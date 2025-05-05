Как вели себя в фашистском плену советские генералы

  • Новость часаСК завел дело после убийства полицейских в Махачкале
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия пригрозила обнародовать призывы представителей Запада открыть «второй фронт»
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    В премьеров Польши и Нидерландов бросили дымовую шашку
    Умер депутат Госдумы Качкаев
    В России упали продажи иномарок и отечественных автомобилей
    Путин подписал указ о создании Национального центра спортивной медицины
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    5 мая 2025, 18:05 • Общество

    Как вели себя в фашистском плену советские генералы

    Как вели себя в фашистском плену советские генералы
    @ mil.ru

    Tекст: Александр Гулин, Ангелина Бурмистрова

    Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне ознаменовала освобождение и возвращение на Родину около 1,7 млн военнопленных. Среди них было немало представителей командного состава РККА, в том числе генералитета. Вернулись, конечно, не все, и одним из символов героизма в плену стал генерал Дмитрий Карбышев – но и судьба многих других выглядит не менее уникальной.

    За все время войны в плену оказались около 80 советских генералов. В различных источниках эта цифра варьируется от 75 до 86 человек. Подавляюще большинство из них – 56 человек – на момент пленения находились в звании генерал-майора.

    62 представителя советского генералитета попали в плен в 1941 году. Исследователь Олег Смыслов в работе «Советские генералы в плену» указывает, что главным образом это происходило в ходе Белостокско-Минского сражения, а  также в Уманском и Киевском «котлах», когда в окружение попали более 600 тысяч бойцов и командиров Красной армии. Не менее трагичным оказался Вяземский «котел» октября 1941 года, потери РККА в котором сопоставимы с катастрофой под Киевом.

    Судьбы оказавшихся в плену советских военачальников складывались по-разному. Многие из них попадали в руки врага в бессознательном состоянии. Так 8 августа 1941 года оказался в плену генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев. За время плена прошел лагеря Замосць, Хаммельбург, Майданек, Заксенхаузен, Маутхаузен, категорически отвергая все попытки немецкого командования склонить его к сотрудничеству. 18 февраля 1945 года, находясь в концлагере Маутхаузен, был убит после жестоких пыток.

    27 июня 1941 года, в ходе неудачного наступления 12-го механизированного корпуса в районе Шауляя, был ранен и попал в плен командовавший корпусом генерал Николай Шестопалов, скончавшийся 12 июля в лагере для военнопленных Дулаг-102. Получил тяжелое ранение и был захвачен гитлеровцами под Белостоком заместитель командира 11-го мехкорпуса генерал-майор Петр Макаров, впоследствии также погибший в немецком лагере от истощения и издевательств.

    Шестерым попавшим в плен генералам удалось совершить побег. Абсолютно уникальной в этом ряду выглядит судьба генерала Александра Бондовского, который в период с 21 июля по 21 октября 1941 года дважды оказывался в плену и дважды бежал, каждый раз около двух месяцев в одиночку пробираясь по немецким тылам. Пройдя положенную в таких случаях проверку, Бондовский вернулся в действующую армию в должности командира 324-й стрелковой дивизии. Принял участие в ряде наступательных операций, был награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. В 1944 году после тяжелого ранения потерял правую ногу, после чего до 1947 года преподавал в военных учебных заведениях.

    В 1942 году при перевозке партии военнопленных в Хаммельбург бежал захваченный немцами под Уманью генерал-майор Сергей Огурцов. Оказавшись на оккупированной немцами территории Польши, он вступил, а, по другим данным, самостоятельно создал в партизанский отряд. Погиб в бою 28 октября 1942 года, прикрывая отход партизан после неудачного нападения на немецкую автоколонну.

    Бежавшие из плена и сумевшие добраться до своих в обязательном порядке проходили спецпроверку на предмет возможного сотрудничества с врагом.

    И если, например, в отношении упомянутого выше Александра Бондовского никаких компрометирующих фактов выявлено не было, то бежавший из плена и воевавший после этого в партизанском отряде генерал-майор Павел Сысоев в апреле 1944 года был арестован и почти два года находился под следствием. Не избежал ареста и генерал-майор Петр Цирульников, находившийся в немецком плену с 8 до 21 октября 1941 года. В феврале 1942-го он был осужден за невыполнение боевой задачи и приговорен к 12 годам лишения свободы. Реабилитировали генерала в 1953 году.

    Единственным генералом, погибшим при попытке к бегству, стал командовавший 44-й горно-стрелковой дивизией генерал-майор Семен Ткаченко. Захваченный в плен в августе 1941 года, он прошел Житомирский и Владимир-Волынский лагеря для военнопленных, Хаммельбург, Остероде. В Хаммельбурге возглавил подпольную группу, пытался организовать побег, но был задержан и отправлен в Нюрнберг, в тюрьму гестапо.

    В 1942 годуТкаченко отправили в так называемый штрафной лагерь Флессенбург, откуда он вновь попытался совершить побег, но снова неудачно. Зимой 1945 оказавшись в концлагере Заксенхаузен, он включился в работу подпольной организации, готовящей восстание. Однако о подготовке стало известно лагерному начальству. 2 февраля группу из двухсот подпольщиков, в том числе, пленного генерала, приговорили к смертной казни. По пути в крематорий, по команде Ткаченко, заключенные напали на конвоиров и все были уничтожены в неравном бою.

    Среди военнопленных советских генералов оказались и два Героя Советского Союза. 30 мая 1942 года, в ходе Харьковской наступательной операции, в плен попал командовавший 14-й гвардейской стрелковой дивизией генерал-майор Иван Шепетов. После госпиталя содержался в лагере Хаммельбург, позднее, как и генерал Ткаченко, был отправлен в Нюрнбергскую тюрьму, а оттуда – во Флессенбург. 21 мая 1943 года генерала расстреляли за попытку организации побега.

    Вторым Героем Советского Союза, попавшим в плен и погибшим от рук гитлеровцев, стал генерал-майор Александр Вашкевич, с 1944 года командовавший 5-й пехотной дивизией Войска Польского. В апреле 1945 года 5-я дивизия вела ожесточенные бои на территории Саксонии. 21 апреля штаб дивизии оказался отрезан от основных сил, попав в полное окружение. Те, кому удалось пробиться к своим, сообщили, что 22 апреля генерал Вашкевич был ранен и, вероятно, захвачен в плен. Тело генерала со следами жестоких пыток было обнаружено только 4 мая около деревни Штифтсзее.

    Что касается представителей высшего командного состава РККА, перешедших в плену на сторону противника, самым известным, бесспорно является имя генерал-лейтенанта Андрея Власова. Сдавшись в плен в июле 1942 года, бывший командующий 2-й ударной армией стал руководителем Комитета освобождения народов России, а позднее возглавил созданную гитлеровцами Русскую освободительную армию (РОА).

    После окончания войны был осужден за измену Родине и приговорен к смертной казни через повешение.

    Вместе с Власовым были осуждены и повешены другие руководители РОА: бывший начальник военного училища ПВО ВМФ генерал-майор Иван Благовещенский, бывший командир 21-го стрелкового корпуса генерал-майор Дмитрий Закутный, бывший начальник штаба 19-й армии генерал-майор Василий Малышкин и бывший заместитель начальника штаба Северо-Западного фронта генерал-майор Федор Трухин.

    17 июля 1941 года сдался немцам командовавший 48-й стрелковой дивизией генерал-майор Павел Богданов, ставший одним из руководителей «Боевого союза русских националистов». Арестованный в августе 1945 года, почти пять лет находился под следствием и был приговорен к расстрелу в апреле 1950 года.

    Практически одновременно с ним был расстрелян бывший командир 171-й стрелковой дивизии генерал-майор Александр Будыхо, сдавшийся в плен во время боев под Киевом. Дав согласие на сотрудничество с гитлеровцами, Будыхо состоял в «Политическом центре борьбы с большевизмом», выявляя на оккупированных территориях партизан и подпольщиков.

    В целом, можно сказать, что случаи предательства и перехода пленных советских генералов на сторону гитлеровской Германии за все время войны носили единичный характер. Большинство советских военачальников, оказавшись в тяжелейших физических и психологических условиях плена, держали себя достойно. Они оставались верными присяге и воинскому долгу, участвуя в движении сопротивления и стараясь любыми способами вырваться на свободу и продолжить борьбу с захватчиками.

    Главное
    В Минэкономразвития дали прогноз по росту зарплат в России к 2028 году
    В Махачкале ликвидировали двоих напавших на сотрудников ДПС
    Депутату из Азербайджана отказали во въезде в Россию из-за его высказываний
    У резиденции Путина в Подмосковье задержали гражданку США
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера
    Словацкие активисты подали петицию о референдуме об отмене санкций против России
    Театр Ленсовета приостановил показы спектаклей с Боярским до конца сезона

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

    Перейти в раздел

    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............