Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ
В РАН анонсировали развитие идей нобелевских лауреатов на установке СКИФ
Запуск Сибирского кольцевого источника фотонов позволит химикам проводить эксперименты для развития наследия новых лауреатов Нобелевской премии, заявил директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.
Установка даст отечественным специалистам возможность ставить опыты мирового уровня в сфере органического синтеза. Это поможет развить научное наследие Анри Кагана и Кенсо Соаи, ставших лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год, передает ТАСС.
«У нас данная ниша недостаточно хорошо освоена, так как отраслевые институты закрылись, а академические институты не имели нужных кадров и компетенций. Мы пытаемся отвечать на вызовы индустрии, но нам нужно новое оборудование. Поэтому мы надеемся, что запуск СКИФа поможет нам проводить очень серьезные подобные эксперименты на субатомарном уровне совместно с нашими коллегами из Москвы», – сообщил Бухтияров.
Ученый добавил, что ранее в этой области российские исследователи уже достигали значительных успехов. Среди них основоположник клик-химии Валерий Фокин, профессор МГУ Ирина Белецкая и академик РАН Валентин Анаников.
Ранее Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции присудил премию по химии французу Кагану и японцу Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии 2026 года.
Летом новейшую мегаустановку СКИФ решили торжественно запустить в августе.
Первый эксперимент на ней запланировали на конец лета.