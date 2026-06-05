Актер Стивен Сигал назвал русский дух непобедимым

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американский актер Стивен Сигал на встрече с участниками проектов «Академия ПМЭФ» и «Точка юниор» в рамках Петербургского международного экономического форума заявил о непобедимости русского духа, передает ТАСС.

Он упомянул о своих русских корнях по отцовской линии и признался, что изучение истории страны, особенно периода Второй мировой войны, стало для него важным уроком.

«Я понял, что война – это чудовищно. И еще один урок я извлек: русская душа безгранична и непобедима, русский дух действительно непобедим. Те, кто здесь жили и сражались, и победили во время Второй мировой войны, это особенные люди», – сказал Сигал.

По мнению артиста, в условиях современной экзистенциальной угрозы главными ценностями для жителей России остаются любовь, религия, культура, народ, земля и воздух Родины.

Накануне на Петербургском международном экономическом форуме Сигал призвал наладить отношения Москвы и Вашингтона через искусство.

Во время своего выступления он раскритиковал современный кинематограф США за жесткие требования к наличию меньшинств. Ранее Стивен Сигал сообщил о съемках документального фильма про Донбасс.



