Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.2 комментария
Житель Красногоровки рассказал о масштабах мародерства ВСУ
Житель Красногоровки Маркович рассказал о мародерстве ВСУ
По словам местного жителя Виктора Марковича, украинские военные в Красногоровке вывозили имущество горожан грузовиками, забирая даже ворота из частных хозяйств.
По его словам, украинские военные занимались мародерством в Красногоровке Донецкой народной республики, передает ТАСС.
Маркович добавил, что бойцы ВСУ вывозили из города все, что представляло хоть какую-то ценность, включая даже ворота. «Фашисты, иначе не назовешь. Издевались, все забирали, все вывозили... Ворота даже хорошие увозили на бандерщину», – рассказал Маркович.
Пенсионер отметил, что во время боев ему приходилось прятаться в подвале, чтобы спастись от обстрелов. Он также рассказал, что украинские военные делали пробоины в стенах между квартирами, чтобы перемещаться по дому, не выходя на улицу. Перед освобождением города начались городские бои, и местные жители встретили российские силы «со всей душой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, мексиканский наемник покинул украинских солдат в Красногоровке, оставив их умирать на позиции. ВСУ атаковали схрон с украденными иконами в Красногоровке. Колумбийский наемник принимал участие в боевых действиях против российской армии в этом городе в ДНР.