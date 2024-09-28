Пленный танкист заявил о затягивании поставок танков Leopard на Донецкое направление

Tекст: Александра Юдина

По его словам, экипажи украинской армии, обученные для работы с натовскими танками, такими как Leopard, месяцами остаются в тылу без техники на Южнодонецком направлении, передает РИА «Новости».

Кузько добавил, что в его батальоне на фронте использовались только танки Т-64, а западную технику, такую как Abrams или Leopard, он никогда не видел.

Также пленный рассказал, что несколько его знакомых отправлялись на обучение на танки Leopard, которое длилось около 30 дней. При этом по окончании обучения, по словам Кузько, возникли проблемы с обеспечением техникой или недостаточным количеством экипажей, что затягивается на долгие месяцы.

Кроме того, мужчина упомянул о тяжелых потерях своего подразделения в Новоукраинке, где за год было потеряно шесть из десяти танков.

Ранее Bloomberg писал, что поставки западного оружия Киеву в 2025 году оказались под угрозой.