    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    7 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    10 комментариев
    17 февраля 2026, 07:45 • Новости дня

    Швеция захотела строить боевой самолет с Европой и Японией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция изучает вопрос о возможном присоединении к проекту разработки боевого самолета шестого поколения, в котором участвуют Британия, Италия и Япония. Шведский министр обороны Пол Йонсон сообщил об этом в интервью японской газете «Никкэй».

    Швеция рассматривает возможность присоединения к международному проекту по созданию боевого самолета шестого поколения, в котором уже участвуют Британия, Италия и Япония, передает ТАСС. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в интервью японской газете Nikkei: «Мы подходим к этому с открытых позиций». Он уточнил, что решение о формате участия будет принято к 2027 году, а окончательное слово останется за парламентом страны.

    Сейчас шведские власти анализируют, следует ли разрабатывать новый самолет самостоятельно или объединить усилия с другими государствами. Окончательный выбор будет сделан на основе доклада вооруженных сил и профильных ведомств, после чего обсуждение продолжится в парламенте.

    В феврале министры обороны Британии, Италии и Японии на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили стремление довести этот проект до конца. Однако сроки уже сдвигаются из-за того, что Лондон не успел выделить необходимые средства, и в конце 2025 года не удалось заключить первые ключевые контракты. Это может нарушить изначальный график передачи новых самолетов войскам к 2035 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила участвовать в совместном проекте истребителя с Японией и Британией.

    Европа и Япония ускорили создание истребителя нового поколения для противодействия Китаю.

    ФРГ проявила интерес к международному проекту по разработке современного истребителя.

    14 февраля 2026, 19:10 • Новости дня
    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов

    Military Watch Magazine заявил о превосходстве Су-57 над конкурентами

    Military Watch Magazine: Су-57 показал двойной отрыв от западных аналогов
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский истребитель Су-57 с обновленной авионикой демонстрирует дальность полета, вдвое превышающую аналогичные показатели западных F-22 и F-35, пишет Military Watch Magazine.

    Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западные аналоги по ряду ключевых характеристик, передает Military Watch Magazine.

    В публикации подчеркивается: «Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершенной, чем у F-22. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35. Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства».

    Журнал отмечает, что Су-57 прошел гораздо более интен, сивные испытания в сложных условиях, в том числе неоднократно применялся в реальных боевых действиях, передает РИА «Новости». По мнению издания, это выделяет его на фоне других истребителей пятого поколения, которые не имеют аналогичного опыта эксплуатации.

    Су-57 способен решать широкий спектр боевых задач: поражать воздушные, наземные и морские цели, работать круглосуточно, включая сложные метеоусловия и условия радиоэлектронного противодействия. Самолет отличается малой заметностью и высокой эффективностью даже в условиях современных систем

    ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как становится лучше истребитель Су-57.

    В феврале концерн Ростех отправил в войска очередную партию истребителей Су-57 с обновленным вооружением.

    Между тем Су-57Э вызвал значительный интерес у стран Ближнего Востока.

    Комментарии (45)
    14 февраля 2026, 20:52 • Новости дня
    Зеленский рассказал об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время пресс-конференции в Мюнхене Зеленский признал утрату одной из крупнейших производственных линий ракет «Фламинго» в результате удара.

    О разрушении крупной линии по производству украинских ракет «Фламинго» сообщил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «У нас их немного. Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о масштабах производства «Фламинго».

    Он подчеркнул, что может говорить об этом, так как событие произошло уже некоторое время назад.

    В августе Зеленский уже утверждал, что Украина располагает ракетой «Фламинго» с дальностью полета до 3 тыс. км, однако массовое производство этой ракеты будет возможно не ранее чем через несколько месяцев.

    Впоследствии в украинских СМИ появилось видео якобы из производственного цеха этих ракет. Украинские эксперты отмечали визуальное сходство ракеты «Фламинго» с британской FP-5 Milanion.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point, связанная с окружением Зеленского и производящая ракету «Фламинго».

    Ранее ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, энергетики, топливной и транспортной инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

    В субботу российские военные поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, что привело к снарядному и ракетному голоду противника на фронте и усилило позиции Москвы на переговорах о заключении мирного соглашения.

    Комментарии (10)
    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по трассе Харьков – Симферополь – Ялта

    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    Комментарии (17)
    15 февраля 2026, 13:56 • Новости дня
    Tagesspiegel сообщил о провале украинских ракет «Фламинго» из-за ударов России
    Tagesspiegel сообщил о провале украинских ракет «Фламинго» из-за ударов России
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская ракета «Фламинго» стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel.

    Украинская ракета «Фламинго» оказалась неудачным проектом на фоне ударов российских войск и внутренних проблем на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel. В публикации отмечается: «Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям».

    Военный аналитик Густав Грессель рассказал, что зимой на западе Украины были поражены несколько объектов, о которых киевские власти предпочли не распространяться. По мнению издания, подобная скрытность говорит о поражении именно военных предприятий. Еще один эксперт Фабиан Хоффман считает, что «Фламинго» – лишь часть целого ряда украинских амбициозных, но несостоявшихся проектов, причина в которых – технологическая отсталость и глубокая коррумпированность оборонного сектора Киева.

    Ранее Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что производственная линия «Фламинго» была уничтожена ракетным ударом. Газета Wall Street Journal также сообщала, что Украина не располагает ресурсами для выпуска достаточного числа этих ракет, а новое оружие не способно изменить ситуацию на фронте, как и поставки ранее переданного Киеву вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Мюнхенской конференции по безопасности покинули зал во время дискуссии с Владимиром Зеленским. Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго».

    Комментарии (13)
    15 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Минобороны России сообщило об успехах ВС России на разных участках фронта
    Минобороны России сообщило об успехах ВС России на разных участках фронта
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска улучшили тактическое положение на нескольких направлениях, нанеся значительный урон подразделениям ВСУ и освободив ряд населенных пунктов, сообщило Миниобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированной бригаде и бригаде теробороны ВСУ в районах Мирополья и Мельи Сумской области, сообщает Минобороны России. В Харьковской области была атакована механизированная бригада, центр сил спецопераций ВСУ и националистический отряд «Кракен», в результате чего потери противника составили более 180 военнослужащих, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены два склада материальных средств.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в ряде населённых пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник лишился до 160 военнослужащих, пяти боевых бронированных машин, 16 автомобилей и американской самоходной установки «Paladin», а также пяти складов боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки войск также улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по формированиям ВСУ в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ в этом направлении достигли 130 военных, уничтожены бронетехника польского и американского производства, а также несколько складов боеприпасов, материальных средств и топлива.

    Войска «Центр» улучшили тактическое положение, атаковав живую силу и технику многочисленных подразделений ВСУ, включая механизированные, егерские, аэромобильные бригады, штурмовые полки, морскую пехоту и спецназ, в районах Донецкой и Днепропетровской областей. Потери противника составили более 275 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны и освободила населённый пункт Цветковое в Запорожской области. Противник потерял свыше 320 военнослужащих, бронетехнику, автомобили, артиллерийские орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. В свою очередь, подразделения «Днепр» освободили три населённых пункта Запорожской области, а также нанесли поражение в районах Орехова, Солнечного и Садового, уничтожив до 45 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по транспортной инфраструктуре, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранным наёмникам в 147 районах. Противовоздушная оборона сбила 222 беспилотника самолётного типа. Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, более 114 тыс. беспилотников, 650 зенитных комплексов, около 28 тыс. танков и других бронемашин, а также более 33 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, сообщает Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. В состав освобожденных территорий вошли Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.

    Комментарии (6)
    16 февраля 2026, 10:35 • Новости дня
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    @ Nicolas Economou/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бортовые компьютерные системы новейших американских боевых самолетов F-35 можно перепрограммировать для установки стороннего оборудования в обход официальных каналов разработчика, заявил глава Минобороны Нидерландов Гийс Туйнман.

    Взлом защиты истребителя в случае отказа США от его обслуживания возможен, сказал Туйнман, пишет The War Zone.

    Чиновник отметил, что иностранные заказчики обеспокоены зависимостью от Вашингтона и ищут альтернативные пути модернизации техники.

    «Если вы все же хотите провести модернизацию, я скажу то, чего не должен говорить: вы можете сделать джейлбрейк (взлом – прим. ВЗГЛЯД) F-35 точно так же, как iPhone», – сказал Туйнман.

    Попытка кустарного вмешательства в облачные системы ALIS или ODIN приведет к конфликту с производителем Lockheed Martin. Даже при успешном взломе ПО самолеты быстро потеряют боеспособность без поставок запчастей и доступа к полетным данным.

    Ранее в Бельгии объявили о планах закупить у США 11 дополнительных истребителей F-35A.

    До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35.

    Комментарии (7)
    14 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные применили нейросети, чтобы получить важную информацию и обмануть командиров пленного офицера ВСУ, используя его телефон.

    Командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии рассказал, что офицеры использовали нейросети для взаимодействия с командованием взятого в плен украинского военнослужащего, передает РИА «Новости».

    У пленного командира взвода при себе был телефон с картами, расположением огневых точек и доступом к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.

    По словам комбата, российские военные смогли читать сообщения, узнавать перемещения техники и даже убеждать украинских военных сбрасывать провизию на позиции, которые уже контролировались ВС РФ.

    «В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут – все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами», – сообщил комбат.

    Для подтверждения легенды о ранении пленного, его фотографию обработали через нейросети и отправили украинским командирам, чтобы убедить их, что он остался в блиндаже. Это позволило выиграть еще несколько часов и продолжать получать информацию.

    Однако после того, как командиры начали общаться с родственниками пленного и задавать вопросы, ответы на которые нельзя было найти в телефоне, аккаунт пленного был удален из чатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил находчивость и смекалку военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Российские военные совершили неожиданный марш-бросок по дну Каховского водохранилища, что позволило развить наступление на Каменское.

    Бойцы российской армии три месяца готовили специальную операцию по выходу через трубу газопровода в тыл противника, находившегося в Курской области, застав ВСУ врасплох.

    Комментарии (3)
    15 февраля 2026, 12:16 • Новости дня
    Минобороны России сообщило об освобождении четырех населенных пунктов Запорожья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате продвижения российских подразделений в Запорожской области освобождены четыре населенных пункта, включая Цветковое, Запасное, Магдалиновку и Приморское, сообщает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступление на территории Запорожской области, передает Минобороны в MAX. В частности, российские силы взяли под контроль населенный пункт Цветковое.

    Также отмечается, что бойцы группировки «Днепр» провели активные и решительные действия, в результате которых были освобождены еще три населенных пункта в Запорожской области: Запасное, Магдалиновка и Приморское .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Российские подразделения освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Сикорский потребовал повысить роль Европы в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа несет основную финансовую нагрузку по поддержке Киева и заслуживает большего влияния на переговорный процесс по Украине.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США больше не должны автоматически играть ведущую роль в переговорах по Украине, передает РИА «Новости».

    Сикорский отметил, что Соединенные Штаты ранее были ключевым партнером в военной поддержке Киева, но сейчас американская помощь стала минимальной.

    Министр подчеркнул: «Сейчас мы расплачиваемся за эту войну. Американская помощь близка к нулю». Он добавил, что Европа покупает оружие у США, чтобы передать его Украине, но новые поставки не утверждаются Конгрессом.

    По словам Сикорского, если Европа берет на себя основную финансовую нагрузку, то она заслуживает полноценного места за столом переговоров.

    Ранее в ходе конференции глава МИД Китая Ван И также отмечал, что Европа не должна оставаться сторонним наблюдателем при урегулировании конфликта.

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявлял о планах продолжать поиск решений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Германия и Норвегия направили совместные усилия на закупку для Украины противоракет к комплексам Patriot на сумму 500 млн долларов в рамках программы PURL.

    Польские власти выделят до конца 2025 года 100 млн долларов на эту программу, предусматривающую закупки американского оружия за счет средств стран Евросоюза. Евросоюз должен быть готов помогать Украине военными ресурсами три года.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 19:21 • Новости дня
    Стубб заявил о планах Финляндии создать сильнейшие арктические силы

    Стубб: Финляндия пытается создать самые сильные в НАТО арктические силы

    Tекст: Денис Тельманов

    На Мюнхенской конференции по безопасности президент Финляндии Александр Стубб рассказал о стремлении страны усилить арктическое военное присутствие в рамках альянса.

    Финляндия пытается создать самые сильные арктические силы в НАТО, чтобы предотвратить возможную угрозу со стороны России, заявил президент страны Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, создание мощных арктических подразделений рассматривается как элемент защиты от гипотетической угрозы со стороны России. Стубб подчеркнул, что Финляндия делает ставку на военное укрепление с учетом особенностей арктического региона.

    Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для соседей, а также обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.

    Москва выражала обеспокоенность расширением военного присутствия альянса и отмечала, что не оставит без ответа действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.

    В Кремле подчеркивали, что Россия не планирует агрессивных шагов, но внимательно следит за развитием ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что власти Норвегии занимаются судорожными военными приготовлениями под надуманным предлогом «российской угрозы».

    Российское посольство в Дании заявило, что усиление военного присутствия НАТО в Арктике может существенно изменить ситуацию в регионе.

    Власти Швеции сообщили, что шведские истребители Gripen будут действовать в воздушном пространстве Гренландии и Исландии в рамках миссии НАТО «Арктический часовой».

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 16:22 • Новости дня
    Силовики сообщили о гибели военных ВСУ от холода под Новопавловкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских военных, оставшись без эвакуации и поддержки, погибла от холода в районе Новопавловки на стыке ДНР и Днепропетровской области.

    Украинские военнослужащие из подразделения ВСУ оказались изолированы в районе Новопавловки, где укрывались в подвалах, ожидая эвакуации, передает РИА «Новости»

    Представитель силовых структур рассказал: «Остатки подразделения ВСУ, оставленные без поддержки и связи, прятались по подвалам в районе Новопавловки, надеясь на вывоз с позиций. Эвакуация так и не пришла, и они попросту замерзли насмерть – не получив ни помощи, ни снабжения».

    По словам источника, погибшие могли быть военнослужащими 425-го элитного штурмового полка ВСУ «Скала».

    Собеседник добавил, что командование не предприняло реальных попыток вывести бойцов из опасной зоны. Украинские военные остались без тепла, продовольствия и боеприпасов, оказавшись полностью отрезанными от снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильные морозы стали оказывать серьезное влияние на ход боевых действий в рамках спецоперации.

    Российские силовики нашли тела военнослужащих ВСУ, погибших от переохлаждения, на позициях западнее Лимана. Офис Зеленского пытается переложить вину за потерю городов в Донбассе на командиров ВСУ, открывая уголовные дела и запугивая военных.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Рубио заявил о продолжении поставок американского оружия Киеву

    Рубио заявил о продолжении поставок американского оружия Киеву в прежнем режиме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставка вооружений из США для нужд Киева продолжается в прежнем режиме, заявил во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что программа продажи американского вооружения Киеву остается в силе. По его словам, работает инициатива PURL, в рамках которой европейские страны закупают оружие США для передачи Украине, пишет ТАСС.

    «Программа PURL продолжает работать, американское оружие предоставляется для войны на Украине. Все продолжается», – отметил Рубио во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Он также подчеркнул, что «затишья не произошло», тем самым опровергнув слухи о возможном приостановлении поставок техники Киеву. Рубио акцентировал, что никаких изменений в подходе к поддержке украинских военных не произошло.

    При этом ранее на конференции Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине во вторник и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    Он подчеркнул, что для запуска переговоров по Украине понадобилось вмешательство Америки и поддержка других стран, а ООН оказалась не способна на это.

    «Я бы не относился серьезно к заявлениям Рубио. Это лишний раз говорит о том, что Трамп не сделал свою домашнюю работу, о которой президент США говорил в Анкоридже», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 15:09 • Новости дня
    Внук Карбышева рассказал о роли царской армии в воспитании генерала

    Tекст: Денис Тельманов

    Внук Дмитрия Карбышева отметил, что решающее влияние на характер генерала оказало воспитание, полученное им в царской армии Российской империи.

    Воспитание в царской армии Российской империи стало источником стойкости генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева, сообщил его внук РИА «Новости».

    По словам Дмитрия Карбышева-младшего, царская армия формировала офицеров, которые сыграли ключевую роль в победе в Великой Отечественной войне.

    «Царская армия воспитала стойких офицеров, с которыми фактически была выиграна Великая Отечественная война», – подчеркнул внук генерала.

    Дмитрий Карбышев был выдающимся советским и российским военным инженером, профессором военной академии Генерального штаба РККА. Он погиб 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен после жестоких пыток.

    Генерал попал в плен в августе 1941 года у Днепра, где был тяжело ранен. Немецкое командование пыталось склонить его к сотрудничеству и возглавлению коллаборационистской армии, но Карбышев категорически отказался, за что подвергался тяжелым испытаниям и пыткам в Освенциме, Заксенхаузене и Маутхаузене.

    В 1946 году Карбышеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Мемориал на территории бывшего лагеря Маутхаузен действует с 1947 года и привлекает тысячи посетителей, особенно в день освобождения лагеря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима, а одним из авторов идеи стал генерал Дмитрий Карбышев.

    Победа Советского Союза ознаменовала возвращение на Родину около 1,7 млн военнопленных, среди которых были офицеры и генералы РККА, включая Карбышева.

    Австрия в третий раз не пригласила Россию на мероприятия по случаю освобождения концлагеря Маутхаузен.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 11:49 • Новости дня
    Клинцевич назвал адаптивность главным преимуществом армии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ключевое преимущество Вооруженных сил России в зоне СВО – это способность гибко реагировать на изменения, сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    Клинцевич заявил, что главным преимуществом российских войск на Украине является их адаптивность, передает РИА «Новости». По его словам, западные военные аналитики высоко ценят способность Вооруженных сил России мгновенно реагировать на изменения обстановки на поле боя.

    Клинцевич подчеркнул, что «основное преимущество ВС РФ, которое ценит Запад, – это адаптивность. Мы меняемся постоянно и очень быстро. Обратите внимание – мы первыми начали делать мангалы на танки, все смеялись, а потом это оказалось эффективным. Много всяких изменений, которые мы делаем, мы делаем первыми и очень быстро».

    Эксперт назвал гибкость российской армии, как на стратегическом, так и на тактическом уровне, главным фактором успеха на фронте. Он отметил, что западным странам сложно сопоставить свои возможности с российской способностью к быстрой доработке решений.

    По его словам, практически все FPV-дроны дорабатываются непосредственно на поле боя, что позволяет мгновенно менять тактику. Клинцевич добавил, что тактика российских войск полностью обновляется каждые три месяца, из-за чего ее невозможно зафиксировать на бумаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Российские войска освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 13:17 • Новости дня
    Норвегия оплатила совместную с ФРГ покупку запчастей Patriot для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия выделяет около 105 млн долларов на совместную с Германией закупку запчастей для украинских ЗРК Patriot, сообщает норвежское министерство обороны и офис премьер-министра страны.

    Министерство обороны Норвегии и офис премьер-министра страны объявили о выделении более одного миллиарда крон (примерно 105 млн долларов) на совместную с Германией закупку запчастей для украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    В официальном пресс-релизе норвежского правительства говорится, что расходы между Осло и Берлином поделены поровну. Р

    Ранее, в августе 2025 года, министерство обороны Норвегии информировало о соглашении с Германией по финансированию приобретения двух систем Patriot с боеприпасами для Украины. В субботу представители норвежского оборонного ведомства сообщили о подписании двустороннего оборонного соглашения между Норвегией и Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России обвинило Норвегию в эскалации конфликта на Украине.

    Правительство Норвегии предложило направить Киеву 8,35 млрд долларов.

    Норвегия и Германия решили профинансировать закупку двух зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

    Комментарии (0)
