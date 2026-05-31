    Глава МАГАТЭ Гросси отреагировал на удары по Запорожской АЭС
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    WSJ: В США нашли способ сбивать дроны без дорогостоящих ракет
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    СМИ указали на особенность фото Путина и Трампа в Белом доме
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов
    Парламент Ирана объявил победителя в противостоянии с США
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    31 мая 2026, 10:10 • В мире

    Как киевский режим блокирует стремление украинцев к миру

    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Василий Стоякин

    По мнению 40% жителей Украины, их страна является европейским лидером в области обеспечения безопасности. На первый взгляд, результаты этого опроса выглядят полным абсурдом. Однако на самом деле перед нами тонкая пропаганда, и предназначена она для того, чтобы срывать любые надежды на мирный исход конфликта Киева и Москвы. О чем идет речь?

    28 мая Социологическая группа «Рейтинг», обслуживающая украинскую власть, опубликовала данные проведенного 15-17 апреля исследования о месте Украины в «европейской архитектуре безопасности». Надо понимать, что данные социологических опросов сейчас на Украине не столько показывают реальное состояние общественного мнения, сколько являются инструментом государственной пропаганды.

    Именно о пропаганде в данном случае и идет речь. Опубликованы только отрывочные данные, но и они дают четкое представление относительно того, как, по мнению идеологов киевского режима, должна выглядеть Украина если не в реальности, то хотя бы в медиа-картинке.

    Итак, 40% опрошенных считают, что Украина является лидером среди других стран Европы с точки зрения обеспечения безопасности, 33% – середнячком, 21% – аутсайдером. Обратите внимание на сам по себе подход – подавляющее большинство стран Европы являются членами ЕС и НАТО, но 40% украинцев считают (не важно на самом деле – считают или нет, важно, что такие данные публикуются), что Украина, которая не является членом этих объединений и неизвестно когда будет (и будет ли вообще), все равно является «европейским лидером». Про уровень экономического развития и социальных гарантий мы даже не говорим.

    Поскольку картина рисуется абсурдная, социологи объясняют: «Представление об Украине как государстве-лидере усилилось с первых месяцев полномасштабного вторжения и первых значительных успехов ВСУ на фронте. Например, в январе 2022 лидером Украину называли лишь 8%, а аутсайдером – половина (49%). Зато в марте 2022 лидером Украину начала считать треть граждан, а аутсайдером – лишь 16%».

    Нет, ну в таком контексте понятно – «лидером» является страна, которая спровоцировала конфликт с гораздо более сильным соседом и уже потеряла пятую часть территории и населения. Страна, которая не теряет территорию и население, а, например, увеличивает свою экономическую мощь, лидером считаться никак не может. Это просто производственный придаток к настоящему лидеру.

    Бред? Нет, скорее аутотренинг. Через такие данные навязывается определенное представление о реальности, и представление это такое: лидирующие позиции в Европе может занимать только страна, воюющая с Абсолютным Злом; Абсолютным Злом является Россия; война с Россией – единственное достойное европейской страны занятие; мера интеграции страны в Европу – война с Россией.

    Внедрение таких простеньких мыслей если не снимает, то, по крайней мере, ослабляет остроту вопросов, когда же Украина войдет в состав ЕС и когда на Украине будут пенсии как в Австрии.

    Для закрепления этих мыслей – следующий вопрос: «кого сегодня защищают ВСУ в войне против РФ?» Только 23% ответивших говорят о народе Украины (украинская официальная пропаганда твердит, что Россия хочет уничтожить украинцев как нацию, но это недостаточно возвышенно), зато 73% – народ Украины и вообще Европы.

    Тут тоже целый набор смыслов: народ Украины уже является частью «народа Европы» (безотносительно к скучным подробностям вроде членства в ЕС и т.п.); «народ Европы» точно так же, как народ Украины, страдает от «российской агрессии» (не надо им завидовать – им тоже плохо);  украинцы и европейцы в принципе существуют потому, что идет война между Украиной и Россией (отсюда неявно следует мысль о том, что никакой мир с Россией невозможен, но явно это говорить нельзя – противоречит «миролюбивой риторике» официального Киева).

    Дальше предлагается представить, что Россия вторгается в ряд европейских стран. Граждан просят ответить – поддержат ли они отправку украинских войск на помощь этим странам?

    Результаты – поддержат от 63% (отправка на помощь Литве), до 58% (Польше). Для Польши немного обидно, но разница не так велика, а, главная, она обусловлена объективными фактами – Польша большая и сильная и у Польши есть исторические счеты к Украине. Впрочем, на этом внимание не акцентируется – потом социологи-пропагандисты анализируют готовность поддержать Эстонию (ее взяли для примера) в зависимости от «эмоциональной связи с ЕС» (понятия не имеем, что имеется в виду – в данных опроса это не разъясняется).

    С одной стороны, этот вопрос противоречит предшествующим – как же Россия нападет на Эстонию и зачем в нее отправлять украинские войска, если ее (Эстонию) уже защищают ВСУ? С другой стороны, это не важно – вопрос не более абсурдный, чем все другие. Важно же то, что в умах электората закрепляется представление об Украине европейском лидере – единственной страны, которая отражает «российскую агрессию».

    Кстати говоря, в 2024 году Зеленский предлагал заменить американский контингент в Европе украинским. Уж не знаем, в качестве дополнительной защиты или в качестве оккупационного. Так или иначе, подобными материалами навязывается будущий статус ВСУ как ЧВК на службе Лондона и, возможно, Вашингтона (если он «исправится»).

    В общем, не стоит считать украинскую пропаганду совсем уж тупой. Она довольно изобретательна в сфере формирования взглядов населения Украины так, чтобы они соответствовали взглядам правящей хунты.

    Насколько эффективна эта пропаганда? Трудно оценить в точности, не находясь в среде и не имея независимых инструментов для оценки реальных общественных настроений. Насколько видно из России, отношение к Зеленскому и ТЦК в основном негативное.

    Похоже, что большинство граждан Украины предпочли бы прекращение войны хоть на каких-то условиях и возвращение к интеграции к ЕС. Во всяком случае публикация подобных исследований как раз и подсказывает, что такие настроения среди населения Украины есть. И не просто есть: они достаточно массовые и с ним борются. Например, публикацией подобного рода «социологических данных».

    С 30 мая Россия останавливает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также поставки минеральной воды «Джермук». Это совпало с рядом недружественных по отношению к России шагов команды армянского премьер-министр Никола Пашиняна. Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

