Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
ВСУ атаковали автовокзал в Запорожской области
Балицкий сообщил об атаке ВСУ на автовокзал в Запорожской области
Украинские беспилотники нанесли удар по территории районного автотранспортного предприятия в Каменке-Днепровской, в результате чего ранения получили двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
ВСУ совершили атаку на автовокзал в Каменке-Днепровской Запорожской области, ранения получили два мирных жителя – парень 2005 года рождения и мужчина 1958 года рождения, сообщил Балицкий в Max.
Губернатор уточнил, что обоих пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия. В настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам Балицкого, в районе по-прежнему сохраняется опасность повторных ударов со стороны украинских войск.
Ранее 17 июля в Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника погиб один мирный житель.
В начале июля губернатор региона Евгений Балицкий рассказал о гибели еще двух человек от ударов дронов.