Судебные приставы с начала года взыскали 1,4 млрд рублей штрафов в Москве
В Москве за январь–март 2026 года сумма взысканных судебными приставами административных штрафов достигла почти 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Судебные приставы в Москве за первый квартал 2026 года взыскали почти 1,4 млрд рублей по административным штрафам. Информация об этом была озвучена в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, передает АГН «Москва».
Руководитель московского управления ФССП Николай Коновалов заявил: «Каждый штраф – это не просто цифра в базе, а обязанность перед законом».
Он добавил, что такие меры, как арест имущества, ограничение выезда за границу и лишение водительских прав, не являются только средством давления, а выступают инструментами, которые вынуждают граждан выполнять возложенные на них обязательства.
За первые девять месяцев 2025 года судебные приставы взыскали с россиян более 900 млрд рублей долгов.
В Москве неплательщики алиментов погасили крупные задолженности после угрозы ареста автомобилей.