантии безопасности для Украины должны предоставляться не национальными, а европейскими военными структурами, заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

«Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями», – сказал он.

По мнению политика, не стоит рассчитывать на то, что США под руководством Дональда Трампа смогут самостоятельно обеспечить мир на Украине.

Глава ЕНП подчеркнул, что Германия не должна оставаться в стороне, когда речь идет о формировании европейских сил для мирного урегулирования. Он выразил убежденность в необходимости европейской ответственности за безопасность Украины и добавил, что после прекращения огня европейский флаг должен быть виден вдоль линии безопасности.

Вебер отметил, что скептически относится к перспективе скорого прекращения огня на Украине и указал на сложность ситуации.

Ранее сообщалось, что страны, входящие в так называемую «коалицию желающих», нарастили уровень своей боеготовности на фоне обсуждений о возможной отправке их военных на Украину.