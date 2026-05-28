Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Битмаме за мошенничество
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Битмама на семь лет колонии
Апелляционная инстанция утвердила семилетний срок лишения свободы для Валерии Федякиной (блогер Битмама), признанной виновной в хищении у инвестора более 6 млрд рублей.
Столичная судебная коллегия утвердила решение нижестоящей инстанции в отношении Валерии Федякиной, известной в сети как Битмама, передает РИА «Новости».
«Приговор изменить в части арестованного имущества... В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – огласила решение судья.
Защита просила отменить приговор Пресненского районного суда, настаивая на полной невиновности девушки. Адвокат подчеркнул, что осужденная находится под стражей с сентября 2023 года и воспитывает в СИЗО рожденную в неволе дочь. Сама блогер вину отрицает, считая себя жертвой обмана.
В июне 2025 года суд первой инстанции назначил Федякиной семь лет колонии и постановил взыскать с нее 2,2 млрд рублей. Уголовное дело возбудили по заявлению инвестора Гагика Гулакяна. Мужчина заявлял, что передал блогеру более 6,7 млрд рублей для краткосрочных инвестиций с доходностью 1%, однако не получил выплаты.
Примечательно, что в апреле сам заявитель был арестован по делу о незаконной банковской деятельности. Накануне выяснилось, что Федякина также проходит обвиняемой по этому новому расследованию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года Пресненский суд Москвы приговорил криптоблогера Валерию Федякину к семи годам колонии.
Предприниматель Гагик Гулакян незаконно заработал на теневых операциях с цифровыми активами более 4 млрв рублей. В середине мая апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты этого бизнесмена на арест.