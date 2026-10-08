Фальков назвал сроки начала исследований на СКИФе

Фальков: Исследования на мегаустановке СКИФ начнутся в 2027 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Такая инфраструктура строится не для одного института и даже не для институтов, которые расположены здесь, в Новосибирске, а для всей страны. Ну и возможность предоставляется приехать тем, кто работает за рубежом», – заявил Фальков в интервью «Вестям».

Министр отметил, что проводится большая работа для создания удобного формата записи на эксперименты. По его словам, СКИФ станет «магнитом для молодежи». Совместно с Новосибирским государственным университетом была запущена программа подготовки кадров для центра.

Фальков добавил, что сейчас на объекте работают около 600 человек. При выходе на проектную мощность число сотрудников увеличится примерно до тысячи, половину из которых составят исследователи. Запуск семи станций первой очереди синхротрона запланирован к августу 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ.

В августе президент Владимир Путин поздравил ученых с запуском мегаустановки.

Тогда же глава государства поделился впечатлениями от посещения синхротрона.