Рособоронэкспорт презентовал обновленный беспилотный комплекс «Ланцет-Э»
Обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.
Презентация обновленного разведывательно-ударного комплекса «Ланцет-Э» компании Zala прошла на стенде «Рособоронэкспорта» в рамках Dubai Airshow 2025, передает ТАСС.
Выступая перед иностранными журналистами, представители «Рособоронэкспорта» пояснили, что новое изделие не просто беспилотник, а «комплексная тактическая экосистема», объединяющая в себе разведывательные, коммуникационные и ударные возможности. По их словам, «Ланцет-Э» способен существенно менять способы ведения боевых действий на современном поле боя.
В компании отметили, что обновленный комплекс включает разведывательный беспилотник модели Z-16Э. Он оснащен технологиями для преодоления систем радиоэлектронной борьбы противника и может самостоятельно находить цели без внешней поддержки. Кроме того, состав комплекса пополнился барражирующими боеприпасами с двойным x-образным оперением: «Изделие 51Э», «Изделие 51Э-ИК», «Изделие 52Э» и «Изделие 52Э-ИК», которые расширяют возможности точечных ударов по различным целям.
