МО: ВС России взяли в плен солдат ВСУ, оборонявшихся у опорного пункта под Красногоровкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, подразделения 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко Южной группировки войск заставили украинских солдат сдаться в плен под Красногоровкой, передает РИА «Новости». Оборонявшиеся в этом районе бойцы ВСУ прекратили сопротивление после интенсивного артиллерийского обстрела их позиций, который корректировался с помощью беспилотников.

В Министерстве обороны рассказали, что несмотря на попытки контратак со стороны украинских подразделений, российские штурмовые группы оперативно реагировали на внезапные изменения обстановки, что в итоге привело к сдаче в плен украинских военных. На видео, предоставленном ведомством, видно, как солдаты ВСУ выбрасывают из окопа белый флаг и оставляют свое вооружение, после чего выходят из укрытия.

Украинские пленные рассказали, что командование оставило их на шесть дней без воды и элементарных условий для выживания, что привело к тяжелым потерям и ранениям среди личного состава. После пленения им была оказана медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пленные заявили, что Киев готовит химическое и бактериологическое нападение, включая заражение водоемов Херсонской области. Также пленный украинский военнослужащий Максим Шевченко признался, что хотел сбежать из Вооруженных сил Украины в первый же день, но из-за отсутствия возможности остался, раскритиковав командование за безразличие к солдатам. В дополнение к этому пленный механик-водитель ВСУ Владимир Кузько сообщил, что обученные для управления западной техникой танковые экипажи месяцами ждут поставок, что затрудняет боевые действия на Южно-Донецком направлении.