Доцент Балынин: Накопительные пенсии увеличатся в августе на 17,3%

Tекст: Катерина Туманова

«В этом году, согласно информации Социального фонда России, повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3%, что более чем в три раза превышает уровень инфляции. По итогам прошлого года она составила 5,6%», – рассказал Балынин РИА «Новости».

Специалист пояснил, что средства можно получить в виде накопительной пенсии, единовременной или срочной выплаты. Выбор формата зависит от условий формирования сбережений и предпочтений гражданина.

Право на такие выплаты наступает при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, установленного до изменений 2018 года.

По словам Балынина, пенсионные сбережения складываются из отчислений работодателей до 2014 года, добровольных взносов россиян, средств материнского капитала и доходов от инвестиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт предупредила о риске приостановки выплаты пенсий. Экономист Финогенова объяснила формулу расчета размера страховой пенсии. Доцент Иванова-Швец заявила, что в 2027 году повысят все виды пенсий.



