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ВС России взяли в плен боевиков ВСУ при штурме Красногоровки
Штурмовые подразделения 5-й отдельной бригады им. Первого главы ДНР Александра Захарченко Южной группировки при штурме и захвате позиций противника в Красногоровке в ДНР взяли в плен боевиков ВСУ, следует из сообщения Минобороны.
Ведомство показало кадры штурмовой работы при освобождении и зачистке Красногоровки, на которых штурмовые группы заходят с боем в один из многоэтажных домов города, в которых были огневые позиции ВСУ, передает РИА «Новости».
В результате слаженных боевых действий российским военнослужащим удалось взять в плен боевиков ВСУ, при этом основная часть противника при штурме была уничтожена. Огневую поддержку штурмовым группам составили расчеты FPV-дронов, выбившие противника из труднодоступных точек в городских застройках.
Ранее в Минобороны сообщали, что в результате действий подразделений Южной группировки были освобождены Красногоровка и Григоровка в ДНР.