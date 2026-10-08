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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 17:08 • Новости дня

    Фальков назвал сроки начала исследований на СКИФе

    Фальков: Исследования на мегаустановке СКИФ начнутся в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские и зарубежные ученые смогут начать эксперименты в центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) в 2027 году, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    «Такая инфраструктура строится не для одного института и даже не для институтов, которые расположены здесь, в Новосибирске, а для всей страны. Ну и возможность предоставляется приехать тем, кто работает за рубежом», – заявил Фальков в интервью «Вестям».

    Министр отметил, что проводится большая работа для создания удобного формата записи на эксперименты. По его словам, СКИФ станет «магнитом для молодежи». Совместно с Новосибирским государственным университетом была запущена программа подготовки кадров для центра.

    Фальков добавил, что сейчас на объекте работают около 600 человек. При выходе на проектную мощность число сотрудников увеличится примерно до тысячи, половину из которых составят исследователи. Запуск семи станций первой очереди синхротрона запланирован к августу 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ.

    В августе президент Владимир Путин поздравил ученых с запуском мегаустановки.

    Тогда же глава государства поделился впечатлениями от посещения синхротрона.

    6 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике

    Нобелевским лауреатом по физике стал Фрэнсис Халсен

    Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике
    @ dpa/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии 2026 года по физике, им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен.

    Имя нового лауреата Нобелевской премии по физике объявили в Стокгольме, передает ТАСС. Им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен.

    Как уточнил Нобелевский комитет, ученый отмечен за «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения»,

    Награду присуждает Шведская королевская академия наук. Кандидатов выдвигают ученые разных стран, включая членов академии и лауреатов премии прошлых лет, получивших специальные приглашения.

    В 2025 году премию получили британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

    Физика является абсолютным лидером по числу Нобелевских премий среди отечественных ученых: среди лауреатов 12 советских и российских исследователей, а также выходцев из СССР. Среди них – Лев Ландау, Жорес Алферов, Андрей Гейм и Константин Новоселов.

    С 1901 года премия по физике присуждалась 119 раз. Средний разрыв между совершением научного открытия и получением за него премии составляет около 20 лет, так как комитет должен быть уверен в практическом подтверждении открытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины.

    В феврале стали известны даты объявления лауреатов Нобелевских премий 2026 года.

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    7 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года

    Нобелевскую премию по химии в 2026 году получили ученые из Франции и Японии

    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года
    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Награду по завещанию Альфреда Нобеля присуждает Шведская королевская академия наук, передает ТАСС.

    «Некоторые молекулы, например аминокислоты, существуют в двух вариантах, являющихся зеркальными отражениями друг друга. Однако в живых организмах присутствует лишь одна из этих зеркальных форм. Вопрос о том, как могла возникнуть подобная химическая асимметрия долгое время оставался для химиков загадкой. Анри Каган и Кэнсо Соаи удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за решение этой задачи», – пояснили в Нобелевском комитете.

    Анри Каган работает в университете Париж-Юг, а Кэнсо Соаи – в Токийском научном университете. Они сделали открытия, позволившие химикам управлять реакциями, которые приводят к возникновению гомохиральности.

    Каган в 1986 году обнаружил новый способ управления химическими реакциями, и получил значительный избыток одной из зеркальных форм. В 1995 году Соаи разработал первую химическую реакцию, способную привести к гомохиральности. А 2003 году он представил реакцию, в ходе которой образовывался лишь один из двух возможных зеркальных изомеров, чего ранее достичь не удавалось.

    По словам главы Нобелевского комитета по химии Хайнера Линке, Анри Каган и Кэнсо Соаи нашли решение химической загадки, существовавшей более века, а разработанные ими химические реакции впечатляют.

    Эксперты подчеркивают, что открытия Кагана и Соаи стали определяющими для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов.

    Претендентов на получение награды выдвигают около трех тысяч ученых со всего мира, получивших специальные приглашения от профильного комитета. Имя победителя, совершившего наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, определяется в начале октября большинством голосов членов академии.

    Впервые премию вручили в 1901 году. С тех пор в премиальный список вошли 198 исследователей, среди которых восемь женщин. Самым молодым лауреатом в истории стал 35-летний француз Фредерик Жолио, а самым пожилым – 97-летний американец Джон Гуденаф. Дважды этой награды удостаивались лишь британец Фредерик Сенгер и американец Барри Шарплесс.

    Российские ученые становились обладателями премии дважды. В 1956 году академик Николай Семенов был отмечен за обоснование общей количественной теории цепных реакций. В 2023 году награду получил Алексей Екимов за изучение свойств полупроводниковых наночастиц, известных как квантовые точки.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2025 году стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за инновации в области металлоорганических каркасов.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    5 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Начался прием заявок на конкурс «Лаборатория маленьких открытий»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс для работников дошкольного образования «Лаборатория маленьких открытий», победители которого поедут на VI Конгресс молодых ученых.

    Прием заявок продлится до 5 ноября, сообщается на сайте Наука.рф. Проект направлен на развитие детской науки и привлечение внимания педагогов к научно-популярной тематике.

    Конкурс включает четыре номинации: «Мир вокруг нас», «Космос для малышей», «Мир с искусственным интеллектом» и «Первооткрыватели: ученые, которыми мы гордимся». Педагоги могут представить работы воспитанников в форматах видео, рисунка и поделки.

    «Конкурс «Лаборатория маленьких открытий» – это пилотный проект Десятилетия науки и технологий. Он позволит не просто выявить и поддержать увлеченных своим делом воспитателей, но и масштабировать лучшие образовательные практики на всю страну», – отметил замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский.

    Участие в конкурсе бесплатное. Победители будут приглашены на VI Конгресс молодых ученых в Петербурге, где их работы представят на специальной экспозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Владимир Путин обсудил тему счастья с участниками мероприятия. Он отметил рекордное число посетителей пятого конгресса.

    На Конгрессе молодых ученых отметили увеличение числа кандидатов наук.

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    7 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Европейские физики разработали первые автономные ядерные часы

    Венский технический университет сообщил о создании автономных ядерных часов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Австрийские, немецкие и чешские исследователи разработали первые в мире автономные ядерные часы на базе изотопа тория-229, которые отличаются высокой стойкостью к помехам.

    Физики создали атомные часы, способные работать в полностью автономном режиме, без внешней стабилизации. Устройство на базе ядер атомов тория-229 обладает высокой стойкостью к электромагнитным помехам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венского технического университета.

    «Благодаря использованию ядер, а не всего атома в работе часов в теории мы можем достичь значительно более высокой точности замеров, чем у уже существующих атомных часов. Два года назад мы впервые научились управлять переходами ядра атома тория-229, однако для достижения рекордно точных замеров времени нам нужно было понять, как заставить часы стабилизировать самих себя», – заявил профессор университета Торстен Шумм.

    Достичь полностью автономной работы удалось благодаря созданию компактного твердотельного лазера, который постоянно вырабатывает вспышки стабильного излучения. Физики смогли отслеживать перемены в мощности лазерного излучения после его взаимодействия с ядрами тория-229, а не световые вспышки.

    Погрешность работы новых часов составляет примерно 10 в минус 15 степени, что эквивалентно отставанию на одну секунду раз в 30 млн лет. В дальнейшем ученые планируют повысить точность устройства и использовать его для поисков темной материи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии.

    Китай создал сверхточные атомные часы для военных целей.

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    6 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Академик Сергеев объяснил значение изучения нейтрино

    Академик Сергеев: Изучение нейтрино раскроет тайны темной материи и энергии

    Tекст: Ольга Иванова

    Исследование нейтрино поможет разгадать фундаментальные загадки Вселенной, включая природу темной энергии и темной материи, заявил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) академик РАН Александр Сергеев.

    «Нейтрино по-прежнему продолжает оставаться самой загадочной частицей, с изучением свойств которой будут связаны разгадки самых главных тайн Вселенной, в том числе темной материи и темной энергии», – заявил Сергеев, комментируя вручение Нобелевской премии по физике за изучение нейтрино.

    Он отметил, что любые новые результаты в области исследования нейтрино, в том числе частиц высоких энергий из дальнего космоса, за которые была присуждена Нобелевская премия, имеют огромное значение для науки, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно имя лауреата Нобелевской премии по физике 2026 года.

    В понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины.

    В прошлом году награда была присуждена за работы по квантовой физике.

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    7 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Байкальский нейтринный телескоп приблизился к мощности проекта IceCube

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский нейтринный телескоп Baikal-GVD по мощности сравнится с крупнейшим в мире телескопом IceCube в ближайшие несколько лет, заявил старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Евгений Кравченко.

    Российская глубоководная установка уже подтвердила существование высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения и начала наблюдение за порождающими их процессами, пишет ТАСС.

    «На данный момент, если IceCube имеет 1 кубический км активного объема, то Baikal-GVD (Байкальский глубоководный нейтринный телескоп) в этом году достиг 0,8 кубического км. В течение двух-четырех лет он будет достигать объема 1 кубический км, и выйдет на проектные параметры», – рассказал Кравченко.

    По словам ученого, первые шаги в поиске подобных частиц сделали именно отечественные физики, построив на дне озера Байкал первый глубоководный телескоп НТ-200. Установка нового поколения Baikal-GVD представляет собой модульную структуру из вертикальных гирлянд, что позволяет наращивать детектор и собирать данные на промежуточных этапах строительства.

    Ранее академик РАН Александр Сергеев объяснял значение изучения нейтрино.

    Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии по физике, им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен. Ученый отмечен за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube.

    В прошлом году награду присудили за работы в области квантовой механики.

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    7 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Химик Скорб объяснила значение открытий нобелевских лауреатов по химии

    Химик Скорб: Открытия нобелевских лауреатов по химии помогают в синтезе лекарств

    Tекст: Вера Басилая

    Открытия нобелевских лауреатов по химии Анри Кагана и Кенсо Соаи позволяют синтезировать безопасные лекарства и помогают предотвращать трагедии в медицине, заявила директор мегафакультета наук о жизни Университета ИТМО Екатерина Скорб.

    По словам Скорб, методы избирательного синтеза «зеркальных» молекул критически важны для фармацевтики, так как позволяют избегать ошибок при создании новых препаратов, передает ТАСС.

    «У многих лекарств биологической активностью обладает только один из двух зеркальных изомеров, а второй может быть менее активным или иметь другое действие. Открытие дает инструменты для селективного синтеза именно нужной формы и получения высокочистых продуктов», – рассказала Скорб.

    По словам исследователя, в середине прошлого века препарат талидомид широко назначали беременным женщинам, однако позже выяснилось, что одна из его «зеркальных» форм вызывает тяжелые врожденные пороки развития. Труды Кагана и Соаи внесли важнейший вклад в развитие методов получения безопасной формы лекарств, подытожила она.

    И. о. декана химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Карлов добавил, что ученые нашли способ синтезировать исключительно нужный изомер и исключать появление его токсичного отражения. Благодаря этому открылся путь для создания современных препаратов от широкого спектра заболеваний.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Во вторник Шведская королевская академия наук назвала имя обладателя награды по физике.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

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    7 октября 2026, 06:00 • Новости дня
    Ученые разработали технологию снижения веса деталей самолета на четверть

    Инженеры МАИ создали сверхтонкие композиты для снижения веса самолетов на 25%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые Московского авиационного института (МАИ) успешно опробовали технологию изготовления авиационных деталей из сверхтонких композиционных материалов, которая позволит значительно снизить массу элементов каркаса.

    Специалисты университета первыми адаптировали для авиастроения технологию сверхтонких композитов, которая уже применяется в медицине и электронике, передает ТАСС.

    Толщина одного слоя нового композита составляет всего 0,05 мм, однако по прочности он не уступает стандартным материалам, слой которых в 2,6 раза толще. Использование такой разработки предотвращает перерасход сырья при производстве деталей и позволяет облегчить элементы каркаса крыла, фюзеляжа и оперения на 20–25%. Особенно заметный эффект достигается в легких летательных аппаратах.

    «Работа шла поэтапно. На основе предварительных данных о материале, известных от производителя, мы разработали собственные компьютерные модели материала, изготовили и испытали образцы, сравнив их со стандартными», – рассказал начальник лаборатории МАИ Николай Турбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские ученые увеличили срок службы твердых сплавов на четверть. «Росатом» представил катамаран из композитов. Разработчики импортозаместили композитные материалы на авиалайнере МС-21.

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    7 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

    Мишустин: Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об учреждении правительством двух новых именных стипендий в области физики и ядерной энергетики.

    Кабмин учредил стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики, пишет ТАСС.

    «Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых – Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тыс. рублей, а для аспирантов – 50 тыс. рублей», – сказал Мишустин на заседании правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на стипендии студентам выделили 370 млрд рублей.

    В прошлом году правительство утвердило список приоритетных специальностей для стипендии президента.

    Летом того же года кабмин учредил стипендию имени Марии Пироговой.

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    6 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Ученые рассказали о возможном переломе в активности Солнца

    ИКИ РАН: Наблюдаемые на Солнце вспышки могут говорить о переломе в активности

    Tекст: Мария Иванова

    Текущий уровень вспышек на Солнце может свидетельствовать о давно ожидаемом переломе в солнечной активности после продолжительного спада, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Звезда, чья активность около месяца находилась в подавленном состоянии, накануне вечером неожиданно начала производить серии вспышек, пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Одна из них, уровня M1.0, произошедшая около 22:00 мск, стала самой крупной с 5 сентября. На поступающих из космоса фотографиях хорошо видны две крупные группы солнечных пятен, формирующихся в центре видимого диска. Именно связанная с ними энергия сейчас «сжигается» на Солнце.

    Хотя текущий уровень вспышек не представляет угроз, он может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Звезда с конца лета находилась в глубокой депрессии, что породило размышления о более быстром наступлении солнечного минимума (ожидался в 2029–2030 годах).

    Отмечается, что новые группы пятен растут с впечатляющей скоростью. Если рост продлится еще пару суток, к середине недели возможны вспышки высшего уровня X, что может привести к серьезному давлению на Землю. Оценить вероятность этого пока трудно, решающим станет сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.

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    8 октября 2026, 01:54 • Новости дня
    Инновационная оптогенетическая терапия вернула зрение незрячим пациентам

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученые из Франции, США и Швейцарии частично вернули зрение семи добровольцам с помощью экспериментальной терапии на базе нобелевских оптогенетических технологий, сообщили в Питтсбургском университете.

    Международная группа молекулярных биологов частично восстановила зрение семи пациентам с дистрофией сетчатки, используя оптогенетические технологии, передает ТАСС. В эксперименте участвовали десять добровольцев, полностью потерявших зрение, которым ввели генную терапию в один глаз.

    «Дегенерация сетчатки может начаться в результате появления мутаций в наборе из более ста генов, что сильно осложняет ее лечение. Вместо того чтобы создавать отдельные терапии для каждого случая ее развития, мы создали технологию, которая позволяет возвращать зрение вне зависимости от того, по каким причинам сетчатка была утеряна пациентом», – объяснил профессор Питтсбургского университета Хосе Сахель.

    В ходе терапии в выжившие клетки сетчатки внедряют набор генов, позволяющий реагировать на оранжевый свет от специальных очков. Визуальная информация передается в зрительные центры мозга. Семь пациентов начали реагировать на свет и распознавать силуэты объектов.

    У четырех испытуемых зрение улучшалось на протяжении многих месяцев. Это говорит о высоких адаптивных способностях зрительных центров мозга у людей, давно потерявших зрение.

    Дегенерация желтого пятна остается одной из главных причин слепоты среди пожилых людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские медики впервые в России вернули зрение после отравления метанолом. Московские хирурги вернули зрение столетнему мужчине.


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    6 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Метод нобелевских лауреатов помог найти вызывающие депрессию клетки мозга

    В России нашли отвечающие за депрессию клетки мозга

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН определили клетки мозга животных, воздействие на которые вызывает депрессивноподобное поведение.

    Специалисты использовали метод оптогенетики, за который недавно была присуждена Нобелевская премия по медицине. В ходе экспериментов ученые применяли вирусные векторы для доставки светочувствительных элементов в нейроны гиппокампа, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Наука в Сибири».

    При активации этих клеток светом животные дольше оставались неподвижными в стрессовых ситуациях, демонстрируя признаки депрессии. Метод позволяет управлять отдельными нейронами и направлен на поиск новых способов лечения заболеваний мозга.

    В издании добавили, что оптогенетические инструменты могут быть полезны в кардиологии, но пока не получили широкого распространения из-за сложности технологии и конкуренции с другими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в РАН назвали советских ученых родоначальниками оптогенетики. Российский ученый назвал эту технологию переворотом в науке.

    В понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины за открытия в сфере оптогенетики.

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    7 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ

    В РАН анонсировали развитие идей нобелевских лауреатов на установке СКИФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Запуск Сибирского кольцевого источника фотонов позволит химикам проводить эксперименты для развития наследия новых лауреатов Нобелевской премии, заявил директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

    Установка даст отечественным специалистам возможность ставить опыты мирового уровня в сфере органического синтеза. Это поможет развить научное наследие Анри Кагана и Кенсо Соаи, ставших лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год, передает ТАСС.

    «У нас данная ниша недостаточно хорошо освоена, так как отраслевые институты закрылись, а академические институты не имели нужных кадров и компетенций. Мы пытаемся отвечать на вызовы индустрии, но нам нужно новое оборудование. Поэтому мы надеемся, что запуск СКИФа поможет нам проводить очень серьезные подобные эксперименты на субатомарном уровне совместно с нашими коллегами из Москвы», – сообщил Бухтияров.

    Ученый добавил, что ранее в этой области российские исследователи уже достигали значительных успехов. Среди них основоположник клик-химии Валерий Фокин, профессор МГУ Ирина Белецкая и академик РАН Валентин Анаников.

    Ранее Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции присудил премию по химии французу Кагану и японцу Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии 2026 года.

    Летом новейшую мегаустановку СКИФ решили торжественно запустить в августе.

    Первый эксперимент на ней запланировали на конец лета.

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    8 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Новосибирские ученые изучили механизм открытия нобелевских лауреатов по химии

    Сибирские ученые РАН начали искать причину первичной асимметрии молекул

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН выясняют механизм первичной асимметрии хиральных молекул, за исследования которой была присуждена Нобелевская премия по химии 2026 года.

    «Нобелевские лауреаты показали, как химическим способом можно усиливать и контролировать уже возникшую асимметрию хиральных молекул, а мы пытаемся понять, лежал ли в ее основе физический механизм, связанный с воздействием поляризованных частиц», – заявил завлабораторией института, профессор РАН Олег Терещенко.

    Как пояснил Терещенко, работы нобелиатов связаны с фундаментальной проблемой химии – хиральностью, то есть существованием молекул в двух зеркальных формах. Научная группа ИФП СО РАН при поддержке Российского научного фонда исследует, какой фактор мог создать первоначальную асимметрию между «левыми» и «правыми» молекулами, передает РИА «Новости».

    Ученый отметил, что одна из гипотез связывает появление первичной асимметрии со спин-поляризованными электронами, возникающими при бета-распаде радиоактивных ядер. Если одна из двух зеркальных форм взаимодействует с такими электронами сильнее, это способно нарушить исходное равновесие. Для оценки влияния спин-поляризованных электронов на хиральные молекулы разрабатывается оптический сканирующий туннельный микроскоп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ. В тот же день были названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года. Во вторник метод нобелевских лауреатов помог найти вызывающие депрессию клетки мозга.

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    7 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Ученые связали ношение обуви с изменением костей голеностопа

    NewScientist: Обувь изменила внутреннее строение костей голеностопа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Исследователь Университета Чикаго Зевди Цегай и её коллеги показали, что привычка носить обувь меняет плотность и распределение губчатой ткани в таранной кости, что может исказить выводы об эволюции человеческой походки.

    Исследователи сопоставили внутреннее строение таранной кости у людей, всю жизнь ходивших босиком, и у тех, кто постоянно носил обувь, и обнаружили заметные различия в губчатой ткани, сообщает NewScientist.

    Цегай назвала изучение современных людей, не использующих обувь, «окном в прошлое», которое помогает понять, как двигались вымершие человеческие родственники. По её словам, строение трабекулярной, то есть губчатой, ткани костей перестраивается в течение жизни под действием нагрузок и сохраняет следы привычных движений.

    Команда с помощью высокоточного компьютерного томографа построила трехмерные модели трабекулярной ткани в таранной кости 56 человек. Большинство были современными жителями США, умершими после 2000 года и постоянно носившими обувь, а группа босоногих включала 13 жителей Андаманских островов, двух представителей народа койсан и одного охотника-собирателя ака из Африки середины XIX века.

    У босоногих людей губчатая ткань оказывалась более плотной в передней части таранной кости и была ориентирована в большем числе направлений, что соответствует нагрузкам при согнутой стопе, как при приседании или лазании. У носивших обувь общий объем губчатой ткани был выше, но смещен к внутренней и задней части кости, а её балки и пластинки были ориентированы более однообразно, что указывает на ограниченную подвижность сустава и перераспределение нагрузки обувью, особенно при наличии каблука.

    Палеоантрополог Малори Олби из Северного Мичиганского университета подчеркнула, что это исследование дает «критически важную исходную информацию» для работ об эволюции стопы. Томас Пушель из Оксфордского университета отметил, что столь значимый культурный и поведенческий фактор, как привычная обувь, связан с измеряемыми изменениями внутренней архитектуры костей, и призвал учитывать также влияние роста, активности, рельефа местности и образа жизни в будущих исследованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реабилитолог объяснил, что забрызганные в слякоть брюки могут указывать на нарушения координации и работы опорно-двигательного аппарата. Тогда страховая компания «Ингосстрах» сообщила о нетипичных травмах у клиентов, полученных в быту и на отдыхе.

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