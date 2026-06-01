Путин поручил разобраться с нехваткой денег на муниципальные штрафы

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам апрельской встречи с представителями муниципального сообщества, сообщается на сайте Кремля. Федеральная служба судебных приставов будет обязана учитывать нехватку финансов у администраций, а Верховный суд обобщит подобную практику.

В документе отмечается, что речь идет о рассмотрении «дел об административных правонарушениях, связанных с неисполнением главами муниципальных образований, главами местных администраций и иными должностными лицами местного самоуправления содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Проблема возникает, когда выполнить предписания судов чиновникам мешает недостаточное выделение бюджетных средств.

Служба судебных приставов должна собрать объяснения от руководителей местных структур к октябрю. Высшей судебной инстанции предстоит высказаться по этому вопросу до декабря текущего года.

