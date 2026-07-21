Стоимость газа в Европе упала до 681 доллара

Биржевые цены на газ в Европе опустились до 681 доллара

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром уменьшаются на 2% – до 681 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 689,4 доллара. По состоянию на 9.02 мск показатель составлял 680,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 694,2 доллара за тысячу кубометров.

Цены на топливо в европейских странах начали расти второго марта. Максимального значения в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. В результате средние биржевые котировки в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем.

Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах опустилась ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

Несколькими днями ранее утренние торги на лондонской бирже ICE продемонстрировали подорожание фьючерсов до 657 долларов.

До этого цена августовских контрактов на крупнейшем распределительном центре в Нидерландах достигла отметки в 646 долларов.