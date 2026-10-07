Химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ

В РАН анонсировали развитие идей нобелевских лауреатов на установке СКИФ

Tекст: Ольга Иванова

Установка даст отечественным специалистам возможность ставить опыты мирового уровня в сфере органического синтеза. Это поможет развить научное наследие Анри Кагана и Кенсо Соаи, ставших лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год, передает ТАСС.

«У нас данная ниша недостаточно хорошо освоена, так как отраслевые институты закрылись, а академические институты не имели нужных кадров и компетенций. Мы пытаемся отвечать на вызовы индустрии, но нам нужно новое оборудование. Поэтому мы надеемся, что запуск СКИФа поможет нам проводить очень серьезные подобные эксперименты на субатомарном уровне совместно с нашими коллегами из Москвы», – сообщил Бухтияров.

Ученый добавил, что ранее в этой области российские исследователи уже достигали значительных успехов. Среди них основоположник клик-химии Валерий Фокин, профессор МГУ Ирина Белецкая и академик РАН Валентин Анаников.

Ранее Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции присудил премию по химии французу Кагану и японцу Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии 2026 года.

Летом новейшую мегаустановку СКИФ решили торжественно запустить в августе.

Первый эксперимент на ней запланировали на конец лета.