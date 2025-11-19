105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.37 комментариев
Калашников усилил защиту дрона «Квазимачта» от РЭБ
Концерн «Калашников» планирует усилить защиту модернизированного дрона-разведчика «Квазимачта» от электромагнитного подавления сигналов, сообщил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах.
По его словам, концерн «Калашников» ведет работу по усилению защиты беспилотника «Квазимачта» от электромагнитного подавления сигналов, передает ТАСС. Рокеах отметил: «Сейчас мы ведем работу по улучшению характеристик «Квазимачты» для защиты от электромагнитного подавления сигналов и других вещей. Мы дорабатываем нашу «Квазимачту», чтобы она стала еще лучше, чем прежде».
В августе Рокеах уже информировал о начале поставок модернизированной «Квазимачты» в зону спецоперации на Украине. По его словам, дрон способен находиться в воздухе непрерывно до двадцати суток. В настоящее время работы по усовершенствованию беспилотника продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» решил показать на зарубежных выставках дроны, которые применяются в зоне СВО. Концерн начал серийное производство беспилотников «Легионер». Компания также испытала новую разведывательную систему «Квазимачта» в зоне СВО.