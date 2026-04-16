    Французских трудящихся лишают Первомая
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для ВС России
    Эксперт назвала самый благоприятный период для покупки дачного участка
    На украинском аэродроме уничтожены самолеты F-16 и Mirage
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    Слухи о смерти военкора Земцова опровергли
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке
    Финляндия намерена пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. И для Синдбада-морехода, и для Афанасия Никитина. А вот Трамп по нему пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    16 апреля 2026, 12:19 • Новости дня

    Судебные приставы с начала года взыскали 1,4 млрд рублей штрафов в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве за январь–март 2026 года сумма взысканных судебными приставами административных штрафов достигла почти 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

    Руководитель московского управления ФССП Николай Коновалов заявил: «Каждый штраф – это не просто цифра в базе, а обязанность перед законом».

    Он добавил, что такие меры, как арест имущества, ограничение выезда за границу и лишение водительских прав, не являются только средством давления, а выступают инструментами, которые вынуждают граждан выполнять возложенные на них обязательства.

    За первые девять месяцев 2025 года судебные приставы взыскали с россиян более 900 млрд рублей долгов.

    В Москве неплательщики алиментов погасили крупные задолженности после угрозы ареста автомобилей.

    13 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Суд арестовал студента за дебош в Мавзолее Ленина в Москве
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Студент Константин Бодунов был арестован на десять суток после скандального инцидента в мавзолее на Красной площади, где он бросил обувь в саркофаг.

    Тверской районный суд Москвы признал восемнадцатилетнего студента Константина Бодунова виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток, передает РИА «Новости». В судебных документах отмечается, что инцидент произошел днем восьмого апреля на территории некрополя у Кремлевской стены.

    Бодунов, находясь в траурном зале Мавзолея Ленина, громко ругался, размахивал руками и мешал передвижению других посетителей. Кульминацией скандального поведения стал бросок мокасина в саркофаг Владимира Ленина, после чего молодой человек несколько раз ударил по нему рукой.

    Несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, Бодунов отказался их выполнять. При задержании он оказал сопротивление, отталкивал полицейских и пытался вырваться.

    В ходе судебного заседания Бодунов не признал вину в неповиновении сотрудникам полиции, однако подтвердил, что находился в мавзолее и бросил мокасин, объяснив свои поступки несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученик седьмого класса открыл огонь из пневматического пистолета по электропоезду метро в Москве и разбил стекла в двух вагонах.

    Силовики в Уфе предотвратили диверсию в православной церкви, которую несовершеннолетний местный житель собирался осуществить с помощью самодельного взрывного устройства.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте против шестнадцатилетнего жителя Московской области, устроившего поджоги на железной дороге.

    15 апреля 2026, 12:38 • Новости дня
    Пенсионер застрелил сына из ружья в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице задержан пожилой мужчина, который в ходе бытового конфликта застрелил своего сына из охотничьего ружья, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Инцидент произошел вечером 14 апреля в квартире в Товарищеском переулке, указали в ведомстве, передает агентство «Москва».

    «По данным следствия, вечером 14 апреля 2026 года фигурант 1949 года рождения, находясь в квартире в Товарищеском пер., в ходе бытового конфликта произвел не менее одного выстрела из ружья ИЖ-12 в своего сына 1973 года рождения. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – уточнили в СК.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи уже осмотрели место преступления и назначили необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 91-летний пенсионер попытался застрелить бывшую сожительницу из автомата. В Ленинградской области пожилой мужчина застрелил собственного сына из ружья.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа Римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути папа Римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    16 апреля 2026, 10:42 • Новости дня
    Москвич довел до смерти чилийскую белку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который тайно вынес экзотического грызуна под одеждой из зоомагазина в столице, после чего животное скончалось, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел в одном из московских зоомагазинов, откуда злоумышленник незаконно забрал чилийскую белку. Спасти грызуна не удалось, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Подозреваемым оказался неоднократно судимый 33-летний москвич. Он спрятал животное под одежду и скрылся.

    Против задержанного завели уголовное дело по статье о краже. Теперь мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура инициировала уголовное дело из-за похищения и убийства собаки в Новой Москве. Ранее суд приговорил жительницу столицы к двум годам колонии за кражи породистых питомцев у супермаркетов.

    13 апреля 2026, 23:24 • Новости дня
    На востоке Москвы авто с пассажирами врезалось в отбойник и рухнуло в канаву

    Tекст: Катерина Туманова

    На востоке Москвы в районе улицы Юности машина с пятью пассажирами выехала за пределы дороги и упала в заполненную водой канаву, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

    В ведомстве сообщили, что ДТП произошло около дома №2 на улице Юности. Автомобиль наехал на препятствие, после чего оказался за пределами проезжей части. В момент аварии внутри находились пять человек, четверых из них осматривают врачи, обсуждается их возможная госпитализация, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что транспортное средство сначала столкнулось с бетонным блоком, а затем упало в канаву с водой. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося.

    В экстренных службах рассказали, что все пятеро пострадавших были извлечены из автомобиля. Спасатели приступили к подъему машины из воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения Lada с трактором в Татарстане погибли четыре человека. Жертвами ДТП в Саратовской области стали четыре человека. Мурашко сообщил о снижении смертности в ДТП в России.

    14 апреля 2026, 00:25 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном регионе установили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, сообщили в Гидрометцентре России.

    «Действует предупреждение с 09.00 до 21.00 мск вторника, 14 апреля», – отметили в Гидрометцентре.

    По данным ведомства, порывы ветра могут достигать 15 м/с, что по шкале Бофорта соответствует крепкому ветру в семь баллов из 12 возможных и называется «крепким ветром».

    Желтый уровень относится к средней степени опасности, указывая на потенциально опасные погодные явления.

    Температура воздуха в Москве днем будет держаться на уровне от +8...+10 градусов,  в Подмосковье +7...+12 градусов. Ночью в регионе возможны слабые заморозки: в Москве до +3 градусов, в области –1...+4 градуса.

    Метеоролог Татьяна Позднякова ранее не исключала первой в этом году грозы во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о финале похолодания в Москве, а синоптик Позднякова рассказала о возвращении тепла в Москву.

    14 апреля 2026, 13:58 • Новости дня
    Москвичка на иномарке протаранила препятствие и травмировала пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном районе Вешняки автомобилистка не справилась с управлением и вылетела с дороги, в результате чего травмы получили пять человек, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Инцидент произошел на Третьей Музейной улице. вечером 13 апреля, за рулем Kia находилась 35-летняя женщина-водитель, указали в ведомстве, пишет агентство «Москва».

    По версии следствия, она не справилась с управлением, совершила наезд на препятствие и съехала с дороги. Пострадали пять человек.

    «Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. От прохождения медицинского освидетельствования на месте водитель автомобиля отказалась», – добавили в прокуратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Москвы автомобиль с пятью пассажирами упал в заполненную водой канаву. В районе Перово на шоссе Энтузиастов произошла авария с участием пяти иномарок.

    13 апреля 2026, 13:24 • Новости дня
    В Москве завели дело после гибели пришедшей на пластику рук пациентки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной медицинской деятельности после гибели женщины, которая пришла на пластику рук в салон красоты в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

    В официальном канале ГСУ СК Москвы на платформе Max говорится, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 235 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную медицинскую деятельность, приведшую к смерти по неосторожности.

    По данным следствия, 12 апреля фигурантка дела провела пациентке пластическую операцию по брахиопластике в салоне красоты, после чего у женщины резко ухудшилось состояние здоровья и она скончалась на месте. В ходе расследования следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили свидетелей, включая сотрудников салона.

    В ведомстве заявили, что сейчас проходит обыск, изымается медицинская и служебная документация. «В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение московского ведомства для проведения следственных действий», – подчеркнули в СК.

    Прокуратура Москвы также сообщила, что расследование дела находится на особом контроле у надзорного органа. Специалисты продолжают устанавливать подробности и обстоятельства трагедии.

    В понедельник в прокуратуре сообщили, что в центре российской столицы 37-летняя женщина умерла во время процедуры после укола обезболивающего препарата в кабинете специалиста без лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о гибели женщины после введения анестезии в московском косметологическом салоне.

    14 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    Госдума приняла закон о защите доходов инвалидов и ветеранов от взыскания

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который расширяет перечень доходов инвалидов и ветеранов, защищенных от взыскания по исполнительным документам.

    Теперь взыскание не будет распространяться на компенсации за самостоятельно приобретенные до 1 января 2025 года технические средства реабилитации и услуги для инвалидов, а также на компенсации за купленные ветеранами протезы (кроме зубных) и протезно-ортопедические изделия.

    Под защиту закона также попадают расходы на проезд к месту получения или изготовления технических средств реабилитации и протезов, а также обратно, как для инвалидов, ветеранов, так и сопровождающих лиц. Кроме того, средства, выделенные на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, и расходы на проезд инвалида с сопровождающим к месту получения собаки-проводника, включая провоз животного, защищены от взыскания.

    Документ обязывает работодателей и других лиц, выплачивающих гражданам зарплату или доходы, указывать в расчетных документах сумму, взысканную по исполнительным документам. За нарушение этого требования предусмотрена ответственность согласно законодательству России.

    Совет Государственной думы одобрил в первом чтении инициативу о защите социальных выплат инвалидам от взысканий.

    Ранее президент  Владимир Путин подписал закон о запрете списания долгов с пенсий детей-инвалидов.

    Социальный фонд начал автоматически устанавливать надбавку к пенсии инвалидов первой группы.

    14 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    В Финляндии сообщили о возможной блокировке кредита Украине Словакией

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия способна заблокировать предоставление Украине кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро вместо Венгрии, сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    По его словам, после выборов в Венгрии многие в ЕС считают, что Украине может быть предоставлен кредит в размере 90 млрд евро, но Словакия может помешать.

    По мнению Мема, европейским лидерам следует признать, что конфликт на Украине уже проигран. Он подчеркнул, что даже после смены политической ситуации в Венгрии, возник новый риск блокировки финансовой помощи Киеву со стороны других стран ЕС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что в Евросоюзе ожидают: лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр разблокирует кредит для Украины и снимет венгерское вето на новый пакет антироссийских санкций.

    Партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Евросоюз потребовал от нового руководства страны выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита ЕС о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования.

    14 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    В Москве запустили производство микрофокусных рентгеновских устройств

    Tекст: Ольга Иванова

    В столичной особой экономической зоне «Технополис Москва» стартовало серийное производство отечественных микрофокусных рентгеновских установок, предназначенных для неразрушающего контроля продукции.

    Серийное производство первых российских микрофокусных рентгеновских устройств запущено в особой экономической зоне «Технополис Москва», передает mos.ru.

    Устройства предназначены для контроля промышленной продукции и позволяют выявлять микродефекты без повреждения образца. Максим Ликсутов, заместитель мэра столицы, пояснил: «Резиденты особой экономической зоны получают налоговые льготы, доступ к развитой инфраструктуре и всестороннюю поддержку. Это помогает компаниям сосредоточиться на главном – создании новых решений. Одно из них – микрофокусные рентгеновские установки».

    Производственные мощности позволяют выпускать до 60 аппаратов ежегодно с возможностью увеличения объемов, а инвестиции в проект составили 200 млн рублей. Устройства применяются для компьютерной 3D-томографии и 2D-рентгенографии металлов, керамики, полимеров, композитов и легких сплавов с точностью до двух микрон.

    Разработку и выпуск наладила компания «Диагностика-М». В 2026 году она освоила производство разборных микрофокусных источников рентгеновского излучения моделей РРТ-160 и РРТ-225. Оборудование производителя уже используется в аэропортах, на вокзалах, стадионах, в таможенных службах, метро, а также обеспечивает безопасность на объектах «Почты России», госкорпорации «Росатом», ОАО «Российские железные дороги» и ПАО «МОЭСК».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил на форуме Digital Qazaqstan 2026, что в России было организовано производство базовых станций стандартов 4G и 5G.

    15 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Синоптик сообщила о просветах в небе Москвы в четверг и пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице в ближайшие четверг и пятницу москвичей ожидают кратковременные солнечные прояснения на фоне ослабления облачности.

    Солнце появится в небе Москвы уже в ближайшие дни, передает РИА «Новости». Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    По ее словам, «в четверг будут появляться просветы, и 17 числа, в пятницу, тоже ожидаем, что у нас все-таки будут появляться просветы. Такого ясного неба, как у нас было в марте, конечно, не будет».

    Синоптик уточнила, что плотная облачность, которая держится в столице и области в среду, в последующие дни уже не ожидается, погодные условия станут мягче.

    Ранее московский департамент транспорта призвал жителей пользоваться общественным транспортом из-за дождя. Напомним, в марте Солнце светило над Москвой рекордные 223 часа, отмечала Позднякова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выходных ожидается серия возмущений магнитного поля Земли из-за корональной дыры на Солнце.

    В Москве в среду прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой и местами умеренный дождь, а температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов.

    В начале следующей недели жителей Центральной России ждет резкое похолодание, которое приведет к минусовым температурам и выпадению мокрого снега.


    15 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Полиция ликвидировала базу телефонных мошенников в московской квартире

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные оперативники пресекли работу подпольной станции, обеспечивавшей звонки злоумышленников гражданам с помощью специального оборудования и множества телефонных номеров, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    Сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную точку маршрутизации звонков в квартире на Кременчугской улице, указал Васенин, передает ТАСС.

    Задержан 19-летний приезжий из Саратовской области, который выполнял функции технического специалиста.

    Молодой человек арендовал жилье и обслуживал сим-бокс за денежное вознаграждение. В его обязанности входила бесперебойная работа оборудования и своевременная замена носителей связи.

    При обыске силовики изъяли более 200 сим-карт различных операторов, специальный шлюз, ноутбук и десять мобильных телефонов. В отношении арестованного юноши уже возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля столичные полицейские пресекли работу узла связи телефонных мошенников на Дубравной улице. В конце марта силовики ликвидировали незаконную схему передачи голосового трафика с участием 19-летнего россиянина.

    15 апреля 2026, 08:57 • Новости дня
    При пожаре в Москве погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В деревне Сосенки в Новой Москве огонь охватил частные дома и хозяйственную постройку, погибли два человека, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

    Сообщение о происшествии поступило в столичную службу 112 в среду в 04.45 мск, указали в департаменте, передает РИА «Новости».

    Изначально загорелись жилой дом и хозяйственная постройка, после чего пламя перекинулось на соседнее здание. На место оперативно прибыли силы пожарно-спасательного гарнизона столицы для проведения разведки и тушения.

    Двое погибли, еще двое пострадали, их передали медикам для госпитализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме на юго-западе Москвы.

    15 апреля 2026, 11:52 • Новости дня
    Московский авиацентр спас почти 140 человек с начала года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ) оказали экстренную помощь почти 140 жителям столицы в первом квартале 2026 года, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

    «На сегодняшний день МАЦ – уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. <...> Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении пожаров», – цитирует Бирюкова агентство «Москва».

    По словам чиновника, за январь–март специалисты авиацентра спасли 136 человек. В их числе 22 пострадавших в происшествиях и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которых оперативно доставили в медучреждения.

    В настоящее время в столичном авиацентре трудятся более 500 человек. Это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. Парк учреждения укомплектован санитарными и пожарными вертолетами. Сотрудники центра постоянно повышают квалификацию на базе собственного учебного центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский авиацентр получил новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС. Столичные власти усилили наблюдение за транспортными тоннелями в период весеннего половодья.

    16 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Мужчина погиб при пожаре в доме на севере Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Чуксином тупике на севере столицы произошло возгорание в жилом помещении, погиб человек, сообщили в прокуратуре города в четверг.

    Возгорание случилось утром 16 апреля, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Точную причину возникновения огня предстоит выяснить специалистам по результатам профильной экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки взяла на контроль Коптевская межрайонная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля на севере столицы при возгорании в квартире погиб один человек. Спустя несколько дней жертвами пожара в шестнадцатиэтажном доме на юго-западе Москвы стали двое горожан.

    Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ понесли масштабные потери
    «Хезболла» заявила об отражении крупного наступления армии Израиля
    Пашинян признал проникновение мафии в правительство и суды Армении
    Грузия «разрушила» миф о немецкой точности
    Мадьяр отказался занимать роскошную резиденцию Орбана
    Составлена крупнейшая в истории карта Вселенной
    Депутат Останина заявила о негативном эффекте «соло-материнства»

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию – и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску? Подробности

    Перейти в раздел

    Французских трудящихся лишают Первомая

    Под лозунгом защиты предпринимателей во Франции предпринята атака на одно из социальных завоеваний XX века - первомайский выходной день. Почему французское правительство пытается изменить статус праздника 1 мая и с помощью каких политических уловок французское общество убеждают в пользе этого начинания? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Папа Римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути папа Римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
