Швеция захотела строить боевой самолет с Европой и Японией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Швеция рассматривает возможность присоединения к международному проекту по созданию боевого самолета шестого поколения, в котором уже участвуют Британия, Италия и Япония, передает ТАСС. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в интервью японской газете Nikkei: «Мы подходим к этому с открытых позиций». Он уточнил, что решение о формате участия будет принято к 2027 году, а окончательное слово останется за парламентом страны.

Сейчас шведские власти анализируют, следует ли разрабатывать новый самолет самостоятельно или объединить усилия с другими государствами. Окончательный выбор будет сделан на основе доклада вооруженных сил и профильных ведомств, после чего обсуждение продолжится в парламенте.

В феврале министры обороны Британии, Италии и Японии на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили стремление довести этот проект до конца. Однако сроки уже сдвигаются из-за того, что Лондон не успел выделить необходимые средства, и в конце 2025 года не удалось заключить первые ключевые контракты. Это может нарушить изначальный график передачи новых самолетов войскам к 2035 году.

