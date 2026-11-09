Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Фальков объявил о запуске программы «Большая наука в школы»
Минобрнауки запустит программу для посещения школьниками установок мега сайенс
Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах запустить программу «Большая наука в школы», которая позволит ученикам посещать российские установки класса мегасайенс.
Минобрнауки и Минпросвещения запланировали совместный проект, в рамках которого заинтересованные школьники и их учителя смогут посещать крупнейшие российские научные объекты, передает РИА «Новости».
«И Сергею Сергеевичу [главе Минпросвещения Сергею Кравцову], и нам пришла идея запустить отдельную большую школьную программу, условное название «Большая наука для школы», где учителя школы, школьники заинтересованные могли бы посещать установки класса мегасайенс», – заявил Фальков на научно-образовательном симпозиуме в новосибирском наукограде Кольцово.
Министр пояснил, что ярким примером такого объекта является Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Учащимся расскажут и о других установках в разных регионах страны. Посещение научных центров поможет школьникам пройти углубленное изучение предметов и понять технологический аспект физики, химии, биологии, математики и информатики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в работе на установке СКИФ.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков анонсировал начало экспериментов в центре в 2027 году.
Также президент Владимир Путин поделился впечатлениями от новосибирского синхротрона.