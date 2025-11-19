Калашников усилил защиту дрона «Квазимачта» от РЭБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, концерн «Калашников» ведет работу по усилению защиты беспилотника «Квазимачта» от электромагнитного подавления сигналов, передает ТАСС. Рокеах отметил: «Сейчас мы ведем работу по улучшению характеристик «Квазимачты» для защиты от электромагнитного подавления сигналов и других вещей. Мы дорабатываем нашу «Квазимачту», чтобы она стала еще лучше, чем прежде».

В августе Рокеах уже информировал о начале поставок модернизированной «Квазимачты» в зону спецоперации на Украине. По его словам, дрон способен находиться в воздухе непрерывно до двадцати суток. В настоящее время работы по усовершенствованию беспилотника продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» решил показать на зарубежных выставках дроны, которые применяются в зоне СВО. Концерн начал серийное производство беспилотников «Легионер». Компания также испытала новую разведывательную систему «Квазимачта» в зоне СВО.