Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Сигал назвал культуру лучшим способом диалога России и США
Актер Сигал призвал наладить отношения Москвы и Вашингтона через искусство
Кинематограф, музыка и театр способны стать идеальной нейтральной площадкой для восстановления справедливого диалога двух стран, несмотря на глобальные противоречия, заявил на ПМЭФ американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, артист подчеркнул способность искусства сплачивать людей, передает РИА «Новости».
«Мы говорили о конкретных способах, которые позволили бы нам объединиться. Говорилось о том, как мы – американцы или русские – можем наладить честный и справедливый диалог, выстроить нейтральную площадку, на которой такой диалог был бы возможен», – сказал Сигал.
По мнению режиссера, именно музыка, кино и театр обладают огромным потенциалом для преодоления противоречий. Он отметил, что намерен не жалея сил работать в этом направлении на территории России, а при возможности продолжит деятельность и в Соединенных Штатах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле актер анонсировал съемки документального фильма о специальной военной операции.
В конце прошлого года он раскритиковал американских режиссеров за стереотипное изображение россиян.
До этого артист выразил желание принять участие в создании отечественного кино.