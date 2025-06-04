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Группировка «Днепр» уничтожила САУ ВСУ дроном «Ланцет»
Военнослужащие группировки «Днепр» применили барражирующий дрон «Ланцет» против украинской САУ, укрывшейся в лесополосе Херсонской области.
Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Херсонской области с помощью барражирующего беспилотника ZALA «Ланцет», передает ТАСС. По информации Минобороны России, разведывательный дрон ZALA обнаружил украинскую САУ, укрывшуюся в лесополосе на правом берегу Днепра.
«В ходе планового облета правого берега Днепра в Херсонской области оператор разведывательного дрона ZALA выявил САУ противника, укрывшуюся в лесополосе. Координаты местоположения САУ врага были переданы расчету «Ланцета». Операторы барражирующего боеприпаса, получив координаты, подняли дрон-камикадзе в небо. Всего несколько минут – и САУ украинских боевиков была уничтожена», – сообщили в Минобороны.
В ведомстве также подчеркнули, что благодаря применению беспилотников российские военные в режиме реального времени отслеживают передвижения противника на правом берегу Днепра. Эти данные позволяют корректировать огонь как реактивной системы залпового огня, так и ствольной артиллерии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия представила новый дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске. Бойцы подразделения «Север» уничтожили американскую боевую машину Bradley с помощью «Ланцета» в Сумской области. Министерство обороны России показало кадры уничтожения американского танка Abrams ударом дрона «Ланцет» в Курской области.