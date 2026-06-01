Мадьяр заявил о планах изменить конституцию ради отставки президента Шуйока
Правящая партия Венгрии запускает процедуру досрочного смещения главы государства, ради которой в течение месяца будет скорректирован основной закон страны.
Власти страны готовятся к серьезным политическим перестановкам, передает РИА «Новости».
Петер Мадьяр намерен запустить процедуру смещения Тамаша Шуйока с поста главы государства. Срок полномочий действующего лидера истекает только весной 2029 года, однако премьер-министр требовал его ухода еще до своей инаугурации.
Сам Шуйок отказался покидать должность раньше времени и обратился за разъяснениями в Венецианскую комиссию. В ответ на это глава кабинета министров выдвинул ультиматум. «Я сообщил президенту, что если он останется на посту и не уйдет в отставку добровольно, то сегодня я сообщу об этом решении правящей партии «Тиса», и мы как можно скорее начнем необходимые процедуры», – подчеркнул Мадьяр.
Политик добавил, что основной закон предусматривает несколько вариантов замены лидера страны. Правящая партия не станет использовать механизм импичмента, чтобы защитить сам институт президентства, а вместо этого внесет необходимые конституционные поправки. Ожидается, что весь процесс займет около месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венгрии Тамаш Шуйок отверг требование нового премьер-министра об отставке.
Члены венгерского правительства принципиально отказались от совместных фотографий с главой государства.
Ранее Петер Мадьяр призвал национального лидера сложить полномочия до конца мая.