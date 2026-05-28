Сальдо сообщил об ударе ВСУ по детской площадке в Херсоне
ВСУ ударили по детской площадке в подконтрольном им Херсоне, погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил в MAX о трагическом инциденте в Херсоне. По его словам, Вооруженные силы Украины целенаправленно нанесли удар по детской площадке в подконтрольной им части города.
«Официально заявляю: это сознательная провокация. Киеву нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты», – подчеркнул глава региона.
Сальдо отметил, что подобные действия направлены на отвлечение внимания общественности и запуск пропагандистской кампании. Он выразил уверенность, что исполнители понесут ответственность за гибель мирных граждан и страх, который они приносят в семьи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, выжившие при обстреле луганского общежития студенты заявили о целенаправленных ударах беспилотников по зданию.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал атаку на колледж в Старобельске недопустимым актом агрессии против детей.
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил по этому поводу на экстренном заседании Совета Безопасности.