Пленный украинский военный заявил о намерении сбежать из ВСУ в первый день службы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он хотел сбежать уже в первый день службы, передает ТАСС. Пленный добавил, что он не смог осуществить побег из-за отсутствия подходящей возможности.

Шевченко заявил, что командование ВСУ не ценит своих подчиненных и относится к ним, как к расходному материалу. Он отметил, что правительство готово пожертвовать жизнями солдат ради победы, которая, по его мнению, так и не видна на горизонте.

Также военнослужащий выразил недоумение относительно больших финансовых вложений в войну, которые, по его словам, не доходят до народа и военных. «Деньги передаются куда-то, чтобы затянуть войну, но простым солдатам это непонятно», – подчеркнул он.

Ранее военнослужащий украинской армии Руслан Тагеев, попавший в плен, заявил о сотнях погибших солдат, призванных через один военкомат в городе Бровары в Киевской области, ежедневно поступающих в морг.