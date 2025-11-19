Рособоронэкспорт презентовал обновленный беспилотный комплекс «Ланцет-Э»

Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

Более 8 тыс. украинских военных прошли подготовку в Испании

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Альбарес подчеркнул, что Испания будет продолжать предоставлять снаряжение и обучать солдат ВСУ. Также уточняется, что с начала спецоперации Мадрид уже выделил свыше 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи и обещал направить около 600 млн евро на восстановление Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Испании подписал соглашение о совместной борьбе с так называемой российской дезинформацией в Латинской Америке.

Встреча Альбареса и Ермака прошла в ходе визита в Испанию Владимира Зеленского.

Сейчас Испания находится на седьмом месте в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД. Власти Испании выделяют Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.