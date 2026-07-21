  • Новость часаРоссийские БПЛА поразили четыре судна с военным грузом для ВСУ
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    12 комментариев
    21 июля 2026, 17:50 • Новости дня

    Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»

    Экономист Лизан: Россия приступила к системному поражению газораспределительных узлов Украины

    Эксперт объяснил важность удара по ГРС «Сумская»
    @ Минобороны России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение компрессорных станций украинской газотранспортной системы ведет к снижению питания объектов, используемых Киевом для военных нужд. Также российские атаки призваны сократить работу газовых промыслов в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее российские дроны поразили ГРС «Сумская».

    «Удар по ГРС «Сумская» показывает, что Россия приступила к системной работе по выбиванию украинской газораспределительной инфраструктуры», – объяснил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что с помощью компрессорных станций поддерживается предопределенный расход транспортируемого газа и оптимальное давление в трубах.

    Спикер указал, что большая часть так называемого украинского «военно-промышленного комплекса» – цеха отверточной сборки, небольшие площадки – запитывается от газовых мощностей. «Урон ГРС «Сумская» означает, что какая-то часть объектов доморощенного ВПК недополучит энергии или останется вовсе без электричества», – указал он.

    «В последнее время российские атаки приходятся на энергетические объекты в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Это одни из главных регионов украинской добычи голубого топлива. Наша цель – выбить промыслы энергоносителя, уничтожить инфраструктуру и логистику», – отметил собеседник. По его словам, перед Россией стоит задача снизить на Украине темпы закачки газа в преддверии зимы.

    «При поражении достаточного количества ГРС украинская власть будет вынуждена снижать температуру в системе, а также импортировать больше энергоносителей. Кроме того, удары по газораспределительной инфраструктуре можно считать симметричным ответом Киеву, который снова пошел на эскалацию «инфраструктурной войны», –  подчеркнул эксперт.

    Лизан отметил, что украинские власти еще с 2014 года размывают грань между военной и гражданской инфраструктурой. «Новая почта» стала, по сути, армейским логистическим оператором, дроны хранятся на любых складах. БПЛА собираются даже на киностудии имени Довженко. Киев будет испытывать большие трудности с тем, чтобы попытаться сохранить энергосистему в нынешнем состоянии. А построить отдельную электростанцию для объектов ВПК Украина не сможет», – добавил спикер.

    Собеседник считает, что весомо ухудшить ситуацию для республики может еще один удар по газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области. «Россия уже атаковала ее в августе прошлого года, что привело к приостановке поставок энергоносителей через Трансбалканский коридор. Насколько я знаю, объект к настоящему времени привели в относительный порядок», – детализировал спикер.

    Кроме того, в этом контексте Лизан напомнил, что в Кировоградской области расположены крупные станции, узлы и другие объекты, обеспечивающие связь северной части газотранспортной системы Украины с южными регионами страны.

    «Для России логично бить по ГРС, расположенным ближе к крупным городам. Нужно уничтожать не только те станции, которые обеспечивают поддержание перетока по магистральным газопроводам, но и те, что относятся к сетям среднего давления, запитывающим областные центры», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что FPV-дроны «КВН» на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Ведомство указало, что ГРС входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов – ключевого узла газотранспортной системы Украины.

    На прошлой неделе лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в контексте энергетического кризиса и смены правительства Киеву стоит готовиться к беспрецедентно сложной зиме. Министр энергетики Денис Шмыгаль также призывал сограждан настраиваться на то, что их ждут суровые месяцы.

    21 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Боевик ВСУ застрелил сослуживцев за обман российских военных

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области украинский военный ликвидировал двух сослуживцев, которые пытались заманить штурмовые отряды ВС России на заминированную территорию под видом сдачи в плен.

    В районе села Артельное Харьковской области в ходе боестолкновения российские силы ликвидировали группу противника, а один боец первой отдельной бригады территориальной обороны Украины решил сдаться, передает РИА «Новости».

    Представитель силовых структур рассказал, что сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить российских штурмовиков в своей готовности сдаться и вынудить их выйти на заминированный участок местности.

    В июле украинский дрон убил пытавшегося сдаться в плен солдата ВСУ на сумском направлении.

    Месяцем ранее бойцы ВСУ расстреляли вышедшего с белым полотенцем к российским позициям товарища.

    В мае украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким решившим сложить оружие боевым группам.

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    21 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Атаки беспилотников обесточили южное побережье Крыма
    Атаки беспилотников обесточили южное побережье Крыма
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электроснабжение населенных пунктов на южном побережье Крыма частично прервано из-за атак беспилотников ВСУ, на всей территории республики действуют ограничения энергоснабжения, сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

    Электроснабжение южного берега Крыма нарушено после атак дронов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. На всей территории республики введены ограничения подачи энергии.

    «В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии. По-прежнему сложной остается обстановка на северо-западе и востоке полуострова», – сообщили в госпредприятии «Крымэнерго».

    Отключения света производятся оперативно в зависимости от текущей ситуации в энергорайонах. Аварийные бригады непрерывно ведут ремонтные работы в круглосуточном режиме для восстановления снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июля часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетическим объектам.

    Неделей ранее атаки украинских беспилотников спровоцировали масштабные отключения света в двадцати городах и районах полуострова.

    За день до этого украинские военные также нанесли удар по объектам энергоснабжения на территории республики.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 06:43 • Новости дня
    Пожар произошел из-за удара беспилотника по многоквартирному дому во Владимире
    Пожар произошел из-за удара беспилотника по многоквартирному дому во Владимире
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Во Владимире в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом начался пожар, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

    «Во Владимире – прилет БПЛА в квартиру многоквартирного дома», – сообщил Авдеев в «Максе».

    По словам губернатора, в момент удара в квартире никого не было. Никто не пострадал.

    На месте работают экстренные службы, организована эвакуация жильцов. Возгорание, охватившее площадь около 25 кв. м, удалось локализовать, открытое горение полностью ликвидировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила два атаковавших Севастополь украинских беспилотника.

    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

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    21 июля 2026, 03:14 • Новости дня
    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные обстреляли ракетами территорию Белгорода и Белгородского округа, сообщает оперштаб Белгородской области.

    «ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    В настоящее время оперативные и аварийные службы занимаются уточнением информации о возможных последствиях атаки на земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что в Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще 16 пострадали.

    В Белгороде при атаке ВСУ на автомойку один человек погиб и десять пострадали.

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    21 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    ВС России нанесли новые удары по портам Украины

    В ночь на вторник Вооруженные Силы России продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ.

    В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту «Одесса» были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения предназначенных для обеспечения ВСУ грузов, отговорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    Накануне сообщалось что ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ.

    Ранее российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта.

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    20 июля 2026, 23:45 • Новости дня
    Guardian: Судьба главкома ВСУ Сырского уже решена

    Guardian назвала вопрос отставки главкома ВСУ Сырского решенным

    Tекст: Антон Антонов

    Судьба главкома ВСУ Александра Сырского предрешена, его ждет отставка, пишет Guardian со ссылкой на источник в ВСУ.

    «Его судьба решена. Вопрос в том, кто придет ему на смену», – заявил источник Guardian.

    Главным требованием к новому руководителю армии является популярность в обществе, добавил он. При этом кандидат не должен иметь открытых политических амбиций, чтобы не превратиться в нового конкурента для Владимира Зеленского.

    Источник добавил, что на эту должность ищут опытного военного. Идеальный претендент обязан беспрекословно слушать президента и выполнять все его указания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители украинских городов выходят на массовые акции протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

    Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

    Сырский принес извинения бывшему министру обороны в авторской статье.

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    20 июля 2026, 22:58 • Новости дня
    Протесты из-за отставки Федорова охватили 11 городов Украины и Запорожье

    Tекст: Антон Антонов

    Массовые протесты в связи с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны Украины прошли в 12 городах, сообщают информационные агентства.

    Акции идут в Киеве, в Одессе и Николаеве на юге страны, в Сумах и Чернигове на севере, а также в Ивано-Франковске, Луцке, Львове и Тернополе на западе Украины. Кроме того, протестующие выходят на улицы в Днепропетровске, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье.

    Во многих городах люди собираются уже пятый день подряд. В Киеве к началу очередной акции протеста собралось около 500 участников, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине проходят митинги против главкома ВСУ Александра Сырского и в поддержку Федорова.

    Украинские СМИ сообщили о возможной скорой отставке Сырского.

    Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского.

    Сырский принес извинения бывшему министру обороны в авторской статье.

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    21 июля 2026, 02:56 • Новости дня
    Украинский военный попытался почтой выслать украденные кованые ворота

    Tекст: Антон Антонов

    В Родинском в ДНР украинский военный попытался переслать через службу доставки «Новая почта» украденные кованые ворота, когда населенный пункт находился под контролем ВСУ, сообщил житель города Роман Красильников.

    «Один тип где-то кованые ворота снял, пытался отправить «Новой почтой». Ему сказали, что это негабарит, мы этим заниматься не будем», – сообщил Красильников.

    По словам Красильникова, украинские военнослужащие занимались мародерством и пытались отправлять награбленное домой. Он отметил, что через службу доставки они стремились пересылать не только небольшие вещи, но даже холодильники, передают РИА «Новости».

    В связи с подобными случаями сотрудники «Новой почты», по его рассказу, стали требовать у военнослужащих документы, подтверждающие покупку отправляемых вещей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Красногоровки Виктор Маркович рассказал о мародерстве украинских военных и о вывозе имущества горожан, включая ворота из частных домов.

    Украинский беженец из Часова Яра Павел Морковин описал использование компании «Новая почта» для пересылки военными гранат, патронов и снайперских винтовок.

    Тот же житель Часова Яра заявил о систематическом грабеже его имущества украинскими солдатами с применением военной техники и об отправке награбленного домой через «Новую почту».

    Министр обороны России Андрей Белоусов 28 декабря 2025 года поздравил военных с освобождением Родинского в ДНР.

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    21 июля 2026, 04:11 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе и Харькове на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько серий взрывов прозвучали в Харькове, также взрывы произошли в Одессе, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, взрыв был зафиксирован в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области Украины, передает РИА «Новости».

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области и в части Одесской области прозвучали сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что цели в городе Сумы атакованы российскими дронами.

    В Сумах прогремело более десяти взрывов.

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    21 июля 2026, 13:08 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Волоховское
    Российские войска освободили харьковское Волоховское
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Черноглазовки, Новоалександровки, Рубежного и Черного Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Краснопольем, Храповщиной, Новой Сечью, Рыжевкойи Могрицей.

    При этом ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, танк, три бронемашины, ЗРК, два артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град» и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Щурово Донецкой народной республики (ДНР), Комаровки, Благодатовки, Ольговки и Изюма Харьковской области.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Николайполья, Беленького, Стародубовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки ДНР.

    За прошедшие сутки противник потерял более 195 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Ивановки, Димитровки Днепропетровской области, Сергеевки, Анновки, Светлого, Белицкого и Доброполья ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 355 военнослужащих, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили днепропетровское Вольное.

    Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.

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    21 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Лантратова сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной
    Лантратова сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной
    @ Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    Готовится новый обмен между Россией и Украиной, в скором времени планируется проведение процедуры возвращения гражданских лиц и военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Уполномоченный уточнила, что перечни для военных и гражданских лиц составляются раздельно, передает ТАСС.

    «Мы готовим в ближайшее время обмен, сейчас согласовываются списки, причем это касается отдельно гражданских, отдельно – военнослужащих. Очень важный готовим обмен, мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай Бог, не сорвать это. Понимаете, тут даже не про то, что должно произойти это событие, это же семьи, которые ждут, они надеются», – сказала Лантратова.

    Она добавила, что получает огромное количество обращений от родственников. Для оперативной связи с жителями регионов ее команда регулярно проводит приемы граждан, используя в том числе форматы дистанционной видеосвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова сообщила, что представители Москвы и Киева ведут активный диалог по вопросам возвращения захваченных военнослужащих.

    Аппарат уполномоченного по правам человека в России формирует обновленный перечень лиц для взаимного обмена с украинской стороной.

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    20 июля 2026, 23:13 • Новости дня
    Wildberries начал выплаты семьям погибших после атак ВСУ на логистические центры

    Tекст: Антон Антонов

    Маркетплейс Wildberries осуществил первые выплаты семьям погибших и пострадавшим после атак дронов ВСУ на логистические центры, сообщила основательница компании Татьяна Ким.

    «Во-первых, мы продолжаем следить за состоянием пострадавших и желаем им здоровья. Очень надеюсь, что скоро они поправятся. Сегодня мы начали первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии», – сообщила Ким в Telegram.

    Ким уточнила, что в Wildberries изменили правила работы логистических объектов при нештатных ситуациях. По ее словам, безопасность в центрах стала безусловным приоритетом, при малейшей угрозе компания намерена принимать все меры для ее обеспечения.

    Она отметила, что из-за эвакуаций могут падать доходы у исполнителей, поэтому команда решила пересмотреть размеры вознаграждений, чтобы сохранить привычный уровень выплат.

    Также Ким сообщила, что 23 июля, после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске, склад снова начнет принимать поставки, а товары с него вернутся в продажу. В ближайшее время компания обещает корректно отразить в отчетах на портале продавцов все позиции, которые находились на объекте в Электростали.

    Отвечая на многочисленные вопросы о компенсациях за поврежденный товар в Электростали, основательница заявила, что Wildberries не оставит продавцов наедине с этой проблемой. Она напомнила о необходимости времени для оценки последствий, но отметила, что уже поставила задачу команде ускорить процесс и скоро представить обновленный статус. По ее словам, компания продолжает работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали.

    Руководство компании заявило, что семьи погибших сотрудников получат по 2 млн рублей, а тяжелораненые – по 1 млн.

    В результате удара по логистическому центру в Котовске погибли семь человек.

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    21 июля 2026, 02:34 • Новости дня
    Омбудсмен Лубинец предупредил об угрозе бунта на Украине из-за мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское общество подошло к точке силового противостояния из-за принудительной мобилизации, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

    «Я четко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество на грани того, чтобы не просто разделиться, а уже начнется такое силовое противостояние», – сказал Лубинец.

    Он отметил, что недавняя массовая акция во Львове против сотрудников территориального центра комплектования стала лишь первым проявлением нарастающего протеста. По его словам, из-за отсутствия реакции властей на нарушения «украинское общество сейчас превращается в суд Линча», а точка кипения уже почти достигнута, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Омбудсмен заявил, что ситуация с мобилизацией на Украине продолжает ухудшаться и каждый день он получает обращения от граждан, сообщающих о нарушениях их прав. Лубинец напомнил о мужчине со сломанными ребрами, которого удерживали в ТЦК, и о другом случае, когда мобилизованный умер на следующий день, а его пытались быстро похоронить без установления причины смерти.

    По словам Лубинца, следы на теле погибшего указывали на пытки, а сотрудники ТЦК более десяти дней не сообщали семье о трагедии. Он рассказал и о практике отбирать телефоны у схваченных мужчин, лишая их связи с родными, приведя пример мужчины, вышедшего выбросить мусор и найденного только через шесть дней на полигоне силами офиса омбудсмена.

    Лубинец подчеркнул, что помещения ТЦК фактически превратились в места лишения свободы, где сотрудники военкоматов часто применяют физическую силу, о чем свидетельствуют тысячи обращений. По его данным, как минимум в четырех случаях людей «просто убили в помещениях ТЦК» в Киевской и Днепропетровской областях, при этом наиболее критическая ситуация, по его оценке, сложилась в Одесской и Днепропетровской областях, во Львовской области также зафиксированы вопиющие случаи злоупотреблений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лубинец заявил о массовых жалобах жителей всех регионов Украины на нарушение их прав сотрудниками ТЦК.

    Во Львове из-за насильственной мобилизации мужчины произошел массовый конфликт горожан с сотрудниками ТЦК, во время которого толпа перевернула служебный автомобиль военкомата.

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    20 июля 2026, 22:51 • Новости дня
    В результате атак ВСУ один житель Белгородской области погиб и 16 пострадали

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще 16 пострадали, сообщил оперативный штаб региона.

    «Во время очередных атак со стороны ВСУ один человек погиб, еще 16 получили ранения», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    Уточняется, что мужчина погиб в селе Головино Белгородского округа после удара дрона по предприятию, еще один человек там получил осколочные ранения и был доставлен в больницу Белгорода. Повреждена машина ГАЗель.

    В селе Бессоновка при взрыве дрона на предприятии женщина получила акубаротравму и будет лечиться амбулаторно. В селе Стрелецкое ранен мужчина, которого в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. На месте взрыва повреждены шесть машин.

    В селе Салтыково при детонации FPV-дрона на предприятии мужчина получил осколочные ранения ног и живота, его после помощи в Октябрьской райбольнице перевезут в городскую больницу Белгорода.

    Число пострадавших при утренней атаке беспилотника на коммерческий объект в поселке Дубовое выросло до двух.

    Также одному бойцу самообороны, раненному в районе села Бочковка, помощь оказали амбулаторно.

    В Белгороде женщина получила акубаротравму при подрыве беспилотника, от госпитализации она отказалась. На месте повреждены три автомобиля.

    В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились два бойца самообороны с акубаротравмами после удара дрона по административному зданию в Шебекино, им назначено амбулаторное лечение.

    В селе Ржевка при подрыве FPV-дрона в воздухе мужчина получил осколочное ранение бедра, помощь оказали в Шебекинской ЦРБ. В двух частных домах выбиты окна.

    В селе Вознесеновка при атаке дрона на автомобиль мужчина получил акубаротравму и после осмотра отправлен домой, машина повреждена.

    В городе Шебекино дрон взорвался рядом с автомобилем, у мужчины в городской больнице Белгорода диагностировали акубаротравму и отпустили на амбулаторное лечение.

    В поселке Прохоровка беспилотник поразил коммерческий объект, женщину с осколочными ранениями грудной клетки и ног бригада скорой помощи везет в областную клиническую больницу. Повреждены здание, легковая и четыре грузовые машины.

    В поселке Красная Яруга дрон сдетонировал у коммерческого объекта, три человека обратились в местную ЦРБ, мужчину с слепым осколочным ранением голени направили в городскую больницу Белгорода, еще один мужчина и женщина продолжают лечение амбулаторно. На месте атаки сгорели два автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгороде при атаке ВСУ на автомойку один человек погиб и десять пострадали.

    В результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области погибли пять человек, 27 человек пострадали.

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    21 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    В Сумах на фоне атаки дронов прогремело более десяти взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Сумы на севере Украины прогремело более десяти взрывов, сообщают украинские СМИ. Председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что цели в городе атакованы российскими дронами.

    Об этом Григоров сообщил в соцсетях.

    В Сумской области действует воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ударами «Гераней» поражена автозаправочная станция в Сумской области.

    ВС России поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с ГСМ для ВСУ.

    Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1,4 тыс. военнослужащих.

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