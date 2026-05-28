Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Битмаме за мошенничество

Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Битмама на семь лет колонии

Tекст: Мария Иванова

Столичная судебная коллегия утвердила решение нижестоящей инстанции в отношении Валерии Федякиной, известной в сети как Битмама, передает РИА «Новости».

«Приговор изменить в части арестованного имущества... В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – огласила решение судья.

Защита просила отменить приговор Пресненского районного суда, настаивая на полной невиновности девушки. Адвокат подчеркнул, что осужденная находится под стражей с сентября 2023 года и воспитывает в СИЗО рожденную в неволе дочь. Сама блогер вину отрицает, считая себя жертвой обмана.

В июне 2025 года суд первой инстанции назначил Федякиной семь лет колонии и постановил взыскать с нее 2,2 млрд рублей. Уголовное дело возбудили по заявлению инвестора Гагика Гулакяна. Мужчина заявлял, что передал блогеру более 6,7 млрд рублей для краткосрочных инвестиций с доходностью 1%, однако не получил выплаты.

Примечательно, что в апреле сам заявитель был арестован по делу о незаконной банковской деятельности. Накануне выяснилось, что Федякина также проходит обвиняемой по этому новому расследованию.

Предприниматель Гагик Гулакян незаконно заработал на теневых операциях с цифровыми активами более 4 млрв рублей. В середине мая апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты этого бизнесмена на арест.