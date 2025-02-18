Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.0 комментариев
ВСУ атаковали схрон с украденными иконами в Красногоровке
Украинские военные пытались уничтожить иконы при эвакуации схрона в Красногоровке
Украинские военные с помощью дронов попытались уничтожить схрон с иконами, украденными ранее ВСУ, во время их эвакуации российскими военными в Красногоровке.
Как передает РИА «Новости», украинские военные использовали FPV-дроны для попытки уничтожения схрона с украденными церковными иконами в Красногоровке. Нападение произошло, когда российские военные начали извлечение и эвакуацию ценностей из тайника.
Согласно информации военнослужащего группировки ВС России «Юг» с позывным «Полтава», «выемка происходила вот этого церковного всего имущества... Обычно дроны не особо летали, а в это время было два дрона. Их сбили. Наши парни сбили два дрона. Вот они. Я думаю, что они (ВСУ) знали, где это все лежит, и просто хотели и нас уничтожить, и эти ценности».
Операция по извлечению и эвакуации церковных ценностей заняла несколько дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться под Красногоровкой. Вооруженные силы России взяли в плен боевиков ВСУ при штурме Красногоровки. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении Красногоровки в ДНР.