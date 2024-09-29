«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.13 комментариев
Пленный ВСУ признался в желании сбежать из армии
Пленный украинский военный заявил о намерении сбежать из ВСУ в первый день службы
Пленный украинский военнослужащий Максим Шевченко признался, что хотел сбежать из Вооруженных сил Украины уже в первый день, но не смог из-за отсутствия возможности, и раскритиковал командование за безразличие к солдатам.
По его словам, он хотел сбежать уже в первый день службы, передает ТАСС. Пленный добавил, что он не смог осуществить побег из-за отсутствия подходящей возможности.
Шевченко заявил, что командование ВСУ не ценит своих подчиненных и относится к ним, как к расходному материалу. Он отметил, что правительство готово пожертвовать жизнями солдат ради победы, которая, по его мнению, так и не видна на горизонте.
Также военнослужащий выразил недоумение относительно больших финансовых вложений в войну, которые, по его словам, не доходят до народа и военных. «Деньги передаются куда-то, чтобы затянуть войну, но простым солдатам это непонятно», – подчеркнул он.
Ранее военнослужащий украинской армии Руслан Тагеев, попавший в плен, заявил о сотнях погибших солдат, призванных через один военкомат в городе Бровары в Киевской области, ежедневно поступающих в морг.