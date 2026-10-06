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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    6 октября 2026, 09:37 • Новости дня

    Ученые рассказали о возможном переломе в активности Солнца

    ИКИ РАН: Наблюдаемые на Солнце вспышки могут говорить о переломе в активности

    Tекст: Мария Иванова

    Текущий уровень вспышек на Солнце может свидетельствовать о давно ожидаемом переломе в солнечной активности после продолжительного спада, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Звезда, чья активность около месяца находилась в подавленном состоянии, накануне вечером неожиданно начала производить серии вспышек, пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Одна из них, уровня M1.0, произошедшая около 22:00 мск, стала самой крупной с 5 сентября. На поступающих из космоса фотографиях хорошо видны две крупные группы солнечных пятен, формирующихся в центре видимого диска. Именно связанная с ними энергия сейчас «сжигается» на Солнце.

    Хотя текущий уровень вспышек не представляет угроз, он может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Звезда с конца лета находилась в глубокой депрессии, что породило размышления о более быстром наступлении солнечного минимума (ожидался в 2029–2030 годах).

    Отмечается, что новые группы пятен растут с впечатляющей скоростью. Если рост продлится еще пару суток, к середине недели возможны вспышки высшего уровня X, что может привести к серьезному давлению на Землю. Оценить вероятность этого пока трудно, решающим станет сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.

    4 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске космической войны в случае попыток блокировки спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе «киевского придурка».

    «Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе киевского придурка означает только ее уничтожение. А оно приведет к полноценной космической войне», – написал политик в своем Telegram-канале.

    Политик выразил надежду, что американская сторона осознает возможные последствия. По его словам, в таком случае низкоорбитальные спутники Starlink могут быть уничтожены, так как космическое пространство требует взаимной вежливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    На прошлой неделе компания «Бюро 1440» приступила к разработке нового поколения спутников для «Рассвета».

    В июле данная компания вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.

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    3 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»

    Зеленский рассказал о просьбах к Трампу заблокировать систему «Рассвет»

    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»
    @ Press Service Of The President Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    Зеленский заявил, что несколько раз обращался к Трампу с просьбой ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Рассвет», передают «Вести».

    Он считает, что система позволит России повысить точность авиаударов. По его словам, он просил об этом Трампа в том числе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. В марте компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников, в июле состоялся второй запуск. Коммерческая эксплуатация сервиса намечена на 2027 год. По оценкам экспертов, запуск группировки повысит эффективность беспилотников «Герань» в 10 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания «Бюро 1440» начала разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета».

    В июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов этой низкоорбитальной группировки.

    В марте компания «Бюро 1440» сообщила об успешном старте первых 16 спутников связи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет», созданной как аналог Starlink.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    @ Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

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    5 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Объявлены нобелевские лауреаты в области медицины

    Нобелевскими лауреатами в области медицины стали Дейссерот, Нагель и Хегеман

    Объявлены нобелевские лауреаты в области медицины
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.

    Нобелевская неделя 2026 года открылась в Стокгольме и Осло в понедельник объявлением лауреатов премии в области медицины, передает РИА «Новости».

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

    Во вторник Нобелевский комитет назовет лауреата по физике, в среду – по химии, а в четверг состоится оглашение имени обладателя премии по литературе. Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу в Осло. Эта награда, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается Норвежским Нобелевским комитетом с 1901 года.

    Через неделю, 12 октября, назовут обладателя премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Нобеля. Эта номинация была учреждена в 1968 году и стала единственным дополнением к первоначальному списку наград.

    Имена номинантов и подробная информация о них держатся в секрете и будут раскрыты только через 50 лет. В этом году размер премии в каждой номинации увеличен до 12 млн шведских крон (1,2 млн долларов).

    Нобелевскую премию по физиологии и медицине присуждает Нобелевская ассамблея (НА) Каролинского института в Стокгольме, одного из крупнейших медицинских центров в Европе.

    Первым этой награды в 1901 году был удостоен немецкий врач, микробиолог и иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший способ иммунизации против дифтерии. На сегодняшний день в списке лауреатов 232 человека, в том числе 14 женщин. Среди лауреатов премии два лауреата из России: физиолог Иван Павлов (1904 год, за работы в области физиологии пищеварения) и биолог и патолог Илья Мечников (1908 год, за исследование иммунитета).

    Самым молодым лауреатом считается канадец Фредерик Бантинг, получивший награду в возрасте 31 года (1923), самым пожилым –  87-летний американец Фрэнсис Пейтон Роус (1966).

    Согласно официальному сайту Нобелевской премии, одним из наиболее часто предлагаемых кандидатов на получение этой премии (32 номинации) был австрийский психолог и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. В 1929 году Нобелевский комитет Ассамблеи Каролинского института решил, что в дальнейшем Фрейда не следует выдвигать, так как его «работы не имели доказанной научной ценности».

    В 2025 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи за работу по иммунной толерантности.

    В пятницу стало известно, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН стали фаворитами на получение Нобелевской премии мира.

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    3 октября 2026, 23:39 • Новости дня
    НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС

    НАСА сообщило о переносе отстыковки Crew Dragon от МКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж миссии Crew 12, включая космонавта Андрея Федяева, завершает работу на орбитальной станции и готовится к безопасному приводнению у побережья Калифорнии в ближайшие дни, сообщили в НАСА.

    «После анализа погодных условий и условий приводнения у побережья Калифорнии НАСА и SpaceX планируют отстыковку миссии Crew-12 от Международной космической станции (МКС) не ранее 1:05 утра по восточному времени в среду, 7 октября», – сказано в сообщении.

    В НАСА уточнили, что 7 октября астронавты НАСА Джессика Мейр и Джек Хэтэуэй , астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев должны приземлиться у побережья Калифорнии примерно в 11:25 утра в четверг, 8 октября.

    Точное время приводнения может немного измениться в зависимости от выбранного места возвращения.

    В воскресенье, четвертого октября, состоится официальная передача полномочий. Джессика Мейр уступит командование станцией космонавту Петру Дуброву в ходе торжественной церемонии.

    Ранее НАСА сообщало, что космонавты миссии NASA SpaceX Crew-12 вернутся с МКС после участия в исследованиях, направленных на улучшение жизни на Земле и подготовку людей к миссиям в дальний космос.

    Их возвращение планировалось на 5 октября, но было отложено из-за погодных условий. Команда Crew-12 работает на орбите с середины февраля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров. В сентябре космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС. В июле космонавт Петр Дубров возглавил российский сегмент МКС.


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    4 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Археологи нашли в Ленинградской области средневековый серебряный клад

    В Ленинградской области нашли двухкилограммовый серебряный клад

    Tекст: Вера Басилая

    Археологи обнаружили на территории Ленинградской области крупнейший на Северо-Западе России средневековый клад серебряных изделий весом более двух килограммов.

    Специалисты нашли серебряные украшения X–XIV веков во время работ на памятнике Тиверский городок. Этот тайник стал самым крупным в истории отечественной археологии среди аналогичных находок на Северо-Западе страны, передает РИА «Новости».

    В Минобрнауки сообщили, что в тайнике находились медальоны с зернью, крупная гривна, серебряные цепи, перстень, фибула и кожаное очелье. Также ученые нашли три монеты, среди которых арабский дирхем начала X века и два редких шведских брактеата рубежа XI–XII веков.

    Руководитель экспедиции, старший научный сотрудник отдела археологии Кунсткамеры Станислав Бельский добавил, что в мире теперь известно лишь четыре подобных шведских монеты. Кроме того, внимание специалистов привлек медальон с изображением птиц, вероятно, символизирующих воронов скандинавского бога Одина. Ученых озадачило сочетание языческих мотивов с христианской символикой на других предметах высочайшего качества, изготовленных в Древней Руси и Скандинавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе археологи нашли в Коломне клад времен внука Дмитрия Донского.

    Российские археологи выявили самые ранние поддельные монеты времен правления Василия Дмитриевича.

    Весной ученые нашли в Торжке крупный клад из 409 царских золотых монет.

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    3 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Пентагон занялся подготовкой бюджета США к окололунным сражениям

    Глава Пентагона заявил об оценке стоимости окололунных военных систем

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что американские вооруженные силы приступили к оценке вероятной стоимости создания окололунных и орбитальных военных средств.

    Вооруженные силы США изучают будущие потребности в окололунных, космических, подземных и подводных системах для подготовки бюджета к предстоящим конфликтам, пишет РИА «Новости».

    «Мы заглядываем в будущее на пять, 10, 15, 20 лет, чтобы узнать, что вам понадобится», – заявил Хегсет во время выступления в академии ВВС в штате Колорадо.

    Министр обороны добавил, что в рамках инициативы «Будущее ведения войны» Соединенные Штаты привлекли лучших специалистов индустрии. Это позволит эффективно решить вопросы разработки новых видов вооружений с учетом их влияния на бюджет.

    Ранее эксперты предупреждали, что подобные высказывания американских военных чиновников повышают риск начала конфликтов в космическом пространстве и на Земле. При этом Россия последовательно выступает за полный запрет на размещение оружия в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Хегсет собрался поддержать боеспособность американской армии с помощью скрининга тестостерона.

    Ранее Соединенные Штаты признали наличие планов по размещению оружия в космическом пространстве.

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    5 октября 2026, 14:03 • Новости дня
    Ученый назвал получившую Нобелевскую премию технологию переворотом в науке

    Гендиректор центра ФМБА Белоусов: Оптогенетика является переворотом в науке

    Tекст: Вера Басилая

    Технология оптогенетики, удостоенная Нобелевской премии, позволила на совершенно новом уровне изучать работу нервной системы и произвела переворот в науке, заявил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

    По словам Белоусова, технология оптогенетики, за которую в понедельник была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине Карлу Дайссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю, произвела переворот в изучении нервной системы, передает ТАСС.

    «Я пять лет предсказывал, что именно за эту технологию в итоге дадут премию. Ее значение трудно переоценить. Технология, созданная нынешними лауреатами, в первую очередь позволила на совершенно новом уровне исследовать работу нервной системы», – заявил член-корреспондент РАН, генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

    По его словам, до появления оптогенетики ученые изучали электрическую активность нейронов в основном с помощью электродов и других классических инструментов. Новая технология дала исследователям генетически кодируемые механизмы для направленной активации клеток.

    Белоусов пояснил, что геномные подходы позволяют внедрять эти инструменты в нужные области мозга. Управление нейронами с помощью света дало возможность собрать колоссальный объем данных о работе мозга экспериментальных животных и экспериментально проверять гипотезы о том, какие нейронные контуры отвечают за конкретное поведение.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

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    4 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский космонавт Петр Дубров официально возглавил Международную космическую станцию, получив символический ключ от предыдущего командира, американского астронавта Джессики Меир.

    Российский космонавт Петр Дубров официально стал командиром Международной космической станции, сменив американку Джессику Меир, передает РИА «Новости». Церемония передачи полномочий состоялась в воскресенье, во время которой астронавт НАСА вручила новому руководителю символический ключ от орбитального комплекса.

    «Для меня сегодня это имеет особое значение, потому что 69 лет назад был запущен первый «Спутник»», – отметил Дубров в ходе мероприятия. Он также подчеркнул, что станция служит прекрасным примером успешного международного сотрудничества.

    После завершения официальной части экипаж миссии SpaceX Crew-12 приступит к подготовке к отстыковке корабля и возвращению на Землю. Ранее, в пятницу, к орбитальному комплексу успешно пристыковался корабль Crew Dragon миссии Crew-13. В состав прибывшей команды вошли россиянин Сергей Тетерятников, американские астронавты Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также канадец Джошуа Кутрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое агентство перенесло отстыковку корабля миссии Crew-12 на 7 октября.

    Ранее специалисты отложили старт миссии Crew-13 с космонавтом Сергеем Тетерятниковым на начало месяца из-за утечки в двигательной системе.

    Летом Петр Дубров получил командование российским сегментом орбитальной станции.

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    5 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве

    Синоптик Голубев: Уход антициклона стал причиной окончания сухой осени в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Период теплой погоды в столичном регионе завершился из-за перестройки воздушных потоков и смещения антициклона, рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

    Продолжительный период без осадков завершился из-за смены атмосферных процессов, передает РИА «Новости». «Сухая осень в Московском регионе закончилась из-за антициклона, который удерживался около недели над европейской территорией России», – пояснил специалист.

    По словам метеоролога, воздушные потоки постепенно меняют направление. Теперь вместо антициклона, обеспечивавшего тепло, по северу европейской части страны будут проходить циклоны. Основной удар атмосферного фронта примут на себя Мурманск, Карелия и Архангельск.

    Столице достанутся лишь южные участки этого фронта. Во вторник в регионе ожидаются небольшие осадки, поскольку город окажется на окраине циклона. Его центр в ближайшие два дня расположится над Баренцевым морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали превышение климатической нормы октября на полтора градуса.

    Ранее метеорологи назвали сроки выпадения первого снега в столице.

    На следующей неделе воздух в Москве прогреется до 15 градусов тепла.

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    5 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    В РАН назвали советских ученых родоначальниками оптогенетики

    Ученый Белоусов: Советская школа биофизики была родоначальником оптогенетики

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов заявил, что советскую биофизическую школу можно считать родоначальником направления оптогенетики, удостоенного Нобелевской премии за 2026 год.

    По словам Белоусова, советская наука стояла у истоков исследований оптогенетики, за которую была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, передает ТАСС.

    «Важный момент, который часто сопровождает присуждение крупнейших научных премий: премию получают несколько человек, хотя круг ученых, внесших фундаментальный вклад в создание технологии, значительно шире», – отметил Белоусов.

    Он подчеркнул, что огромный вклад в развитие направления внесли Эд Бойден и Эрнст Бамберг, однако у истоков стояла именно советская школа. Одним из ключевых исследователей Белоусов назвал Олега Синещекова, который еще с 1970-х годов занимался фототаксисом и первым зарегистрировал электрические ответы водорослей на свет. По словам эксперта, нынешние нобелевские лауреаты сами ссылаются на эти работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ученые назвали получившую Нобелевскую премию технологию переворотом в науке.

    В тот же день были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины. Премию за 2026 год в области физиологии и медицины получат Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики.

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    5 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Начался прием заявок на конкурс «Лаборатория маленьких открытий»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс для работников дошкольного образования «Лаборатория маленьких открытий», победители которого поедут на VI Конгресс молодых ученых.

    Прием заявок продлится до 5 ноября, сообщается на сайте Наука.рф. Проект направлен на развитие детской науки и привлечение внимания педагогов к научно-популярной тематике.

    Конкурс включает четыре номинации: «Мир вокруг нас», «Космос для малышей», «Мир с искусственным интеллектом» и «Первооткрыватели: ученые, которыми мы гордимся». Педагоги могут представить работы воспитанников в форматах видео, рисунка и поделки.

    «Конкурс «Лаборатория маленьких открытий» – это пилотный проект Десятилетия науки и технологий. Он позволит не просто выявить и поддержать увлеченных своим делом воспитателей, но и масштабировать лучшие образовательные практики на всю страну», – отметил замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский.

    Участие в конкурсе бесплатное. Победители будут приглашены на VI Конгресс молодых ученых в Петербурге, где их работы представят на специальной экспозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Владимир Путин обсудил тему счастья с участниками мероприятия. Он отметил рекордное число посетителей пятого конгресса.

    На Конгрессе молодых ученых отметили увеличение числа кандидатов наук.

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    5 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

    Синоптик Шувалов: К концу недели в Москве ожидается потепление до 20 градусов

    Tекст: Вера Басилая

    В конце рабочей недели в Москве ожидается возвращение теплой погоды, температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Шувалов заявил, что в конце этой рабочей недели, в четверг и в пятницу, столбики термометров поднимутся до плюс 15 – плюс 20 градусов, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в эти дни в столице осадков не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптик Голубев рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве.

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    5 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Вторая осенняя магнитная буря завершилась

    ИКИ РАН: Вторая осенняя магнитная буря завершилась

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная буря, ставшая второй в течение этой осени и сопровождавшаяся интенсивными полярными сияниями, завершилась утром в понедельник, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На Земле прошла вторая магнитная буря за осень, при этом она началась с опозданием на сутки относительно прогноза, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ее причиной стало продолжающееся воздействие корональной дыры среднего размера, однако пик интенсивности пройден. Сила бури оценивается от слабой до умеренной (G1–G2). Последний всплеск зафиксировали около 8:00 мск.

    Геомагнитная обстановка стабилизировалась, и возобновление активности маловероятно.

    В воскресенье с 15:00 до 19:00 мск на фоне бури наблюдался всплеск полярных сияний интенсивностью 8-9 баллов из 10. В европейской части страны это время пришлось на светлую часть суток, поэтому больше всего наблюдений было из восточных регионов, хотя отдельные снимки получены и на северо-западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на Земле зафиксировали слабую магнитную бурю.

    В прошлую среду ученые предупредили о магнитных бурях в выходные.

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    5 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Еврокомиссии допустили создание европейской сети спутников-шпионов

    The Times: Евросоюз может развернуть в космосе сеть спутников-шпионов

    Tекст: Мария Иванова

    Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о возможности создания собственной сети спутников-шпионов, которой смогут пользоваться все страны Евросоюза.

    Евросоюз может развернуть в космосе собственную сеть разведывательных спутников, заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью The Times.

    «Кубилюс предположил, что ЕС может развернуть свои собственные совместные спутники-шпионы», – отмечает издание.

    По словам Кубилюса, Евросоюзу целесообразно создать группировку спутников для обеспечения «лучшего покрытия», доступ к которой получат все страны-члены, указывает РИА «Новости».

    Газета напоминает, что Польша и Швеция недавно запустили проекты по созданию «мини-созвездий» разведывательных спутников. В ЕС идут дискуссии о том, должны ли разведданные оставаться у властей отдельных стран или их следует объединить на европейском уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Польша вывела на орбиту три разведывательных спутника.

    В прошлом месяце ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска космических аппаратов.

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