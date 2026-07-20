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    20 июля 2026, 19:01 • В мире

    Союзников Германии пугает образ немецкой ядерной бомбы

    Союзников Германии пугает образ немецкой ядерной бомбы
    @ Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    «Это резко изменит баланс сил в Европе» – такими словами эксперты оценивают возможность обретения Германией собственного ядерного оружия. Какие признаки свидетельствуют о том, что в ФРГ действительно изучают реальную возможность создания атомной бомбы, как скоро с чисто технической точки зрения она могла бы быть сделана – и что является для Берлина в данном случае главным препятствием?

    Профильное министерство одной из ключевых стран НАТО выражает обеспокоенность активно ведущимися в ФРГ научными работами, имеющими ядерно-оружейную направленность. Об этом сообщила служба внешней разведки России. Согласно поступающей в СВР информации, западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по чувствительным направлениям – специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика.

    В работу вовлечены 30 немецких вузов, в том числе – Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Берлинский технический университет. Также в проектах участвуют военно-промышленные концерны – Rheinmetall, Diehl Stiftung, KNDS, Umarex. Эксперименты проводятся на шести реакторах, а материалы и оборудование испытываются на полигонах сухопутных войск ФРГ.

    В СВР также отметили – военные эксперты НАТО считают, что Германия способна самостоятельно в течение одного – трех месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал и в срок до одного года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство без проведения его натурных испытаний. Ведомство указывает: эти планы вызывают крайнюю обеспокоенность в Европе «с учетом реваншистских настроений в Берлине».

    Разведслужба напомнила о богатом милитаристском прошлом Германии и о намерении правительства канцлера Фридриха Мерца «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе». «Не исключается, что в воспаленных умах чиновников уже зародились замыслы создания собственного «ядерного зонтика», – говорится в комментарии СВР.

    Напомним, в январе Мерц заявлял, что Берлин обсуждает с европейскими коллегами создание совместной системы ядерного сдерживания. «Что касается «ядерного зонтика», то Германия в соответствии с двумя международными договорами взяла на себя обязательство не иметь собственного атомного оружия», – напомнил политик. Однако, по его мнению, это не мешает обсуждению с другими странами Европы вопросов совместного сдерживания. Мерц подчеркнул, что эти переговоры не вступают в противоречие с существующими договоренностями с США.

    Что любопытно, в апреле СВР сообщала, что Евросоюз приступил к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. По данным службы, планы Брюсселя опираются на промышленно-техническую базу Германии, Италии, Чехии, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Испании. Отмечалось, что эти страны располагают промышленным потенциалом для производства компонентов ЯО.

    «На их территориях хранится большое количество облученного ядерного топлива с выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС. Имеется возможность его несанкционированного извлечения из хранилищ для дальнейшего выделения плутония. Немецкие специалисты способны в течение примерно месяца скрыто получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония в горячих камерах исследовательских лабораторий в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе, а в течение недели – оружейного урана на обогатительном предприятии в Гронау», – говорилось тогда в сообщении.

    Как отмечает Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, в ФРГ тема приобретения собственного ядерного оружия широко не обсуждается. Он напомнил, что Германия, вопреки советам многих политиков и экспертов, отказалась от мирного атома после аварии на японской АЭС «Фукусима–1». «При этом магистральным направлением для Берлина является укрепление сотрудничества с Францией как ядерной державой», – добавил он.

    Вместе с тем, в экспертном сообществе подчеркивают: у Германии есть необходимые компетенции, и если будет выбран вектор на эскалацию, то страна способна создать ЯО.

    «ФРГ относится к так называемым пороговым государствам. То есть она обладает фундаментальной базой, которая позволяет быстро получить действующий ядерный боеприпас. Речь идет о научных учреждениях – это, в том числе технологический институт Карлсруэ, Рурский, а также Берлинский технологический университеты», – указал военный эксперт Алексей Анпилогов. Схожей точки зрения придерживается Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам. По его мнению,

    Германия при необходимости действительно способна в сжатые сроки разработать и создать ядерное оружие. Одного-трех месяцев достаточно, чтобы наработать расщепляющийся материал на несколько зарядов,

    считает аналитик. Вместе с тем, собеседник усомнился, что весь цикл уложится всего лишь в год. «Хорошо бы провести испытания, поскольку только в этом случае и владельцы, и окружающие смогут убедиться в его надежности и эффективности», – рассуждает эксперт. Ермаков также полагает, что проводимые в ФРГ работы ядерно-оружейной направленности «упираются не в технические моменты, а в наличие политической воли и желания».

    Эксперт напомнил, что немцы задумались о собственном ядерном оружии еще в 1950-е годы. «Во многом практика совместных ядерных миссий НАТО была построена на том, что США размещали американское ЯО в Германии, а Берлин не пытался создавать свое. Это была часть политики Вашингтона», – пояснил он.

    До сих пор Берлин зависит от США и американского «ядерного зонтика», который, впрочем, может быть в любой момент отозван, добавил в свою очередь Анпилогов. На этом фоне не стоит исключать вероятность создания Германией собственного «зонтика». «Дело в том, что ядерное оружие – это не просто гарантия защиты независимости и суверенитета, но и возможность доминирования на субконтиненте. А учитывая, что Берлин настроен на милитаризацию, ЯО – один из необходимых элементов военного строительства», – отметил он.

    Аналитик напомнил, что отдельного соглашения, которое бы запрещало Берлину развивать ядерные технологии, нет. При этом ФРГ – страна-участница Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Эксперт также упомянул Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года, вошедший в историю под названием «2+4». «В нем

    был прописан, в том числе и отказ Германии от владения ЯО. Этот пункт не соблюдается – в ФРГ дислоцируются американские ядерные бомбы. А значит, договор де-факто нарушен»,

    – подчеркнул спикер. По его мнению, выражать обеспокоенность работами ядерно-оружейной направленности в ФРГ могут три страны – «западные союзники» ФРГ: это США, Франция и Британия.

    «Если Германия пойдет по пути нуклеаризации, это резко изменит баланс сил в Европе и, в частности в Евросоюзе. Так, Берлин получит более серьезный геополитический вес по сравнению с Парижем – «монополистом» по ядерному оружию в ЕС. Кроме того, снизится геополитическая роль Лондона, который, впрочем, и на сегодняшний день является фактически ракетно-ядерным филиалом США на выезде», – пояснил эксперт, напомнив, что британское ЯО контролируется Вашингтоном.

    «Другими словами, возможное появление немецкого ядерного оружия и средств его доставки – головная боль для вышеуказанных стран, которая в перспективе серьезно трансформирует нынешнюю ситуацию с безопасностью внутри блока НАТО», – заключил Анпилогов.

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