Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.
ФСБ лишила российского гражданства экстремистов из Центральной Азии
Российские паспорта потеряли восемь выходцев из центральноазиатских республик, они являются приверженцами радикальных идей, также у них фиксировались неоднократные проблемы с законом, сообщили в ФСБ.
Сотрудники правоохранительных органов аннулировали статус граждан России у восьмерых человек, проживавших в шести регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Причиной таких жестких мер стали экстремистские настроения бывших иностранцев и их регулярное привлечение к уголовной ответственности.
Соответствующие решения были приняты на законных основаниях в рамках применения положений федерального закона, регулирующего вопросы принадлежности к российскому государству. Лишенные документов лица представляли прямую угрозу стабильности общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с октября 2023 года МВД лишило российского гражданства более 4,5 тыс. человек. В октябре прошлого года ФСБ аннулировала статус 10 выходцев из Центральной Азии за создание угрозы безопасности страны.