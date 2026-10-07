Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года

Нобелевскую премию по химии в 2026 году получили ученые из Франции и Японии

Tекст: Вера Басилая

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

Награду по завещанию Альфреда Нобеля присуждает Шведская королевская академия наук, передает ТАСС.

Претендентов на получение награды выдвигают около трех тысяч ученых со всего мира, получивших специальные приглашения от профильного комитета. Имя победителя, совершившего наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, определяется в начале октября большинством голосов членов академии.

Впервые премию вручили в 1901 году. С тех пор в премиальный список вошли 198 исследователей, среди которых восемь женщин. Самым молодым лауреатом в истории стал 35-летний француз Фредерик Жолио, а самым пожилым – 97-летний американец Джон Гуденаф. Дважды этой награды удостаивались лишь британец Фредерик Сенгер и американец Барри Шарплесс.

Российские ученые становились обладателями премии дважды. В 1956 году академик Николай Семенов был отмечен за обоснование общей количественной теории цепных реакций. В 2023 году награду получил Алексей Екимов за изучение свойств полупроводниковых наночастиц, известных как квантовые точки.

Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2025 году стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за инновации в области металлоорганических каркасов.