США приготовились к производству танков Abrams нового поколения

Tекст: Дмитрий Зубарев

США могут начать серийное производство танка нового поколения M1E3 Abrams уже в следующем году, передает TWZ.

Окончательные сроки зависят от результатов испытаний первых прототипов, которые поступят в войска этим летом или ранней осенью в рамках программы ускоренного внедрения новых технологий и тактик.

Первый прототип M1E3 показали на автосалоне в Детройте в январе, намного раньше намеченного срока. Новый танк принципиально отличается от текущих версий: у него изменённый корпус, полностью дистанционно управляемая башня и гибридная силовая установка с дизельным двигателем Caterpillar и трансмиссией SAPA. По словам представителей армии, новая силовая установка позволит снизить расход топлива на 40–50% по сравнению с предыдущими модификациями.

В конструкции M1E3 используются новые облегчённые гусеницы и гидропневматическая подвеска, которая увеличивает пространство для экипажа и позволяет регулировать высоту танка. Экипаж теперь состоит из трёх человек, которые размещаются в передней части корпуса, а функция заряжающего автоматизирована. Такой подход напоминает российский Т-14 Армата, хотя его массовое применение пока ограничено.

В прототипе установлена новая система наблюдения Leonardo DRS S3 и дистанционно управляемый боевой модуль от EOS, оснащённый автоматическим гранатомётом, пулемётом и противотанковой ракетой Javelin. В перспективе вооружение может быть дополнено пусковыми для барражирующих боеприпасов, а защита усилена израильской системой активной защиты Iron Fist, которая уже стоит на некоторых других американских бронемашинах.

Армия США планирует дальнейшую доработку конструкции M1E3, учитывая отзывы военных и результаты испытаний. Если прототипы проявят себя успешно, серийное производство может стартовать уже через 12 месяцев, а итоговая версия может заметно отличаться от текущего образца.

Американские производители танков в последние годы начали внедрять на Abrams российские технологические решения по защите машин, включая всеракурсную динамическую защиту и методы снижения заметности.

В рамках радикальной модернизации Abrams Пентагон планирует сократить массу танка, оснастить его автоматом заряжания и гибридной дизель-электрической силовой установкой для снижения расхода топлива.