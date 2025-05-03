Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Бойцы «Севера» уничтожили Bradley ударом «Ланцета» в Сумской области
Военнослужащие группировки войск «Север» применили барражирующий боеприпас «Ланцет» и уничтожили американскую БМП Bradley в Сумской области.
Военнослужащие группировки войск «Север» выявили в лесистой местности Сумской области боевую машину пехоты Bradley с помощью воздушной разведки, передает РИА «Новости».
После анализа полученных данных было принято решение нанести удар по цели.
В результате расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» осуществил точное попадание по американской БМП, уничтожив ее.
Минобороны России уточнило, что контроль над результатами поражения техники велся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
Ранее группировка российских войск «Север» не допустила вторжения украинских военных в Курскую область, атака ВСУ закончилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.