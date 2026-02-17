Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.7 комментариев
Швеция захотела строить боевой самолет с Европой и Японией
Швеция рассматривает возможность присоединения к международному проекту по созданию боевого самолета шестого поколения, в котором уже участвуют Британия, Италия и Япония, передает ТАСС. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в интервью японской газете Nikkei: «Мы подходим к этому с открытых позиций». Он уточнил, что решение о формате участия будет принято к 2027 году, а окончательное слово останется за парламентом страны.
Сейчас шведские власти анализируют, следует ли разрабатывать новый самолет самостоятельно или объединить усилия с другими государствами. Окончательный выбор будет сделан на основе доклада вооруженных сил и профильных ведомств, после чего обсуждение продолжится в парламенте.
В феврале министры обороны Британии, Италии и Японии на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили стремление довести этот проект до конца. Однако сроки уже сдвигаются из-за того, что Лондон не успел выделить необходимые средства, и в конце 2025 года не удалось заключить первые ключевые контракты. Это может нарушить изначальный график передачи новых самолетов войскам к 2035 году.
