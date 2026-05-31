Tекст: Василий Стоякин

28 мая Социологическая группа «Рейтинг», обслуживающая украинскую власть, опубликовала данные проведенного 15-17 апреля исследования о месте Украины в «европейской архитектуре безопасности». Надо понимать, что данные социологических опросов сейчас на Украине не столько показывают реальное состояние общественного мнения, сколько являются инструментом государственной пропаганды.

Именно о пропаганде в данном случае и идет речь. Опубликованы только отрывочные данные, но и они дают четкое представление относительно того, как, по мнению идеологов киевского режима, должна выглядеть Украина если не в реальности, то хотя бы в медиа-картинке.

Итак, 40% опрошенных считают, что Украина является лидером среди других стран Европы с точки зрения обеспечения безопасности, 33% – середнячком, 21% – аутсайдером. Обратите внимание на сам по себе подход – подавляющее большинство стран Европы являются членами ЕС и НАТО, но 40% украинцев считают (не важно на самом деле – считают или нет, важно, что такие данные публикуются), что Украина, которая не является членом этих объединений и неизвестно когда будет (и будет ли вообще), все равно является «европейским лидером». Про уровень экономического развития и социальных гарантий мы даже не говорим.

Поскольку картина рисуется абсурдная, социологи объясняют: «Представление об Украине как государстве-лидере усилилось с первых месяцев полномасштабного вторжения и первых значительных успехов ВСУ на фронте. Например, в январе 2022 лидером Украину называли лишь 8%, а аутсайдером – половина (49%). Зато в марте 2022 лидером Украину начала считать треть граждан, а аутсайдером – лишь 16%».

Нет, ну в таком контексте понятно – «лидером» является страна, которая спровоцировала конфликт с гораздо более сильным соседом и уже потеряла пятую часть территории и населения. Страна, которая не теряет территорию и население, а, например, увеличивает свою экономическую мощь, лидером считаться никак не может. Это просто производственный придаток к настоящему лидеру.

Бред? Нет, скорее аутотренинг. Через такие данные навязывается определенное представление о реальности, и представление это такое: лидирующие позиции в Европе может занимать только страна, воюющая с Абсолютным Злом; Абсолютным Злом является Россия; война с Россией – единственное достойное европейской страны занятие; мера интеграции страны в Европу – война с Россией.

Внедрение таких простеньких мыслей если не снимает, то, по крайней мере, ослабляет остроту вопросов, когда же Украина войдет в состав ЕС и когда на Украине будут пенсии как в Австрии.

Для закрепления этих мыслей – следующий вопрос: «кого сегодня защищают ВСУ в войне против РФ?» Только 23% ответивших говорят о народе Украины (украинская официальная пропаганда твердит, что Россия хочет уничтожить украинцев как нацию, но это недостаточно возвышенно), зато 73% – народ Украины и вообще Европы.

Тут тоже целый набор смыслов: народ Украины уже является частью «народа Европы» (безотносительно к скучным подробностям вроде членства в ЕС и т.п.); «народ Европы» точно так же, как народ Украины, страдает от «российской агрессии» (не надо им завидовать – им тоже плохо); украинцы и европейцы в принципе существуют потому, что идет война между Украиной и Россией (отсюда неявно следует мысль о том, что никакой мир с Россией невозможен, но явно это говорить нельзя – противоречит «миролюбивой риторике» официального Киева).

Дальше предлагается представить, что Россия вторгается в ряд европейских стран. Граждан просят ответить – поддержат ли они отправку украинских войск на помощь этим странам?

Результаты – поддержат от 63% (отправка на помощь Литве), до 58% (Польше). Для Польши немного обидно, но разница не так велика, а, главная, она обусловлена объективными фактами – Польша большая и сильная и у Польши есть исторические счеты к Украине. Впрочем, на этом внимание не акцентируется – потом социологи-пропагандисты анализируют готовность поддержать Эстонию (ее взяли для примера) в зависимости от «эмоциональной связи с ЕС» (понятия не имеем, что имеется в виду – в данных опроса это не разъясняется).

С одной стороны, этот вопрос противоречит предшествующим – как же Россия нападет на Эстонию и зачем в нее отправлять украинские войска, если ее (Эстонию) уже защищают ВСУ? С другой стороны, это не важно – вопрос не более абсурдный, чем все другие. Важно же то, что в умах электората закрепляется представление об Украине европейском лидере – единственной страны, которая отражает «российскую агрессию».

Кстати говоря, в 2024 году Зеленский предлагал заменить американский контингент в Европе украинским. Уж не знаем, в качестве дополнительной защиты или в качестве оккупационного. Так или иначе, подобными материалами навязывается будущий статус ВСУ как ЧВК на службе Лондона и, возможно, Вашингтона (если он «исправится»).

В общем, не стоит считать украинскую пропаганду совсем уж тупой. Она довольно изобретательна в сфере формирования взглядов населения Украины так, чтобы они соответствовали взглядам правящей хунты.

Насколько эффективна эта пропаганда? Трудно оценить в точности, не находясь в среде и не имея независимых инструментов для оценки реальных общественных настроений. Насколько видно из России, отношение к Зеленскому и ТЦК в основном негативное.

Похоже, что большинство граждан Украины предпочли бы прекращение войны хоть на каких-то условиях и возвращение к интеграции к ЕС. Во всяком случае публикация подобных исследований как раз и подсказывает, что такие настроения среди населения Украины есть. И не просто есть: они достаточно массовые и с ним борются. Например, публикацией подобного рода «социологических данных».