ВСУ атаковали автовокзал в Запорожской области

Балицкий сообщил об атаке ВСУ на автовокзал в Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

ВСУ совершили атаку на автовокзал в Каменке-Днепровской Запорожской области, ранения получили два мирных жителя – парень 2005 года рождения и мужчина 1958 года рождения, сообщил Балицкий в Max.

Губернатор уточнил, что обоих пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия. В настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам Балицкого, в районе по-прежнему сохраняется опасность повторных ударов со стороны украинских войск.

Ранее 17 июля в Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника погиб один мирный житель.

В начале июля губернатор региона Евгений Балицкий рассказал о гибели еще двух человек от ударов дронов.



