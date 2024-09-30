Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь – через сопротивление врага и инерцию собственного несовершенства – современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.0 комментариев
Российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться под Красногоровкой
МО: ВС России взяли в плен солдат ВСУ, оборонявшихся у опорного пункта под Красногоровкой
Отряд 5-й бригады Захарченко вынудил сдаться украинских солдат, оборонявших позиции под Красногоровкой, когда те прекратили сопротивление и показали белый флаг, сообщили в Минобороны.
Как говорится в сообщении, подразделения 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко Южной группировки войск заставили украинских солдат сдаться в плен под Красногоровкой, передает РИА «Новости». Оборонявшиеся в этом районе бойцы ВСУ прекратили сопротивление после интенсивного артиллерийского обстрела их позиций, который корректировался с помощью беспилотников.
В Министерстве обороны рассказали, что несмотря на попытки контратак со стороны украинских подразделений, российские штурмовые группы оперативно реагировали на внезапные изменения обстановки, что в итоге привело к сдаче в плен украинских военных. На видео, предоставленном ведомством, видно, как солдаты ВСУ выбрасывают из окопа белый флаг и оставляют свое вооружение, после чего выходят из укрытия.
Украинские пленные рассказали, что командование оставило их на шесть дней без воды и элементарных условий для выживания, что привело к тяжелым потерям и ранениям среди личного состава. После пленения им была оказана медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пленные заявили, что Киев готовит химическое и бактериологическое нападение, включая заражение водоемов Херсонской области. Также пленный украинский военнослужащий Максим Шевченко признался, что хотел сбежать из Вооруженных сил Украины в первый же день, но из-за отсутствия возможности остался, раскритиковав командование за безразличие к солдатам. В дополнение к этому пленный механик-водитель ВСУ Владимир Кузько сообщил, что обученные для управления западной техникой танковые экипажи месяцами ждут поставок, что затрудняет боевые действия на Южно-Донецком направлении.