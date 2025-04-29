Правительство Аргентины опубликовало архивы разведки о нацистах-эмигрантах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Аргентины опубликовало рассекреченный архив документов о нацистских преступниках, скрывавшихся в стране после Второй мировой войны, передает ТАСС. Среди материалов значится досье на Йозефа Менгеле, известного экспериментацией над заключенными концлагерей, а также сведения о других военных преступниках, включая Адольфа Эйхмана, Эдварда Рошмана и Вальтера Кучмана.

Всего опубликовано более 1850 документов, объединенных в семь отдельных досье, подготовленных аргентинской разведкой. В публикациях отмечается, что Эйхман был похищен из Аргентины израильской разведкой, а другие фигуранты досье также занимали высокие посты в нацистских структурах.

В марте этого года Гильермо Франкос, председатель правительства Аргентины, сообщил, что президент Хавьер Милей принял решение обнародовать документы после соответствующего запроса американского сенатора. Отмечается, что в страны Южной Америки после окончания войны сбежало значительное число нацистских преступников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбуждает уголовные дела по фактам нацистских преступлений времен Великой Отечественной войны для того, чтобы сохранять историческую память и пресекать искажение истории, европейские страны сталкиваются с ростом проявлений неонацизма и не могут эффективно бороться с этой угрозой, а приговоры и оценки Нюрнбергского трибунала остаются юридически значимыми и сегодня, формируя основы международного права и предотвращая попытки реабилитации нацизма.