Глава ЕНП Вебер предложил отправить немецких военных на Украину
Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил о необходимости активного участия Европы в обеспечении безопасности на Украине, туда, по его мнению, после окончания конфликта нужно направить немецких военных.
Долгосрочные гарантии безопасности для Украины должны предоставляться не национальными, а европейскими военными структурами, заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.
«Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями», – сказал он.
По мнению политика, не стоит рассчитывать на то, что США под руководством Дональда Трампа смогут самостоятельно обеспечить мир на Украине.
Глава ЕНП подчеркнул, что Германия не должна оставаться в стороне, когда речь идет о формировании европейских сил для мирного урегулирования. Он выразил убежденность в необходимости европейской ответственности за безопасность Украины и добавил, что после прекращения огня европейский флаг должен быть виден вдоль линии безопасности.
Вебер отметил, что скептически относится к перспективе скорого прекращения огня на Украине и указал на сложность ситуации.
Ранее сообщалось, что страны, входящие в так называемую «коалицию желающих», нарастили уровень своей боеготовности на фоне обсуждений о возможной отправке их военных на Украину.