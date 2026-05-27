Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.5 комментариев
При ракетной атаке на Севастополь ранены два человека
В результате ночного обстрела города со стороны ВСУ ранения получили пожилые мужчина и женщина, а также зафиксированы разрушения городской инфраструктуры, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Max, что в результате ночной атаки ВСУ пострадали два человека.
У пенсионерки диагностировали травму глаза, а мужчина получил перелом и закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, вражеская ракета ударила по зданию Южного управления Центрального банка.
Внутри банковского учреждения находились четыре человека, однако они уцелели благодаря наклеенной на окна бронепленке. При этом серьезные повреждения получил расположенный по соседству жилой дом на Ластовой площади.
Глава города подчеркнул, что власти обязательно окажут необходимую поддержку всем пострадавшим от обстрела жителям.
Украинские войска атаковали Севастополь ракетами Storm Shadow и беспилотниками.
Один из снарядов попал в крышу здания Южного управления Центробанка.
Сенатор Екатерина Алтабаева назвала эти удары неприкрытым государственным терроризмом.